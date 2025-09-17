Đoàn thanh niên Báo Dân trí ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025-2027

Chiều 15/8, tại Hà Nội, Đại hội Chi đoàn Báo Dân trí lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2027 đã diễn ra.

Tại Đại hội, Đoàn chủ tịch đã trình bày tổng kết một số kết quả đạt được của tuổi trẻ Dân trí trong nhiệm kỳ 2022-2025 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2027.

Chiều 15/8, tại Hà Nội, Đại hội Chi đoàn Báo Dân trí lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2027 đã diễn ra (Ảnh: Thanh Bình).

Cụ thể, trong những năm qua, cùng với việc hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn, các đoàn viên đã tích cực phát động, triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội, thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, các hoạt động đều có ý nghĩa thiết thực, đúng người, đúng việc và phù hợp với điều kiện thực tế.

Đáng chú ý, từ năm 2022 đến nay, Đoàn Báo Dân trí đã tổ chức/phối hợp tổ chức gần 30 chương trình khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà đến người dân khó khăn ở vùng sâu vùng xa, đặc biệt là vào cao điểm 27/7 và quá trình tái thiết sau bão Yagi.

Một số chương trình nổi bật như:

Ngày 18-19/7/2024, phối hợp cùng Đoàn thanh niên Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tổ chức Chương trình tư vấn, nâng cao sức khỏe cộng đồng cho các gia đình chính sách, thương binh, người có công tại Hà Giang (200 người).

Hoạt động cho trẻ em có điều kiện khó khăn tại Tây Ninh do Đoàn Báo Dân trí tổ chức (Ảnh: P.V.).

Ngày 26-27/9/2024, Đoàn Báo Dân trí và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã vào 2 điểm sạt lở nghiêm trọng tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng là thôn Lũng Lỳ (xã Ca Thành) và thôn Lũng Súng (xã Yên Lạc) để khám bệnh, phát thuốc miễn phí. Sau 2 ngày, đã có gần 300 người dân tại 2 điểm được thăm khám và phát thuốc.

Đoàn thanh niên Báo Dân trí đã đến thăm nhiều thương bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn xã Vĩnh Linh (Ảnh: Quyết Thắng).

Trong 3 ngày 7-9/7, Đoàn Báo Dân trí đã tích cực tham gia vào hoạt động tri ân người có công tại Quảng Trị với các hoạt động chính: khám bệnh, tư vấn sức khỏe, tặng quà tại nhà 5 Mẹ Việt Nam Anh hùng và 10 thương bệnh binh nặng; khám, tư vấn sức khỏe, tặng quà 300 thương bệnh binh, gia đình chính sách tại địa bàn xã Vĩnh Linh; dâng hương Nghĩa trang liệt sỹ Vĩnh Linh, Nghĩa trang liệt sỹ Đường 9, Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị.

Phát biểu tại Đại hội, Nhà báo Phạm Phúc Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng thư ký tòa soạn báo Dân trí đánh giá cao đội ngũ đoàn viên thanh niên góp công sức lớn trong công tác chuyên môn, công tác nhân ái, các chiến dịch lớn của báo.

Nhà báo Phạm Phúc Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng thư ký tòa soạn báo Dân trí phát biểu tại Đại hội (Ảnh: Thanh Bình).

Tại Đại hội, chị Phạm Nguyệt Minh, Phó Bí thư lâm thời Đoàn thanh niên Bộ Nội vụ ghi nhận tính hiệu quả, thiết thực của các hoạt động xã hội mà Đoàn Báo Dân trí đã thực hiện.

Chị Minh đề nghị trong nhiệm kỳ 2025-2027, Chi đoàn Báo Dân trí tiếp tục phát huy thế mạnh trong công tác đoàn, bám sát chỉ đạo, định hướng của Đảng ủy và đoàn cấp trên để đóng góp vào hoạt động chung của Đoàn thanh niên Bộ Nội vụ.

Chị Phạm Nguyệt Minh, Phó Bí thư lâm thời Đoàn thanh niên Bộ Nội vụ (Ảnh: Thanh Bình).

Đại hội đã giao cho BCH nhiệm kỳ 2025-2027 căn cứ Nghị quyết Đại hội, xây dựng các chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Đại hội cũng kêu gọi toàn thể đoàn viên thanh niên nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi đoàn Báo Dân trí nhiệm kỳ 2025-2027.

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Chi đoàn Báo Dân trí nhiệm kỳ 2025-2027 (Ảnh: Thanh Bình).

Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2025-2027, thông qua hình thức bỏ phiếu.

Kết quả, trong số 7 anh, chị có tên trong danh sách đề cử, đại biểu tham dự Đại hội đã thống nhất bầu ra 5 anh, chị trúng cử vào BCH Chi đoàn Báo Dân trí nhiệm kỳ 2025-2027.

Đại diện BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Báo Dân trí nhiệm kỳ 2025-2027 ra mắt tại Đại hội (Ảnh: Thanh Bình).

Cụ thể là các anh, chị sau đây:

- Anh Nguyễn Thế Hưng

- Chị Trần Thu Thảo

- Anh Nguyễn Ngô Minh Nhật

- Anh Phạm Tiến Thành

- Anh Đổ Thanh Phúc

Ảnh: Thanh Bình