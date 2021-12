Cuộc thi ảnh "thắp lửa" tinh thần sống tích cực tới cộng đồng

Dân trí Cuộc thi ảnh "Sẻ chia khoảnh khắc - Lan tỏa để đẩy lùi" do MB Ageas Life khởi xướng là "liều thuốc tinh thần" tiếp thêm sức mạnh giúp những "chiến binh" ung thư chiến thắng bệnh tật cũng như lan tỏa tinh thần sống tích cực tới cộng đồng.

Cuộc thi ảnh: "Sẻ chia khoảnh khắc - Lan tỏa để đẩy lùi"

Theo thống kê từ WHO, hơn 353.000 người Việt đang phải chiến đấu, giành giật sự sống với ung thư. Nỗi đau thể xác, những ngày dài mệt mỏi với hàng tá xét nghiệm khiến người bệnh suy sụp, mất niềm tin vào cuộc sống. Thế nhưng điều đáng sợ nhất đối với họ không phải là những cơn đau ấy mà là cảm giác cô độc, ánh mắt xa lánh, thương hại từ những người xung quanh.

"Thắp lửa" tinh thần Anti-K - không né tránh, không bỏ cuộc.

Chính vì vậy, với mong muốn lan tỏa tinh thần Anti-K: tinh thần phòng chống ung thư (Cancer), không né tránh, không bỏ cuộc, dũng cảm đối mặt, đồng thời thắp lên ngọn lửa hy vọng, tiếp thêm sức mạnh cho những bệnh nhân ung thư tự tin đương đầu thách thức, Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life đã tổ chức cuộc thi ảnh online ý nghĩa: "Sẻ chia khoảnh khắc - Lan tỏa để đẩy lùi" - một hoạt động nằm trong chiến dịch "Quan tâm là sức mạnh".

Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để mỗi người thể hiện sự quan tâm tới gia đình, người thân cũng như quan tâm tới sức khỏe của chính bản thân mình để cùng chung tay phòng chống, đẩy lùi căn bệnh ung thư.

Cuộc thi ảnh: "Sẻ chia khoảnh khắc - Lan tỏa để đẩy lùi" với tổng giải thưởng 20 triệu đồng.

Chỉ cần đăng tải những câu chuyện lan tỏa tinh thần Anti-K hoặc các hình ảnh vui vẻ, tích cực của bạn cùng gia đình, bạn bè lên trang facebook cá nhân kèm hashtag #Quantâmlàsứcmạnh #AntiK #WeCare #MBAgeasLife, bạn sẽ có cơ hội nhận được những món quà sức khỏe giá trị và ý nghĩa.

1 Giải nhất - Trị giá 6,000,000 đồng: Máy lọc không khí LR310 9 Beurer nhập khẩu từ Đức

3 Giải nhì - Trị giá 3,000,000 đồng/giải: Máy đo huyết áp Omron Hem-7361T

10 Giải ba - Trị giá 500,000 đồng/sản phẩm: Bàn chải điện Oral D12-Green

Đặc biệt, 100% người tham gia cuộc thi sẽ nhận được mã ưu đãi 30% khi mua sản phẩm Bảo hiểm Ung thư - Ung dung sống khỏe của MB Ageas Life.

Chiến thắng ung thư, sức mạnh từ sự quan tâm

Để vượt qua cuộc chiến ung thư khốc liệt, bác sĩ giỏi, thuốc tốt là điều kiện "cần" đầu tiên. Thế nhưng, tinh thần Anti-K kiên cường cùng sự quan tâm, cổ vũ từ người thân, cộng đồng mới là "liều thuốc" quý giá giúp bệnh nhân ung thư vượt qua.

"Đợt hóa trị, tóc mình rụng hết nên mỗi ngày đi làm đều đội tóc giả. Lúc mình lắc mạnh hay xoay nhanh, tóc sẽ bị rơi xuống. Còn nhớ một lần, khi đang bấm thang máy thì một bạn đồng nghiệp nam hỏi mình: "Mày bị sái cổ hay sai khớp à? Sao cái cổ của mày lúc nào cũng quay kiểu Slow Motion vậy?" Những lúc như vậy, gia đình lại trở thành điểm tựa sức mạnh, giúp mình vượt qua những tháng ngày tăm tối nhất cuộc đời" - Chị Vũ Ngọc Huyền (29 tuổi) - một "Chiến binh" dũng cảm đã vượt qua mọi khó khăn để chiến thắng căn bệnh ung thư vú trải lòng.

Chị Vũ Ngọc Huyền - Chiến binh truyền cảm hứng về tinh thần Anti-K.

Với mong muốn thổi bùng ngọn lửa yêu thương, tiếp thêm dũng khí cho các bệnh nhân ung thư, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life đã triển khai chương trình: "Quan tâm là sức mạnh" với mục tiêu lan tỏa tinh thần Anti-K. MB Ageas Life tin rằng, mỗi bệnh nhân ung thư là một chiến binh kiên cường, không dễ dàng đầu hàng trước số phận.

Không chỉ là hiểu và ủng hộ, MB Ageas Life mong muốn kêu gọi những hành động cụ thể để tiếp tục lan tỏa tinh thần tích cực, thể hiện sự quan tâm tới bản thân, gia đình và xã hội.

Chiến dịch "Quan tâm là sức mạnh" thuộc Chương trình We Care do MB Ageas Life khởi xướng.

Nằm trong khuôn khổ chiến dịch "Quan tâm là sức mạnh", tiếp nối thông điệp "We Care - Quan tâm mỗi ngày" xuyên suốt năm 2021, một hành trình dài kiến tạo và lan tỏa hạnh phúc bền vững, MB Ageas Life đã kết hợp cùng Tổ chức Sáng kiến Ung thư Muối (SCI) tổ chức giải chạy trực tuyến "WeCare Run over K 2021" nhằm gây quỹ hỗ trợ cho bệnh nhân ung thư Việt Nam. Với mỗi km các vận động viên chạy được, MB Ageas Life sẽ đóng góp 1.000 đồng vào quỹ ủng hộ các bệnh nhân không may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo này.

Hàng năm, MB Ageas Life tổ chức các sự kiện nhằm khuyến khích cộng đồng nâng cao sức khỏe.

Ngoài ra, để tiếp thêm niềm tin cho cộng đồng bệnh nhân ung thư, MB Ageas Life đồng hành cùng 5 "chiến binh" truyền cảm hứng trong hành trình lan tỏa câu chuyện của mình.

Sự quan tâm không phải ở đâu xa, mà tồn tại ngay trong những câu chuyện giản dị đời thường hay những cử chỉ yêu thương dù là nhỏ nhất. Hãy thể hiện sự quan tâm tới cộng đồng thông qua một hành động đậm chất nhân văn - tham gia cuộc thi Anti-K, lan tỏa điều ý nghĩa!

