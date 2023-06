Nữ diễn viên trẻ đẹp ở tuổi 53: Mỗi ngày ngủ 12 tiếng, tập yoga... 4 tiếng

Heather Graham gây sốt với những bức ảnh vừa đăng tải trong tuần này (Ảnh: Daily Mail).

Heather Graham cho biết cô luôn giữ cho mình lối sống năng động, theo đuổi chế độ luyện tập đa dạng bao gồm yoga, Pilates, múa cột, đạp xe, đi bộ... Trong đó, yoga chính là hoạt động thể chất khiến Graham theo đuổi nhiều nhất: "Tôi bị "ám ảnh" với bộ môn yoga. Có những thời điểm tôi cho phép mình luyện tập yoga tới 4 tiếng một ngày".

Chế độ luyện tập đa dạng giúp Graham duy trì được sự dẻo dai của cơ thể. Bên cạnh việc tích cực luyện tập, nữ diễn viên còn duy trì hoạt động thiền 20 phút mỗi ngày để thư giãn, cân bằng nội tâm.

Về chế độ ăn uống, Heather Graham tránh đường và rượu, cô cũng hạn chế tinh bột. Người đẹp ưu tiên các loại rau củ. Chế độ ăn lành mạnh giúp Graham không chỉ khỏe mạnh hơn về thể chất mà còn khiến sức khỏe tinh thần của cô được cải thiện.

Graham cho biết mọi người thường sửng sốt khi biết thời lượng cô dành cho việc ngủ mỗi ngày. Giấc ngủ đêm của Graham thường kéo dài từ 9 đến 12 tiếng. Giấc ngủ dài đưa lại cho cô niềm vui: "Tôi yêu những giấc ngủ. Mỗi khi tôi nói cho người khác biết về thời lượng giấc ngủ đêm của tôi, họ thường tỏ ra sửng sốt".

Thực tế, giấc ngủ chính là một cách tự nhiên để chống lại các dấu hiệu lão hóa của tuổi tác như nếp nhăn hay sự chảy xệ, bởi collagen trong cơ thể được kích thích tổng hợp chính trong giấc ngủ. Mỗi tuần, Heather Graham đều dành ra một ngày để bản thân được nằm nghỉ thỏa thích, thay vì theo đuổi bất cứ hoạt động nào, kể cả hoạt động luyện tập.

Nữ diễn viên còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dưỡng ẩm cho da: "Tôi dưỡng ẩm rất thường xuyên cho gương mặt và cho toàn bộ cơ thể. Tôi không dùng những sản phẩm đắt tiền mà chỉ mua những sản phẩm dưỡng ẩm khá phổ thông. Đôi khi tôi cũng sử dụng sản phẩm đắt tiền hơn một chút, nhưng cũng không phải là những sản phẩm quá đắt đỏ".

Sau cùng, Heather Graham tiết lộ rằng cô thường sử dụng dịch vụ mát-xa: "Hãy chiều chuộng bản thân mình một chút. Khi còn trẻ, tôi thường nghĩ mát-xa là phí phạm, tốn kém và không cần thiết. Nhưng bây giờ tôi nghĩ khác, trải nghiệm thực tế khiến tôi sẵn sàng dành ra một khoản tiền cho dịch vụ mát-xa chất lượng. Qua thời gian và tuổi tác, tôi ngày càng ưu tiên việc chăm sóc bản thân".

Heather Graham duy trì hoạt động thiền 20 phút mỗi ngày để thư giãn, cân bằng nội tâm (Ảnh: Daily Mail).

Trong sự nghiệp diễn xuất, Heather Graham được biết tới với vai diễn trong các bộ phim như Drugstore Cowboy (1989), Boogie Nights (1997), Say It Isn't So (2001), From Hell (2001)... Trong cuộc sống riêng, Heather Graham từng đi qua nhiều cuộc tình, nhưng cô chưa từng kết hôn hay sinh con.