Đánh dấu 10 năm thành lập, Sói Biển tổ chức sự kiện tri ân nông dân

Hoạt động này nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 10 năm thành lập Sói Biển - 10 năm đồng hành cùng người nông dân (2013-2023).

Sự kiện tri ân khách hàng (Ảnh: Sói Biển).

Buổi lễ có sự tham dự của Tiến sĩ khoa học Hà Phúc Mịch - Chủ tịch hiệp hội hữu cơ Việt Nam (VOAA), bà Từ Thị Tuyết Nhung - Trưởng ban điều phối PGS (Participatory Guarantee System - Hệ thống đảm bảo cùng tham gia), bà Hoàng Thị Hà - Trưởng phòng Kinh tế Huyện Sóc Sơn, ông Cao Văn Sơn - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Thanh Xuân, ông Chu Văn Phương - Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân, Hội Nông dân cùng các lãnh đạo ban ngành địa phương, các nông dân tiêu biểu của Liên nhóm rau hữu cơ Thanh Xuân.

Phát biểu khai mạc, ông Bùi Văn Hậu - Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Sói Biển Trung Thực cho biết, 10 năm qua, Sói Biển đồng hành cùng nông dân để tuyển chọn những nông sản chất lượng nhất đến tay người tiêu dùng. Mặc dù khó khăn trong việc vận động bà con đến với sản xuất nông nghiệp sạch cùng các quy trình và những tiêu chuẩn khắt khe, khó khăn trong quá trình thuyết phục khách hàng sử dụng các sản phẩm hữu cơ bởi giá thành cao, nhưng Sói Biển luôn giữ vững tôn chỉ kinh doanh nông nghiệp an toàn vì sức khỏe người nông dân, vì sức khỏe người tiêu dùng.

Sói Biển liên tục triển khai các hoạt động truyền thông cho khách hàng, đào tạo các kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ nhân viên để truyền đạt các giá trị và lợi ích của sản phẩm nông sản hữu cơ. Sói Biển chú trọng đến quá trình vận chuyển và bảo quản sản phẩm, bằng việc đầu tư hệ thống tủ kệ hiện đại, kiểm soát chất lượng đầu vào.

Sự kiện này là lời tri ân của Sói Biển với bà con nông dân nói chung và bà con nông dân hữu cơ Thanh Xuân nói riêng, chia sẻ về những khó khăn và thách thức trong quá trình phát triển sản xuất hữu cơ của bà con.

Nông dân sử dụng gừng, tỏi để tự chế thuốc bảo vệ thực vật (Ảnh: PGS).

Canh tác hữu cơ là quá trình vất vả và kiên trì, và phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc: không sử dụng phân bón hóa học; không dùng chất biến đổi gen; không dùng chất kích thích sinh trưởng; không dùng các loại thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, hạn chế máy móc,... đảm bảo nguồn nước, đất trồng đạt tiêu chuẩn.

Chính vì vậy, người nông dân phải bỏ ra nhiều thời gian và công sức hơn, làm bờ rào xanh, kết hợp trồng xen canh, luân canh để che phủ ức chế cỏ dại, tự ủ phân hữu cơ, tự chế thuốc bảo vệ thực vật từ thảo mộc có sẵn, tận dụng thiên địch tự nhiên để phòng chống sâu bệnh.

Từ trái qua phải: ông Chu Văn Phương, bà Từ Thị Tuyết Nhung, ông Bùi Văn Hậu; bà Hoàng Thị Hà; ông Hà Phúc Mịch trao đổi về các giải pháp hỗ trợ nông nghiệp hữu cơ (Ảnh: Sói Biển).

Tại sự kiện, lãnh đạo huyện Sóc Sơn, UBND và Hội Nông dân xã Thanh Xuân, đại diện các đơn vị VOAA, PGS và Sói Biển cũng đã chia sẻ các giải pháp cụ thể cho bà con nông dân Thanh Xuân như: chính quyền địa phương hỗ trợ về chính sách quỹ đất, nguồn vốn. Hội Nông dân xã phối hợp với Ban điều hành liên nhóm rau hữu cơ thường xuyên tăng cường kiểm tra chéo để kịp thời xử lý vướng mắc. VOAA và PGS phối hợp tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật canh tác hữu cơ, tổ chức các hội thảo, tọa đàm phát triển chuỗi cung ứng.

Với vai trò là doanh nghiệp tiêu thụ, thời gian tới Sói Biên sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông cho sản phẩm hữu cơ.

Đại diện Sói Biển và Công ty Nông nghiệp Thanh Xuân ký kết thỏa thuận giảm thời gian thanh toán công nợ từ 45 ngày xuống còn 2 lần một tháng, giúp bà con yên tâm sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm (Ảnh: Sói Biển).

Bà con nông dân nhận quà từ đại diện Sói Biển (Ảnh: Sói Biển).

Kết thúc buổi lễ, đại diện Sói Biển đã trao quà kỷ niệm như một lời tri ân sâu sắc vì những cố gắng và vất vả của bà con nông dân hữu cơ Thanh Xuân.

Trong thời gian tới, Sói Biển sẽ cùng các đơn vị hỗ trợ luôn sát cánh cùng bà con trong việc tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm chất lượng; góp phần nâng cao giá trị nông sản hữu cơ trên thị trường.

Thành lập tháng 6/2013, đến nay, Sói Biển đã có 39 cửa hàng tại Hà Nội. Tại Sói Biển, khách hàng dễ dàng lựa chọn các loại thực phẩm tươi sống và đặc sản vùng miền với quy chuẩn chất lượng cùng sự tư vấn của đội ngũ nhân viên bán hàng.

Đại diện công ty cho biết, các sản phẩm do Sói Biển phân phối có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, sản phẩm an toàn đạt tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm; tiêu chuẩn hữu cơ; tiêu chuẩn VietGAP. Đơn vị này còn có các loại đặc sản vùng miền và thực phẩm chế biến sẵn; thực phẩm tươi sống; thực phẩm khô; bơ sữa, đồ uống, đồ dùng gia đình,...

Website: soibien.vn|Hotline: 1900636326