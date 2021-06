Gần 500 người lao động trong hệ thống SABECO hoàn thành mũi tiêm vaccine đầu tiên ngừa Covid-19

Dân trí Ngày 23/6, cơ quan y tế đã tiến hành tiêm vaccine cho hơn 500 công nhân từ nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi, Công ty TNHH MTV Thương mại SABECO (Satraco) và Công ty TNHH MTV Cơ khí SABECO (Mesab) thuộc SABECO.

Đây là những người lao động đầu tiên trong hệ thống SABECO được hỗ trợ tiêm vaccine Covid-19 trong Chương trình tiêm chủng của Bộ Y tế và TPHCM.

Theo chỉ thị của Thành phố, lực lượng lao động công nhân được đánh giá là đối tượng ưu tiên triển khai tiêm vaccine sớm hiện nay nhằm ổn định sản xuất tránh đứt gãy chuỗi cung ứng. Hoạt động tiêm chủng cho công nhân viên SABECO nằm trong chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử của TPHCM. Chiến dịch tiêm chủng thần tốc này được triển khai từ ngày 19/6 với khoảng 836.000 liều vaccine của AstraZeneca nhằm chặn đứng nguồn lây giữa tình hình dịch bệnh bùng phát mạnh với các biến chủng phức tạp tại khắp các quận huyện tại TPHCM.

Khu vực tiêm chủng được Nhà Máy Bia Saigon Củ Chi bố trí theo tiêu chuẩn giãn cách qui định

Ngay khi nhận thông báo đến lượt tiêm chủng của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC), nhà máy đã nhanh chóng huy động nhiều nguồn lực để hoạt động tiêm chủng diễn ra an toàn, hiệu quả.

Với sự phối hợp chặt chẽ từ Ban giám đốc đến các phòng ban chức năng, chỉ trong một đêm, nhà máy đã kịp thời phản ứng nhanh chóng để hoàn tất công tác chuẩn bị bao gồm mặt bằng, các trang thiết bị phụ trợ, gửi thông báo hướng dẫn cho nhân viên… Theo đó, nhà máy bố trí phương tiện đi lại để đưa đón các công nhân đến nhà máy, chuẩn bị khuôn viên nhà ăn rộng rãi, thoáng mát với diện tích trên 500m2 làm nơi dành cho nhân viên y tế, công nhân tiêm chủng theo quy tắc một chiều, có biển chỉ dẫn cụ thể, rõ ràng.

Khi nhận thông báo thuộc diện tiêm chủng, đa số các công nhân đang làm việc tại nhà máy đều vui mừng và cảm thấy may mắn vì nằm trong số những người đầu tiên trong diện được ưu tiên tiêm vaccine. Chỉ một số ít vẫn còn lo lắng về vấn đề an toàn vaccine đã được công đoàn SABECO kịp thời chia sẻ các kiến thức cần thiết để người lao động an tâm hoàn thành liều vaccine đầu tiên.

Anh Thái Hoàng Long và Thái Khiết Vỹ cùng ở bộ phận chiết đóng gói nhận định rằng tiêm phòng vaccine không chỉ là quyền lợi mà là nghĩa vụ của mọi người lao động, công nhân trong giai đoạn này nhằm hạn chế sự lây lan của virus Covid - 19 khi bùng phát.

"Chúng tôi thật sự an tâm khi tổ chức công đoàn, cơ sở doanh nghiệp thường xuyên tuyên truyền, cung cấp tài liệu cho công nhân tham khảo mọi thông tin liên quan đến việc tiêm chủng nhằm nâng cao hiểu biết về các phương cách phòng chống dịch", Thái Khiết Vỹ ở bộ phận chiết đóng gói chia sẻ.

Quy trình sàng lọc diễn ra nghiêm túc, an toàn.

Quá trình tiêm chủng tại nhà máy diễn ra suôn sẻ và hiệu quả nhờ sự chuẩn bị kỹ càng cùng sự hợp tác tích cực của người lao động và nỗ lực của nhân viên y tế. Các công nhân đánh giá cách bố trí khu vực tiêm chủng rất hợp lý, gọn gàng, thuận tiện với nhiều bộ phận như khám sàng lọc, nhập liệu, tiêm, theo dõi sức khỏe… Khu vực khám và tiêm được sắp xếp trong phòng riêng để đảm bảo giãn cách.

Phần canteen nhà máy được bố trí làm nơi tiêm ngừa

Ban lãnh đạo nhà máy phối hợp chặt chẽ với HCDC để hướng dẫn các nhân viên tuân thủ 5K và theo trình tự hướng dẫn của nhân viên y tế. Quy trình sàng lọc, tư vấn sức khỏe cho các nhân viên diễn ra nghiêm ngặt và kỹ lưỡng vì đây là căn cứ để các bác sĩ theo dõi tình trạng sức khỏe, đặc biệt các trường hợp có tiền sử bệnh lý, dị ứng… Nhà máy chú ý bố trí khu vực nghỉ ngơi thoáng mát sạch sẽ để theo dõi sức khỏe công nhân viên sau 30 phút tiêm ngừa.

Các nhân viên y tế tư vấn kỹ càng cho các công nhân trước khi tiêm vaccine.

Ông Nguyễn Hữu Lộc, Giám đốc Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi cho biết: "Khi được thông tin về chương trình tiêm chủng mở rộng từ nguồn hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh; đặc biệt tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, chúng tôi đã chủ động lập danh sách công nhân được tiêm chủng trong nhà máy và nhận được sự ủng hộ rất lớn từ hầu hết người lao động. Dù chỉ được thông báo chính thức từ ngành y tế trước đó một ngày, chúng tôi vẫn chuẩn bị kịp thời mọi việc trong sự chu đáo, hoàn chỉnh nhất theo đúng quy định, yêu cầu từ Bộ Y tế. Toàn bộ công nhân, người lao động của nhà máy đều được xe đưa rước di chuyển đến nhà máy để tiêm chích theo đúng quy định về giãn cách tối thiểu. Được tiêm chủng trong đợt đầu tiên này, chúng tôi rất an tâm và tin tưởng kết quả sẽ mỹ mãn với tất cả công nhân, người lao động của nhà máy".

SABECO đã lên kế hoạch tiêm ngừa cho tất cả 12.000 người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp.

Sự phối hợp nhanh chóng từ nhà máy Bia Sài Gòn Củ Chi trong đợt tiêm ngừa lần này đã góp phần đẩy nhanh tốc độ tiêm ngừa vaccine cho toàn bộ lực lượng lao động của doanh nghiệp và Thành phố. Song song đó, SABECO vẫn đang nỗ lực triển khai kế hoạch cho 12.000 người lao động tại doanh nghiệp đều được tiếp cận nguồn vaccine để bảo vệ sức khỏe cho toàn bộ công ty, đảm bảo hoạt động sản xuất và sinh kế lâu dài cho nhân viên.

Trong bối cảnh nguồn vaccine khan hiếm trên thế giới và Việt Nam, SABECO chủ động làm việc với các đơn vị chức năng nhằm tìm kiếm nguồn cung ứng vaccine phòng chống Covid-19 cho người lao động SABECO. Động thái này của SABECO được đánh giá là phù hợp với diễn biến của tình hình dịch bệnh, theo đúng chủ trương của TP HCM vì mới đây, TPHCM đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép các doanh nghiệp trên địa bàn TP được chủ động đàm phán tìm nguồn vaccine từ các nhà sản xuất, phân phối có uy tín trên thế giới, được nhập khẩu hoặc thuê các doanh nghiệp có chức năng nhập khẩu vaccine để nhập khẩu vaccine phòng Covid-19 về Việt Nam.

Trước mắt, ở thời điểm này, khi nguồn cung vaccine chưa đủ và các biến chủng virus không ngừng biến hóa, SABECO chủ trương phòng dịch bền vững bằng cách tuân thủ 5K nghiêm ngặt tại công ty, phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế để khoanh vùng dập dịch nhanh chóng nhất có thể, góp phần cùng Chính phủ ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19 tại Việt Nam.

Trường Thịnh