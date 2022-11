Duy trì thói quen tốt giúp hệ xương khỏe mạnh, tránh di chứng nguy hiểm

Chương trình dài hạn phi lợi nhuận "Chăm sóc sức khỏe Việt" do Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế và Davipharm, Adamed triển khai, chung tay phòng chống các bệnh không lây nhiễm thường gặp nhằm nâng cao chất lượng sống cho người Việt.

Cơ thể người được nâng đỡ bởi 206 xương. Trong đó, khung xương chịu tải trọng nhiều nhất. Ở phụ nữ, mật độ xương vốn thấp hơn nam giới lại phải trải qua giai đoạn mãn kinh nên sức khỏe khung xương cần được quan tâm nhiều hơn. Dưới đây là một số thói quen giúp bảo vệ hệ thống xương khớp.

Ăn uống lành mạnh

Duy trì chế độ ăn uống nhiều canxi và vitamin D là một trong những cách tốt nhất để củng cố khung xương. Vì đây là hai dưỡng chất cần thiết để tăng cường mô xương.

Mọi người nên ăn nhiều rau vì rau rất tốt cho xương và là một trong những nguồn cung cấp vitamin C, giúp kích thích sản xuất các tế bào tạo xương. Ngoài ra, tác dụng chống oxy hóa của vitamin C có thể giúp bảo vệ các tế bào xương khỏi bị hư hại.

Rau cũng có vai trò trong việc tăng cường mật độ xương, giúp phòng tránh chứng thiếu xương (khối lượng xương thấp) và loãng xương (xương giòn). Các loại rau nên được bổ sung là bông cải xanh, bắp cải, rau mùi tây hoặc các loại rau có chứa chất chống oxy hóa.

Giữ cân nặng hợp lý

Trọng lượng cơ thể là yếu tố góp phần làm giảm mật độ xương và mất xương. Béo phì có thể làm giảm chất lượng xương và tăng nguy cơ gãy xương do áp lực của trọng lượng cơ thể. Duy trì cân nặng ổn định thay vì giảm cân có thể giúp bảo vệ mật độ xương.

Tăng cường tập thể dục

Các hoạt động rèn luyện như đi bộ, chạy bộ hoặc bài tập thể lực cần được duy trì vì có thể giúp tác động vào hệ xương, kích thích chúng sản sinh ra các tế bào mới.

Mỗi người cần tăng cường các bài tập sức bền giúp củng cố và duy trì hệ xương chắc khỏe. Trong đó phải kể đến các bài tập chịu tải trọng hoặc tác động mạnh, giúp thúc đẩy sự hình thành xương mới.

Bài tập rèn luyện sức bền không chỉ có lợi cho việc tăng cơ mà còn giúp chống lại sự mất xương ở phụ nữ trẻ và lớn tuổi, bao gồm cả những người bị thiếu xương, loãng xương hoặc ung thư vú.

Tránh bị thương

Tập thể dục có vai trò quan trọng đối với sức khỏe nhưng cũng có thể gây ra các chấn thương. Đây là nguyên nhân chính làm tổn thương xương. Để phòng tránh nguy cơ chấn thương, mỗi người hãy lắng nghe cơ thể mình sau mỗi buổi tập.

Những cơn đau mức độ nhẹ sẽ khỏi trong vòng hai tuần nhưng nếu cảm thấy tê, ngứa ran hoặc đi lại khó khăn. Khi đó, mọi người cần đi khám. Ngoài ra, để việc luyện tập mang lại kết quả tốt, mỗi người có thể tham khảo ý kiến và tuân theo chỉ dẫn của chuyên gia hoặc huấn luyện viên chuyên nghiệp.

Tăng cường sức khỏe cơ sàn chậu

Đau lưng là một trong những vấn đề về cơ xương khớp phổ biến và gây khó chịu cho người bệnh. Nguyên nhân gây đau lưng bao gồm thoát vị đĩa đệm, dây thần kinh bị chèn ép, ngồi sai tư thế và thậm chí là cơ mông yếu. Bên cạnh đó, một yếu tố khác thường bị bỏ qua là sự mất cân bằng ở sàn chậu, nhóm cơ và mô liên kết kéo dài từ xương chậu đến xương cụt.

Khi các cơ sàn chậu trở nên quá căng thẳng hoặc yếu đi, chúng sẽ gây áp lực lên lưng. Cảm giác khó chịu này thường đi kèm với các triệu chứng khác, chẳng hạn như quan hệ tình dục đau đớn, đi tiểu khó và tiểu không tự chủ.

Mỗi người có thể tìm hiểu và tiến hành tập đúng cách 2 loại bài tập giúp cơ sàn chậu khỏe: co cơ nhanh và co cơ chậm. Điều quan trọng là phải tập co cơ chậm trước và sau đó là tập co cơ nhanh trong mỗi lần tập.

Kiểm tra sức khỏe cơ xương khớp định kỳ

Các bệnh về xương khớp để càng lâu, điều trị càng tốn kém và mất rất nhiều thời gian cũng như ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng sống người bệnh. Mỗi người đừng quên thăm khám sức khỏe định kỳ như thông điệp "Tầm soát sức khỏe 151 - Một năm hãy tầm soát sức khỏe ít nhất một lần". Điều này giúp bác sĩ có thể phát hiện dấu hiệu bệnh sớm về hệ xương khớp hoặc bất thường khác và xử lý kịp thời, phòng tránh biến chứng của bệnh.

