Dầu olive - nguyên liệu "vẽ đường cong" của hoa hậu Thùy Tiên

Olivoilà đã truyền cảm hứng "Sống khỏe vẽ đường cong" đến nhiều người, đặc biệt là dân văn phòng bận rộn với công việc từ sáng đến tối, không có thời gian chăm sóc bản thân.

Giải mã sức hút "healthy is the new sexy - sống khỏe vẽ đường cong"

Là nhãn hiệu dầu olive tiên phong truyền thông điệp trân trọng vẻ đẹp tự nhiên toát ra từ lối sống khỏe mạnh, Olivoilà đã thể hiện vị thế trên hành trình "vẽ đường cong" - kiến tạo vẻ đẹp đích thực và truyền cảm hứng yêu bản thân cho nhiều cô gái.

Bằng việc đầu tư chỉn chu và đầy sáng tạo với MV top trending "Vẽ đường cong" cùng sự kết hợp của những cái tên hàng đầu như ca sĩ Trúc Nhân và hoa hậu Thùy Tiên, Olivoilà thấu hiểu và mong muốn đồng hành cùng các bạn trẻ hiện đại để tỏa sáng bằng chính vẻ đẹp riêng của mỗi người.

Trúc Nhân - Thùy Tiên - Olivoilà mang đến thông điệp "Sống khỏe vẽ đường cong" truyền cảm hứng đến giới trẻ (Ảnh: Olivoilà).

Thùy Tiên cho biết: "Tiên quyết định đồng hành cùng nhãn hàng Olivoilà vì thông điệp thật sự giá trị và đó cũng chính là lối sống mà Tiên đang theo đuổi. Yêu bản thân, sống tích cực và rèn luyện những thói quen lành mạnh chính là cách để chị em xinh đẹp và quyến rũ hơn. Phụ nữ đẹp nhất khi biết cách yêu chính mình. Vậy nên hãy cùng Tiên tạo nên những khoảnh khắc "sống khỏe vẽ đường cong" với người bạn đồng hành Olivoilà".

Thành công của MV và Olivoilà, không chỉ nằm ở vị trí top 5 trending trên bảng xếp hạng âm nhạc thịnh hành Youtube, mà còn thể hiện ở thông điệp ý nghĩa đầy cảm hứng. Theo đó, "sống khỏe vẽ đường cong" đã tạo nên xu hướng thu hút giới trẻ chăm sóc bản thân từ những nguyên liệu tự nhiên.

Lam Anh (24 tuổi, TPHCM) cho biết: "MV như thổi một luồng gió mới về hành trình "sống healthy", giúp tôi hiểu được mình cần gì và được gì khi sống tích cực hơn bằng những chất liệu tự nhiên. Tôi chọn chăm sóc sức khỏe và vóc dáng với dầu olive giúp cơ thể khỏe mạnh, giữ tinh thần luôn thư giãn, tích cực và tươi mới. Đúng là phụ nữ đẹp nhất khi biết cách yêu chính mình, như cái cách mà Olivoilà đang truyền cảm hứng cho tôi vậy".

Học bí quyết của Thùy Tiên, nhiều bạn gái tìm mua dầu olive Olivoila Extra Virgin để chăm sóc và làm đẹp cho bản thân mỗi ngày (Ảnh: Olivoilà).

Dầu olive có lợi cho sức khỏe

Dầu olive vốn là nguyên liệu không còn xa lạ với người Việt những năm gần đây, nhất là các bạn gái trẻ. Bởi nguyên liệu này chứa nhiều dưỡng chất tự nhiên cũng như có nhiều tác dụng đa dạng trong việc chăm sóc sức khỏe và sắc vóc.

Dầu và các chất béo có lợi là một thành phần cần thiết của chế độ ăn uống lành mạnh. Trong đó, dầu olive là một trong những loại chất béo có chứa nhiều omega 3, 6, 9; các loại vitamin như E, A, K và D. Các loại dưỡng chất này vừa tốt cho sức khỏe từ bên trong lại còn chăm sóc vẻ đẹp bên ngoài.

Mỗi chai dầu olive Olivoilà Extra Virgin được sản xuất bằng phương pháp chiết xuất lạnh trong 24 giờ đầu tiên sau khi những quả olive chín mọng được thu hoạch. Đây là phương pháp sản xuất dầu olive ngon và tinh khiết, giúp giữ trọn vẹn những dưỡng chất có sẵn từ loại quả này.

Dầu olive Olivoilà được phái đẹp quan tâm (Ảnh: Olivoilà).

Olivoilà đã từng bước tạo thiện cảm cùng phái đẹp với những lợi ích cho sức khỏe. "Mình được các chị em văn phòng truyền tay nhiệt tình các công thức skincare, bodycare với Olivoilà Extra Virgin như massage tẩy trang, dưỡng mi, ủ tóc bóng mượt hay đơn giản là dùng 1-2 muỗng mỗi ngày để bổ sung chất béo có lợi. Bí kíp vừa đơn giản vừa hiệu quả từ thiên nhiên như thế nên các chị em đã không chần chừ cho vào giỏ hàng sản phẩm Olivoilà để chạy KPI sống khỏe vẽ đường cong", Hoa Phạm (nhân viên văn phòng, TP Thủ Đức) cho biết.

Olivoilà đã từng bước thành công trong việc tạo nên xu hướng "sống khỏe vẽ đường cong". Điều này được nhiều bạn gái trẻ hưởng ứng, qua đó lan tỏa thông điệp: Nét đẹp đích thực của mỗi người được toát ra từ chính sự tự tin và cơ thể khỏe mạnh, tinh thần hiện đại, đầy sức sống.

Đó cũng là bí quyết của nàng hậu Thùy Tiên để giữ gìn sắc vóc và thần thái tự tin chuẩn hoa hậu kể cả khi lịch trình dày đặc. "Lịch làm việc phải di chuyển nhiều, không tránh khỏi những lúc căng thẳng, mất ngủ. Tuy nhiên, Tiên luôn ưu tiên chăm sóc sức khỏe cơ thể và tinh thần từ những nguyên liệu tự nhiên, theo đuổi lối sống healthy kết hợp luyện tập phù hợp để luôn giữ hình ảnh tươi - trẻ - khỏe, cùng tinh thần thật tích cực dù bất cứ ở đâu. Tiên hy vọng có thể cùng Olivoilà truyền cảm hứng để các bạn gái trẻ yêu bản thân, tự tin vào chính mình để chọn lựa những gì tốt nhất có thể", Thùy Tiên chia sẻ.