Cụ ông 100 tuổi và người yêu 96 tuổi kết hôn ở tuổi xưa nay hiếm

Với cụ ông Harold Terens, 100 tuổi và cụ bà Jeanne Swerlin, 96 tuổi, tình yêu khiến họ gắn kết say đắm với nhau và là liều thuốc trường sinh giúp cả hai muốn bước tiếp.

Sau gần 3 năm yêu đương hẹn hò, cuối cùng cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới tại Pháp vào tháng 6 tới đây để chính thức về chung một nhà.

"Tôi vẫn thấy nguyên sự hồi hộp. Phải chăng tình yêu không chỉ dành cho giới trẻ. Thật tuyệt khi ở tuổi này tôi vẫn cảm nhận rõ sự rung động giống một cô gái", cụ bà Swerlin cho biết.

Cụ ông và cụ bà hạnh phúc vì tìm thấy nhau ở chặng cuối cuộc đời (Ảnh: News).

Và tình cảm của cụ ông Terens dành cho vị hôn thê của mình cũng giống hệt như vậy.

"Tôi từng nghĩ chuyện tình yêu vĩ đại nhất như Romeo và Juliet chỉ là hư cấu không thể có trong đời thực. Nhưng ai mà biết tôi và Swerlin cũng tự mình viết nên chuyện tình. Có ai ở tuổi 96 và 100 cũng yêu nhau như chúng tôi hay không?", cụ ông vui vẻ nói.

Không giấu được niềm vui qua ánh mắt, cụ ông người Mỹ tiết lộ đã chia sẻ toàn bộ chi tiết về kế hoạch đám cưới với cô cháu gái. Tại tiệc cưới, cháu gái cụ ông là Caroline sẽ hát bài I Will Always Love You" của Whitney Houston. Họ cũng mời bạn bè tới Paris để tận hưởng chung niềm vui.

Nhớ lại ngày đầu quen biết, cả hai đều e ngại về ý tưởng có nên hẹn hò ở tuổi xưa nay hiếm hay không. Cụ bà Swerlin ở một mình sau cuộc hôn nhân kéo dài 25 năm.

Sau khi người chồng qua đời, con gái bà đã giới thiệu cụ ông Terens cho mẹ. "Khi bố không còn nữa, sao mẹ phải ở một mình?", cô con gái thúc giục mẹ đi thêm bước nữa.

Tuy nhiên trong buổi gặp mặt đầu tiên, cụ ông và cụ bà Swerlin thậm chí không mấy trò chuyện hay nhìn thẳng vào mắt nhau. Thời điểm đó, cụ ông Terens vẫn còn đau buồn khi vợ là bà Thelma mất ở tuổi 70.

Cả hai dự kiến sẽ tổ chức đám cưới tại Pháp vào tháng 6 tới đây (Ảnh: The Day).

Dù được con cái khích lệ nhưng cụ ông không muốn gặp gỡ thêm người khác. Ông tâm sự, suốt 3 năm sau khi vợ mất, ông hầu như tránh xa phụ nữ.

"Lúc đó tôi đã 98 tuổi và thấy mình chẳng còn sự lãng mạn như thời còn trẻ. Tôi cũng không còn nhu cầu đi tìm tình yêu", ông nói.

Nhưng người bạn thân nhất của Terens khuyến khích cả hai thử gặp nhau một lần, cho đối phương cơ hội nếu thành công.

Cuối cùng, sau vài lần gặp gỡ, cả hai cùng nhau ăn bữa tối. Lúc đó họ ngồi cạnh nhau, nhìn thẳng vào mắt đối phương và cảm thấy có luồng điện như chạy qua người.

"Toàn bộ cơ thể tôi run rẩy. Tôi không thể ăn được thứ gì và như không thở nổi. Cảm giác lúc đó chỉ có sự phấn khích. Và tôi biết rằng mình đã yêu ở tuổi 98. Hiện nay tôi ngoài 100 tuổi rồi và thấy mình yêu cô ấy nhiều hơn. Tình cảm cứ thế được vun đắp mỗi ngày", cụ ông nhớ lại.

Ngoài dành thời gian cho nhau, cụ ông và cụ bà rất hòa hợp với gia đình đối phương. Họ đều có con riêng và cháu, chắt. Cả hai cùng chung sở thích khiêu vũ theo điệu nhạc sôi động, mê du lịch khám phá. Mới đây, cả hai cùng đến Las Vegas.

"Chúng tôi có nhiều điểm chung, có thể trò chuyện cả ngày, cùng nhau nghe ca nhạc và hồi tưởng chuyện cũ. Khi ở bên nhau cả hai không có cảm giác chán", cụ ông Terens nói.

Do cùng chung nhiều sở thích nên cả hai có thể ở bên nhau cả ngày không chán (Ảnh: Dan).

Từng trải qua nhiều mất mát và khó khăn - cụ ông Terens là cựu chiến binh Mỹ trong Thế chiến thứ 2, nhưng họ luôn giữ thái độ tích cực.

"Chúng tôi chẳng có bí quyết gì để sống lâu ngoài thái độ tích cực với cuộc sống. Hãy nhìn mọi thứ ở góc độ tốt đẹp, cuộc sống sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Mỗi sáng, anh ấy đều gọi điện và nói rằng yêu tôi đến nhường nào. Đó cũng là lý do chúng tôi muốn kết hôn, sống trọn vẹn bên nhau khi thời gian không còn nhiều nữa", cụ bà 96 tuổi bộc bạch.