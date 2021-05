Địa chỉ mua máy lọc nước ion kiềm uy tín chính hãng tại TPHCM

Dân trí Địa chỉ mua máy lọc nước ion kiềm tại TPHCM nào tốt? Máy lọc nước ion kiềm nào giá rẻ? Lưu ý gì khi mua máy lọc nước ion kiềm gia đình?

Vai trò bộ tiền lọc máy ion kiềm? Hãy cùng Chuyên gia Enterbuy tìm câu trả lời ngay sau đây nhé.

Tầm quan trọng của việc tìm địa chỉ mua máy lọc nước ion kiềm uy tín.

Rất nhiều gia đình hiện nay khi quyết định mua máy lọc nước ion kiềm chưa thực sự quan tâm tới việc tìm đơn vị uy tín chất lượng để lựa chọn. Điều này không chỉ khiến bạn mua phải máy lọc nước không đảm bảo chất lượng mà còn "mất tiền mang tật".

Cung cấp máy lọc nước ion kiềm không chính hãng, kém chất lượng

Nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm một phần nào đó ảnh hưởng tới chất lượng nguồn nước đầu ra. Chỉ cần một linh kiện không bảo đảm chất lượng sẽ ảnh hưởng tới hoạt động của sản phẩm và nguồn nước đầu ra.

Đơn vị bán máy lọc nước không am hiểu về bộ tiền lọc máy ion kiềm

Do đặc thù nguồn nước đầu vào khác biệt trong quá trình thiết kế, phát triển sản phẩm, các nhà sản xuất máy lọc nước ion kiềm Nhật Bản, Hàn Quốc,..không chỉ phục vụ riêng nhu cầu lọc nước nội địa mà còn mục đích xuất khẩu. Do đó khi đi vào Việt Nam máy ion kiềm cần phải có giải pháp bộ tiền xử lý để phù hợp được với nguồn nước đầu nhằm:

- Loại bỏ hiện tượng bám cặn điện cực, làm tăng độ bền của máy

- Xử lý các tạp chất ô nhiễm có trong nguồn nước Việt - đảm bảo nguồn nước đạt chuẩn ăn uống của Bộ Y Tế

- Tăng khả năng điện li (độ dẫn điện) của nước

Bộ điện cực máy ion kiềm phải có tác dụng chống bám cặn và bảo vệ điện cực.

Bộ tiền xử lý cho máy lọc nước ion kiềm điện giải được lắp đặt ngay phía trước khi vào máy lọc nước ion kiềm và cần phải đảm bảo được những yếu tố tương ứng trên:

Thứ nhất: Phù hợp xử lý nguồn nước khu vực cho nguồn nước ăn uống đạt chuẩn: Nước cần được xử lý đạt tiêu chuẩn ăn uống trực tiếp, bộ lọc cần được thiết kế phù hợp với nguồn nước khu vực.

Thứ hai: Phải giữ lại khoáng chất trong nước. Bởi:

Khoáng chất trong nước là vô cùng thiết yếu với cơ thể

Khoáng chất trong nước giúp bộ điện phân làm việc ổn định và chỉ tiêu nước đầu ra đạt theo thiết kế(pH).

Thứ ba: Bộ tiền lọc giúp loại bỏ hiện tượng bám cặn điện cực: Do giữ lại khoáng, đặc biệt canxi, magie dẫn tới 1 vấn đề là điện cực dễ dàng bị bám cặn, do đó cần 1 công nghệ có khả năng vẫn giữ lại khoáng nhưng lại chống bám cặn điện cực.

Không am hiểu và tư vấn sử dụng đúng cách máy ion kiềm

Nước ion kiềm có những công năng vượt trội với loại nước khác, còn tạo ra rất nhiều loại nước với Ph khác nhau. Rất nhiều gia đình không biết sử dụng thiết bị lọc nước này đã gây ra sự phản tác dụng, sử dụng nhầm mức pH cấm uống (pH>10) và một số lưu ý khác. Do đó, cần lựa chọn đơn vị bán máy ion kiềm am hiểu và tư vấn sử dụng đúng cách để an tâm sử dụng.

Enterbuy Việt Nam đơn vị bán máy ion kiềm uy tín Hồ Chí Minh

Enterbuy Việt Nam đơn vị bán lẻ máy lọc nước hơn 10 năm kinh nghiệm.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng máy lọc nước ion kiềm thị phần Hà Nội, Cuối năm 2020 Enterbuy Việt Nam đã ra mắt Showroom bán máy lọc nước ion kiềm tại TP.Hồ Chí Minh.

Đơn vị bán lẻ đầu tiên, duy nhất thành lập Phòng Chuyên Gia Nước

Hiểu được tầm quan trọng của việc bắt bệnh nguồn nước, Enterbuy đã thành lập phòng Chuyên gia nước năm 2015 thực hiện việc nghiên cứu, xét nghiệm bắt bệnh nguồn nước để lấy cơ sở, căn cứ lựa chọn máy lọc nước phù hợp. Với những thành tựu được ghi nhận: Lập bản đồ ô nhiễm nguồn nước ngầm tại Hà Nội, đặc biệt là chỉ tiêu Asen; Nghiên cứu phát hiện nguồn gốc hiện tượng Luộc Thịt Đỏ tại Hà Nội, nghiên cứu và chế tạo thành công vật liệu hấp phụ Asen - AS-SORB, vật liệu có khả năng hấp thụ Asen trong nước,...và còn rất nhiều thành công khác.

Enterbuy Việt Nam đơn vị bán lẻ máy lọc nước đầu tiên thành lập Phòng Chuyên gia nước.

Enterbuy Việt Nam chỉ cung cấp máy lọc nước chính hãng

Hơn 10 năm thành lập và phát triển, Enterbuy Việt Nam chỉ cung cấp tới khách hàng máy lọc nước chính hãng, nhập khẩu nguyên chiếc điều này giúp đảm bảo an toàn người dùng và luôn có lõi lọc thay thế trọn đời từ sự uy tín và cam kết các nhà sản xuất chính hãng.

Dịch vụ bảo hành, bảo trì thay lõi trọn đời

Bảo đảm chất lượng nguồn nước trong suốt quá trình sử dụng cũng như tuổi thọ máy lọc nước, Enterbuy Việt Nam thực hiện dịch vụ thông báo bảo hành, thay lõi trọn đời khách hàng từ hệ thống điện tử tự động. Từ đó giúp khách hàng yên tâm trong suốt quá trình sử dụng máy lọc nước gia đình từ Enterbuy.

Nghiên cứu, cung cấp giải pháp bộ tiền lọc cho máy ion kiềm

Enterbuy Việt Nam cung cấp giải pháp bộ tiền lọc cho máy ion kiềm.

Hiểu được tầm quan trọng của bộ tiền lọc máy ion kiềm, Enterbuy Việt Nam đã nghiên cứu, áp dụng bộ tiền lọc dành riêng cho máy ion kiềm để đảm bảo chất lượng nguồn nước đầu ra của máy, chống bám cặn điện cực, bảo vệ tuổi thọ thiết bị. Đây là thành công không phải đơn vị bán lẻ máy lọc nước nào cũng làm được.

Chuyên viên tư vấn hơn 10 năm kinh nghiệm tại Enterbuy

Được đào tạo bài bản, chuyên sâu, mỗi năm Enterbuy Việt Nam thực hiện việc đưa chuyên gia sang nước ngoài đào tạo trực tiếp các dòng máy ion kiềm, hoặc các đơn vị sản xuất máy ion kiềm tại Nhật Bản, Hàn Quốc tới đào tạo sản phẩm. Do đó, đội ngũ chuyên viên tư vấn Enterbuy sẽ giúp bạn sử dụng đúng cách nhất máy lọc nước ion kiềm.

Enterbuy Việt Nam là đơn vị bán lẻ máy lọc nước đầu tiên tại Việt Nam có phòng Chuyên Gia Nước với hơn 10 năm kinh nghiệm với trên 30 ngàn khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ tại Hà Nội và TP.HCM, cán mốc nửa triệu giao bảo trì tại nhà khách hàng Enterbuy Việt Nam đã khẳng định được vị trí của mình trong ngành lọc nước và là địa chỉ uy tín cung cấp máy ion kiềm trên cả nước hiện nay. Chi tiết sản phẩm và dịch vụ Enterbuy Việt Nam xem tại https://enterbuy.vn

Trường Thịnh