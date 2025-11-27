Điện Thoại Vui ra mắt trạm công nghệ lưu động miễn phí vệ sinh điện thoại

Trạm công nghệ lưu động mang không khí Black Friday ra đường phố

Những chuyến xe của Trạm công nghệ lưu động Điện Thoại Vui sẽ lăn bánh từ ngày 26/11, đúng vào thời điểm cao trào của mùa Black Friday. Tại ngày này, Trạm công nghệ lưu động Sài Gòn sẽ dừng chân tại một khu chợ đông đúc là chợ Tân Chánh Hiệp. Một ngày sau đó, trạm sẽ có mặt tại Emart Phan Văn Trị.

Trạm công nghệ lưu động kết hợp vệ sinh thiết bị và mua sắm của Điện Thoại Vui (Ảnh: Điện Thoại Vui).

Song song đó, Trạm công nghệ lưu động cũng có mặt tại Hà Nội với các điểm dừng tại chợ Gia Lâm vào ngày 26/11 và GO! Long Biên vào ngày 27/11.

Mỗi trạm đều được thiết kế theo phong cách mở, hiện đại và thân thiện, có khu vực chơi mini game sôi động, bàn kỹ thuật riêng phục vụ khách hàng vệ sinh máy và cả không gian được trang trí để phục vụ cho nhu cầu check-in.

Check-in tại Trạm công nghệ Điện Thoại Vui sẽ được nhận ngay cà phê miễn phí (Ảnh: Điện Thoại Vui).

Một ngày trải nghiệm tại Trạm công nghệ lưu động Điện Thoại Vui có gì?

Theo đại diện thương hiệu, Trạm công nghệ lưu động Điện Thoại Vui sẽ mang đến cho khách hàng cơ hội cơ hội được vệ sinh điện thoại miễn phí, đồng thời còn được kỹ thuật viên tư vấn về các vấn đề trên thiết bị người dùng đang quan tâm mà không cần hẹn lịch. Chỉ cần quét mã QR, khách hàng đã có thể đăng ký dịch vụ và theo dõi quy trình vệ sinh máy chuyên nghiệp ngay trước mắt.

Khách hàng có cơ hội tham gia vòng quay may mắn nhận quà liền tay dịp Black Friday (Ảnh: Điện Thoại Vui).

Không dừng ở đó, trong khi chờ vệ sinh điện thoại, khách hàng còn có thể check-in để nhận cà phê miễn phí, quay vòng quay may mắn với phần thưởng như ly thủy tinh, sổ tay hay sticker độc quyền,...

Trạm công nghệ Điện Thoại Vui tạo điểm nhấn mới mẻ cho mùa Black Friday 2025 (Ảnh: Điện Thoại Vui).

“Từ không gian lưu động mới lạ, dễ tiếp cận cho đến hàng loạt hoạt động thú vị đã giúp Trạm công nghệ lưu động Điện Thoại Vui hứa hẹn mang tới không khí sôi động. Mô hình xe lưu động cho thấy tinh thần đổi mới, đồng hành cùng người dùng công nghệ Việt, đưa mọi người đến gần hơn với các trải nghiệm sửa chữa công nghệ”, đại diện thương hiệu cho hay.

Hoạt động sôi nổi tại Trạm công nghệ sáng ngày 26/11 (Ảnh: Điện Thoại Vui).

Để cập nhật nhiều thông tin mới về trạm công nghệ lưu động, người dùng có thể xem thêm tại fanpage hoặc trang website của Điện Thoại Vui.