Elmich lan tỏa tinh thần sống xanh qua sự kiện “Chạm xanh từ trái tim châu Âu”

Tại sảnh Tương lai, Aeon Mall Hà Đông (Hà Nội), từ 14h đến 16h ngày 17/10, Elmich tổ chức sự kiện “Chạm xanh từ trái tim châu Âu”. Đây là hoạt động trọng điểm trong chuỗi chương trình kỷ niệm ngày Quốc khánh Cộng hòa Séc và dấu mốc 75 năm quan hệ hữu nghị Việt Nam - Séc. Đồng thời khởi xướng sáng kiến “Học đường xanh - Gieo mầm tương lai” hướng đến cộng đồng và thế hệ trẻ.

Sự kiện có sự đồng hành của Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND xã Bình Mỹ (Ninh Bình), ban giám hiệu các trường tiểu học, phụ huynh và học sinh.

Từ ngoại giao văn hóa đến hành động xanh cụ thể

Sự kiện “Elmich - Chạm xanh từ trái tim châu Âu” được thiết kế như một cầu nối giữa giá trị châu Âu và thực tiễn sống xanh tại Việt Nam. Hoạt động hưởng ứng đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ và định hướng “giải pháp bảo vệ môi trường” do Đại sứ Hynek Kmoníček thúc đẩy, đặt trọng tâm ở giáo dục môi trường cho học sinh tiểu học - nhóm đối tượng có sức lan tỏa dài hạn trong thay đổi hành vi tiêu dùng và nếp sống của gia đình.

Thông qua chương trình, thương hiệu gia dụng cao cấp Elmich tái khẳng định tầm nhìn doanh nghiệp: thúc đẩy các lựa chọn bền vững trong căn bếp và đời sống hằng ngày, gắn với tiêu chuẩn châu Âu về an toàn và sức khỏe.

Sự kiện “Elmich - Chạm xanh từ trái tim châu Âu” tổ chức tại AEON Mall Hà Đông từ 14-19/10 (Ảnh: Elmich).

"Học đường xanh" - Gieo mầm tương lai

Với sứ mệnh đồng hành cùng thế hệ tương lai trong hành trình bảo vệ môi trường, Elmich khởi động chiến dịch “Học đường xanh” góp phần phủ xanh học đường, phủ xanh ngay trong ý thức, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống và nói không với rác thải nhựa tại Việt Nam.

Ngày hội “Sống khỏe sống xanh” nằm trong khuôn khổ chiến dịch Học đường xanh được tổ chức tại trường Tiểu học Xuân Đỉnh (Ảnh: Elmich).

Chương trình dành riêng cho các em nhỏ trong độ tuổi 6-12 tuổi, nhằm mang đến những hoạt động trải nghiệm thực tế ngay tại ngôi trường của mình như thu gom rác thải nhựa, học cách phân loại rác thải, làm mô hình sáng chế, hoạt động trồng cây xanh…

Đây là những hoạt động thiết thực góp phần lan tỏa thông điệp sống xanh, gắn kết gia đình - nhà trường - học sinh trong việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện và bền vững.

“Chạm vào Xanh” - Bộ sưu tập lan tỏa phong cách sống bền vững

Nổi bật trong chuỗi hoạt động là bộ sưu tập gia dụng cao cấp “Chạm vào Xanh” - dòng sản phẩm xanh mang tinh thần châu Âu, kết hợp công nghệ hiện đại và vật liệu thân thiện môi trường. Từ các sản phẩm nồi chảo ceramic thế hệ mới, bình giữ nhiệt, đến đồ gia dụng, thiết bị bếp tiết kiệm năng lượng, Elmich khẳng định cam kết lan tỏa lối sống bền vững đến từng gia đình Việt - nơi mỗi sản phẩm không chỉ là vật dụng thông thường, mà còn là hành động nhỏ góp phần bảo vệ Trái đất.

Elmich ra mắt bộ sưu tập gia dụng cao cấp “Chạm vào Xanh” an toàn cho sức khỏe, thân thiện với môi trường (Ảnh: Elmich).

Từ “Chạm xanh từ trái tim châu Âu”, tinh thần sống xanh của Elmich đang được lan tỏa rộng rãi - khơi dậy ý thức, truyền cảm hứng để mỗi người cùng chung tay tạo nên hành tinh xanh cho tương lai.

Thông tin liên hệ:

Elmich

Website: www.elmich.vn

Hotline: 1900 63 69 25