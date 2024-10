Dịch vụ thiết kế, in ấn sổ tay theo yêu cầu tại Hưng Việt Mỹ

Sổ tay doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong văn hóa kinh doanh.

Trong văn hóa kinh doanh, sổ tay doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải nội dung, thông tin, lịch sử hình thành của công ty qua các giai đoạn phát triển, giúp nhân viên, đối tác hay khách hàng dễ nắm bắt và hiểu hơn về doanh nghiệp.

Ngoài ra, sổ tay còn là một trong những món quà tặng văn phòng điển hình được sử dụng trong hầu hết các dịp quan trọng như khen thưởng, lễ, Tết hay chào mừng nhân viên mới.

Nhiều người quan niệm rằng, tặng sổ tay là cách doanh nghiệp hay một người thể hiện được sự quan tâm và tôn trọng đến người nhận. Sổ cũng là phần thưởng hay, giúp thể hiện sự ghi nhận và trân trọng những đóng góp, gắn bó lâu dài của cá nhân đối với tập thể.

Nhiều doanh nghiệp sử dụng sổ tay in logo, khắc tên thương hiệu bộ nhận diện thương hiệu.

Dịch vụ in sổ tay theo yêu cầu ngày càng phổ biến giúp tăng tính cá nhân hóa, tạo điểm nhấn và tính riêng biệt trên từng cuốn sổ. Nhiều doanh nghiệp sử dụng sổ tay in logo, khắc tên thương hiệu vào bộ nhận diện thương hiệu của mình để tạo dấu ấn và nét riêng biệt trong tâm trí khách hàng, đối tác và nhân viên công ty.

Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực gia công, thiết kế và in ấn sổ tay theo yêu cầu, Hưng Việt Mỹ sở hữu đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản, tay nghề cao giúp mang đến các sản phẩm chất lượng nhất cho khách hàng.

Đến với Hưng Việt Mỹ, khách hàng sẽ được hỗ trợ ghi nhận thông tin, tư vấn và lên ý tưởng miễn phí theo yêu cầu và bộ nhận diện của công ty; tham khảo các mẫu sổ tay có sẵn trước khi tiến hành báo giá và sản xuất giúp đảm bảo chất lượng thành phẩm được như ý.

Hưng Việt Mỹ đáp ứng các nhu cầu của khách hàng về thiết kế, in ấn sổ tay.

Sở hữu công nghệ, trang thiết bị máy móc hiện đại cùng đội ngũ nhân viên kinh nghiệm giúp Hưng Việt Mỹ đáp ứng tốt các nhu cầu của khách hàng. Cùng với đó là công nghệ in tân tiến (in offset) giúp đảm bảo chất lượng hình ảnh sau khi in được rõ nét, màu bền, lâu phai theo thời gian, hạn chế lem hoặc mờ trong quá trình sản xuất.

In sổ tay lò xo là một trong những dịch vụ được nhiều doanh nghiệp ưa chuộng và sử dụng hiện nay bởi mức giá thành phù hợp, thiết kế đẹp mắt, tính linh hoạt và kích thước nhỏ gọn thuận tiện trong quá trình ghi chép và học tập.

Tại Hưng Việt Mỹ, trung bình giá sản xuất và in sổ tay lò xo theo yêu cầu từ 12.000 đồng - 35.000 đồng/quyển, tùy vào số lượng, chất liệu giấy, số trang và chất lượng sổ mà mức giá sẽ thay đổi khác nhau.

Các sản phẩm tại Hưng Việt Mỹ được bán với mức giá ưu đãi.

Là công ty quà tặng doanh nghiệp chiếm ưu thế về xuất nhập khẩu nên hầu hết các sản phẩm tại Hưng Việt Mỹ đều được bán với mức giá ưu đãi hơn trên thị trường. Đồng thời, thương hiệu còn có các chương trình chính sách ưu đãi về giá và chiết khấu cao cho các công ty, tập đoàn, tổ chức và cơ quan đặt in theo yêu cầu làm sổ tay quà tặng hoặc sổ tay doanh nghiệp.

Mẫu sổ tay quà tặng của Hưng Việt Mỹ đa dạng, phong phú.

Để biết chi tiết hơn về các chương trình ưu đãi, chiết khấu và bảng giá chính xác cho từng loại sổ tay, liên hệ số hotline: 0935 095 668 để được nhân viên hỗ trợ tiếp thu ý kiến và tư vấn báo giá.

Bên cạnh đó, khách hàng có nhu cầu cũng có thể tham khảo qua các mẫu sổ tay quà tặng của Hưng Việt Mỹ tại website của công ty.