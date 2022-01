Đêm mất ngủ của người hùng cứu bé gái trong đám cháy ở Hà Nội

(Dân trí) - Suốt đêm qua, anh Trung Văn Nam - "người hùng" cứu bé gái trong đám cháy ở phố Lương Khánh Thiện khó ngủ. Hình ảnh đám cháy và gương mặt ám khói của cô bé ám ảnh anh.

Một đêm mất ngủ…

8h30 sáng, anh Trung Văn Nam tạm biệt vợ, hai con gái để di chuyển từ Thường Tín vào nơi làm việc ở phố Lương Khánh Thiện (quận Hoàng Mai, Hà Nội). So với mọi ngày, sáng nay, anh dậy muộn hơn một chút. Một phần do hôm qua anh trở về nhà muộn, một phần do giấc ngủ đêm chập chờn, không liền mạch.

"Hình ảnh vụ cháy và khuôn mặt đen thui do ám khói của cháu bé cứ xuất hiện liên tiếp trong giấc mơ. Nhiều lần trong đêm tôi bật tỉnh, không rõ mơ hay thực. Tiếng kêu cứu yếu ớt "Chú ơi cứu cháu với" văng vẳng bên tai", anh Nam chia sẻ.

Buổi sáng, khi tỉnh giấc, việc đầu tiên anh làm là vào tìm kiếm thông tin sức khỏe cháu bé 14 tuổi - người được anh lao vào đám cháy để cứu sống ngày 12/1. Tuy nhiên, chưa tìm được tin tức nào mới, anh Nam đành lòng gác lại để lên đường đi làm.

Sau hành động lao mình vào đám cháy, phá bung cửa sổ, cứu bé gái 14 tuổi mắc kẹt ra ngoài, anh Trung Văn Nam (quê Thanh Hóa) được nhiều người ngợi ca, gọi anh là "người hùng giữa đời thực".

"Từ chiều qua, nhiều người nhắn tin, gọi điện hỏi thăm, cảm ơn hành động của tôi. Mọi người gọi tôi là người hùng, là anh hùng nhưng tôi thấy ngại quá. Ai ở trong tình huống đó cũng sẽ làm vậy thôi", anh Nam nói.

Sau sự việc, bàn tay anh Nam có nhiều chỗ bị bỏng nhẹ, phồng đỏ nhưng người đàn ông này vẫn ngay lập tức quay trở lại làm việc. "Công việc sửa chữa, lắp đặt điều hòa, tủ lạnh của tôi cũng vất vả, hay xảy ra va chạm khiến trầy xước chân tay nên tôi quen rồi", anh cười và chia sẻ.

Anh Nam làm công việc thợ sửa chữa các đồ điện như điều hòa, tủ lạnh, máy giặt tại Hà Nội khoảng 2 năm nay. Trước đây, anh có hơn chục năm làm công việc tự do trong các tỉnh phía Nam.

Sau này khi lập gia đình, để ở gần vợ con, anh Nam cùng một số anh em lập nhóm thu mua, sửa chữa, lắp đặt điều hòa, tủ lạnh, máy giặt ở khu vực Hoàng Mai (Hà Nội). Mùa hè là thời điểm cao điểm, công việc nhiều, làm không xuể nhưng những tháng mùa đông, lại ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên nhóm anh Nam không nhiều việc.

Sau khi từ nhà bố mẹ vợ ở Thường Tín di chuyển đến "trụ sở" - một căn nhà nhỏ, cũ kĩ mà anh Nam và nhóm thuê để tập trung thiết bị làm việc, anh Nam bắt tay vào lau dọn điều hòa, tủ lạnh cũ. Nơi làm việc này của anh Nam cách địa điểm xảy ra vụ cháy chỉ chừng chục mét.

"Sáng nay, khi tôi đến, nhiều anh chị, cô bác hàng xóm xung quanh niềm nở chào, hỏi thăm tình hình sức khỏe. Mọi người cũng nói cháu bé ổn định rồi, tình hình không nghiêm trọng, tôi mừng lắm", anh Nam tâm sự.

Trong lúc anh Nam làm việc, thỉnh thoảng, người dân xung quanh nhận ra anh lại chạy tới hỏi thăm. Anh Nam tỏ ra ngại ngùng, bất ngờ. Bản thân anh không nghĩ, hành động của mình lại được mọi người trân trọng tới vậy.

"Gia đình tôi có 2 con nhỏ, khi lao vào đám cháy, nghe thấy tiếng kêu cứu, tôi chỉ cố hết sức như đang cứu chính con mình. Khi đưa cháu ra ngoài, cháu nói: "Cứu em cháu nữa", tôi vô cùng lo lắng. Nhưng lúc này ngọn lửa đã bùng lên", anh Nam nhớ lại.

Tới trưa, ông Vũ Mạnh Cường (70 tuổi), ông ngoại của cháu bé được anh Nam cứu tìm tới gặp anh. Sau khi đám cháy xảy ra, do quá hoảng loạn lại phải lo đưa cháu tới bệnh viện, ông Cường chưa kịp tìm gặp ân nhân.

Cả buổi sáng, ông đứng ở cửa nhà trông sang nơi làm việc của anh Nam. Mãi tới khi thấy anh ngưng việc, các phóng viên, nhà báo về bớt, ông Cường mới dám bước sang chào, nắm tay cảm ơn anh Nam.

Đôi mắt ông Cường đỏ hoe, giọng run run, nói không thành tiếng: "Cháu không quản nguy hiểm lao vào cứu con bé, cháu không khác gì sinh ra con bé lần hai. Bác không biết nói gì ngoài nói cảm ơn".

Khi nghe ông Cường chia sẻ về tình hình dần ổn định của cháu bé, anh Nam thở phào nhẹ nhõm. "Khi cháu khỏe lại, gia đình sẽ đưa cháu đến gặp ân nhân. Bác mong sao Nam có thể nhận cháu làm con", ông Cường trải lòng. Anh Nam xúc động trước lời chân thành của ông ngoại cháu bé.

Sau khi ông Cường rời về nhà dọn dẹp hiện trường vụ cháy, anh Nam mới bắt đầu dọn gọn đồ đạc, dùng bữa trưa. Ngôi nhà nơi anh và nhóm thuê làm việc chật hẹp, không có bếp nên gần chục anh em phải gọi cơm hộp về ăn mỗi ngày. "Người hùng" ăn vội hộp cơm với đôi ba miếng thịt, chút rau xanh trong căn phòng chật chội.

"Hôm qua, vụ cháy xảy ra cũng đúng lúc tôi đang dùng bữa. Tôi bỏ cơm lại cùng đồng nghiệp lao ra ngoài", anh Nam kể.

Đồng nghiệp của anh Nam chia sẻ: "Anh Nam vốn khỏe mạnh, nhanh nhẹn nên khi ra đám cháy đã nhanh chóng tìm cách leo lên tầng 2. Đám cháy hôm qua rất lớn, nếu không khéo léo, có sức khỏe và dũng cảm như anh Nam thì khó lòng cứu được cháu".

Trước lời khen ngợi của đồng nghiệp, anh Nam chỉ cười ngại ngùng.

"Mẹ mình đứng ngồi không yên, khóc đỏ mắt vì lo"

Anh Nam chia sẻ, đến 22h đêm qua anh mới trở về nhà với vợ con. Cả gia đình bố mẹ vợ, vợ và các con thấp thỏm đợi anh cả tối. Mọi người vừa mừng vì anh làm được việc tốt, cứu một mạng người nhưng cũng vừa lo sợ anh gặp bỏng hay chấn thương.

"Mẹ mình từ trong quê Thanh Hóa gọi ra. Ngay khi hay tin bà khóc đỏ mắt, đứng ngồi không yên, trách mình sao liều thế. Mình phải giải thích là không bị chấn thương gì, vẫn khỏe mạnh, bà mới yên tâm", anh Nam kể.

Anh Nam nói thêm, anh hành động cứu bé hoàn toàn bản năng. "Khi mình đã biết có người trong đám cháy, dù mọi người có ngăn cản, mình cũng sẽ lao vào", anh cho biết.

Chia sẻ với phóng viên, anh Nam cho biết, gia đình anh ở Nông Cống, Thanh Hóa. Hiện hai vợ chồng đang sống ở Hà Nội cùng hai con gái 3 tuổi và 5 tuổi. Công việc sửa chữa điều hòa, tủ lạnh vào mùa hè thì mang tới thu nhập ổn định nhưng những tháng mùa đông, anh Nam không kiếm được là bao.

"Công việc của tôi những tháng mùa đông rất hạn chế, có tháng chỉ kiếm được 2 - 3 triệu đồng (lương trả theo sản phẩm). Trừ chi phí tiền nhà, tiền ăn, xăng xe,… tiền để nuôi vợ con chẳng đáng là bao. Khó khăn quá nên vợ tôi phải bế 2 con sang ở nhờ nhà ông bà ngoại", anh Nam bộc bạch.

Gia đình còn nhiều khó khăn nhưng anh Nam được đồng nghiệp đánh giá là người vui vẻ, hòa đồng, rất nhiệt tình giúp đỡ mọi người.

"Những lời khen ngợi, động viên của mọi người khiến tôi rất vui nhưng điều tôi hy vọng nhất là cháu bé khỏe lại, sớm được xuất viện. Nếu có thể, tôi mong nhận cháu làm con. Tôi cũng đã nghe nói, bố mẹ cháu mất sớm, hoàn cảnh rất đáng thương", anh Nam tâm sự.

Hiện tại, UBND phường Tương Mai (Hoàng Mai, Hà Nội) đang làm thủ tục đề xuất cấp trên biểu dương, khen thưởng 2 công dân tham gia cứu bé gái 15 tuổi trong biển lửa.

Ông Vũ Mạnh Cường ngồi thẫn thờ bên căn nhà cháy rụi.

Toàn Vũ