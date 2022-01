Gà Đông Tảo được cho ăn thịt bò, nằm điều hòa chờ đại gia rinh về biếu Tết

Xu hướng mua gà Đông Tảo làm quà biếu bắt đầu rộ lên khoảng chục năm trở lại đây, khi kinh tế phát triển, nhiều người có điều kiện tìm đến những thứ độc, lạ để chơi Tết.

Là một trong những giống gà quý dùng để tiến Vua thời xưa, gà Đông Tảo (gà Đông Cảo) là giống gà đặc sản có nguồn gốc lâu đời tại xã Đông Tảo (Khoái Châu, Hưng Yên), thuộc danh sách giống gia cầm quý của Việt Nam được bảo tồn nguồn gen.

Chăm sóc theo chế độ "đặc biệt"

Xuất thân trong gia đình có ông nội là một trong những người lưu giữ giống gà Đông Tảo quý hiếm. Từ chục năm về trước, anh Giang Tuấn Vũ, 31 tuổi (Đông Tảo, Khoái Châu, Hưng Yên) đã nuôi gà Đông Tảo và phụ ông nội bán gà, dần dần giống gà này được nhiều người ưa chuộng chọn làm quà biếu dịp Tết, giá thành cao nên anh Vũ quyết định bỏ công việc văn phòng về xây trang trại nuôi gà.

Sáu năm chuyên nuôi gà làm quà biếu, anh Vũ đúc rút ra cho mình những bí quyết riêng để những chú gà Đông Tảo đáp ứng các tiêu chí khắt khe của các "thượng đế" vào mỗi dịp Tết.

Anh Giang Tuấn Vũ, người có kinh nghiệm hơn chục năm nuôi gà Đông Tảo (Ảnh: NVCC).

Để gà Đông Tảo có mẫu mã đẹp, chân to, thịt thơm ngon thì phải nuôi thả tự nhiên. Do tỷ lệ đạt tiêu chuẩn thấp, dễ bị bệnh nên giống gà dòng thuần chủng ngày càng hiếm.

Anh Vũ cho biết, một con gà Đông Tảo làm quà biếu phải nuôi từ 12-18 tháng. Bắt đầu sang tháng 10 âm lịch, anh chăm sóc gà theo một chế độ riêng. Thức ăn chính của gà vẫn là ngô bột, nhưng mỗi tuần 2 lần, anh luộc cá rô phi, gỡ lấy phần thịt trộn cùng với cám cho gà ăn.

"Nghe thì khác thường nhưng nhà tôi có ao, tôi thả cá rô phi để nuôi cho gà ăn, bởi cá rô phi sinh sản nhanh và giá rẻ. Bí quyết này tôi học từ một chuyên gia bên Nhật và đã áp dụng 2 năm nay", anh Vũ chia sẻ.

Ngoài ra, anh đến các trại mổ, mua thịt lợn, thịt bò vụn giá rẻ về cho gà ăn thêm. Cách làm này sẽ giúp chất lượng thịt tốt, thơm ngon. Để gà có bộ lông óng mượt, anh cho chúng ăn thêm đỗ lạc.

Gà Đông Tảo có đặc điểm chịu rét kém, những ngày nhiệt độ xuống thấp, phải buông bạt kín chuồng, thắp bóng điện sưởi, thậm chí còn làm phòng riêng, lắp điều hòa cho gà.

Những ngày lạnh, anh cắt giảm nước uống, bổ sung thêm nước gừng tỏi, xay búp ổi non để cho gà uống chống một số bệnh tiêu hóa.

Từ những bí kíp đó, anh Vũ đã "luyện" được những chú gà Đông Tảo không chỉ có đôi chân to, dáng oai vệ mà chất lượng thịt ngon, không bị khô (Ảnh: NVCC).

Cặp chân "khủng" của gà Đông Tảo khiến các đại gia "săn" lùng vào mỗi dịp Tết (Ảnh: NVCC).

Gần chục triệu một con gà biếu vẫn "cháy hàng" dịp cận Tết

Anh Vũ cho biết, một con gà Đông Tảo đẹp phải hội tụ các tiêu chí: Đầu củ tre xù xì, mỏ nhọn, mào tai cân, cánh úp gọn, đuôi nơm, thân hình "nở nang vạm vỡ". Đặc biệt, đôi chân to đỏ, ngón chân mẫm, hai chân cân đối tạo thành hai đường thẳng song song. Dáng gà vươn, thần thái đĩnh đạc, oai phong.

Thông thường, khách hàng sẽ mua một con gà trống hoặc một cặp gà trống mái để làm quà biếu. Năm nay, giá gà Đông Tảo dao động từ 1,5 - 7 triệu đồng/con. Đến thời điểm hiện tại, hơn 300 con gà thuần chủng trong chuồng của anh Vũ đã có khách đặt.

Chính vì việc chăn nuôi kỳ công nên rất khó để nuôi theo số lượng lớn. Để đáp ứng đủ nhu cầu, anh Vũ còn chọn mua những con gà đẹp của các hộ dân trong xã, chăm sóc theo bí kíp riêng trước khi bán cho khách. Trung bình mỗi năm anh bán được khoảng 700-800 con gà làm quà biếu Tết.

Khách hàng thường mua một con gà trống hoặc một cặp gà trống mái để làm quà biếu (Ảnh: NVCC).

Do đặc trưng của gà Đông Tảo là chân to, đỏ, thịt chắc, dáng vẽ oai vệ nên được chọn làm quà biếu dịp Tết với ước mong mang đến cho gia chủ sự giàu có, thịnh vượng, sung túc, ấm no.

"So với mọi năm, năm nay lượng khách đặt gà sớm hơn, giá không có nhiều biến động. Sáu năm bán gà biếu, năm nào tôi cũng trong tình trạng "cháy hàng", nhất là sau rằm tháng Chạp", anh Vũ cho biết thêm.

Không chỉ nuôi gà biếu, anh Vũ còn nuôi gà Đông Tảo thương phẩm, năm ngoái, anh nghiên cứu làm ra món giò gà Đông Tảo và nhận được sự đón nhận của thị trường vượt ngoài mong đợi, anh bán được 4 tấn giò gà trong dịp Tết.

Năm nay, anh còn đầu tư thêm lò hun để tạo ra sản phẩm gà hun khói, giúp thực khách có thêm sự lựa chọn vào ngày Tết.