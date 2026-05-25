Con tàu gỗ cổ phát lộ ở biển Hội An hiện ra sao?

Ngày 25/5, ghi nhận của phóng viên Dân trí tại khu vực bãi biển nơi phát hiện tàu gỗ cổ cho thấy sau hơn 7 tháng kể từ khi phần thân tàu lộ diện trở lại (ngày 8/11/2025), di vật vẫn bị cát phủ lấp đáng kể, không còn hiện rõ như thời điểm ban đầu.

Phần lớn thân tàu nằm sâu dưới lớp cát ven biển. Dấu tích dễ nhận thấy nhất là hơn 33 đầu cọc trụ gỗ nhô lên khỏi mặt cát và mép nước 3-4cm, kéo dài thành một dải cong theo thân tàu.

Phần lớn thân tàu đã bị vùi dưới cát (Ảnh: Hoài Sơn).

So với thời điểm mới phát lộ, khu vực xác tàu hiện khá vắng vẻ, không còn cảnh đông đảo người dân, du khách hiếu kỳ tìm đến xem.

Trên bãi biển, dấu vết khoanh vùng bảo vệ trước đây gần như không còn nguyên vẹn, các trụ sắt và biển cảnh báo “khu vực di tích không phận sự miễn vào” từng được cắm quanh hiện trường đã bị sóng biển xô ngã hoặc đánh gãy.

Theo người dân địa phương, hiện vào mùa hè nên sóng biển khu vực này không gây bồi lắng mạnh như mùa mưa bão, vì vậy khả năng cát tiếp tục vùi lấp hoàn toàn con tàu trong thời gian ngắn là không lớn. Nhiều người kỳ vọng các cơ quan chuyên môn sớm triển khai phương án khai quật, trục vớt để làm rõ nguồn gốc cũng như giá trị lịch sử của di vật.

Các phần trụ nhô lên của thân tàu (Ảnh: Hoài Sơn).

Trong tờ trình gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An cho biết vị trí tàu nằm trên bãi biển công cộng, không thường xuyên ngập nước (trừ mùa mưa bão) nên chưa đủ điều kiện để áp dụng hình thức khai quật khẩn cấp.

Dù hiện vật đang chịu tác động từ sóng, gió và các yếu tố tự nhiên có nguy cơ gây hư hại, nhưng theo cơ quan chuyên môn, thời gian phát hiện tàu đã kéo dài từ cuối năm 2023 đến nay, quy mô di vật lớn, kỹ thuật xử lý phức tạp, đòi hỏi kinh phí cao và phương án bảo quản lâu dài sau khi di dời.

Dự kiến trong giai đoạn 2026-2027, cơ quan chức năng sẽ khai quật, đưa di vật về nơi bảo quản, ngâm xả mặn và thử nghiệm bảo quản trên các cấu kiện tách rời.

Giai đoạn 2028-2030, sẽ tập trung bảo quản toàn bộ di vật và phát huy giá trị phục vụ nghiên cứu, trưng bày.

Con tàu gỗ thời điểm phát lộ ngày 9/11/2025 (Ảnh: Hoài Sơn).

Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An cho biết di vật tàu cổ là tư liệu khảo cổ hiếm, còn khá nguyên vẹn, có giá trị lớn trong nghiên cứu lịch sử, văn hóa và quá trình hình thành, phát triển của Hội An, đặc biệt giai đoạn đô thị thương cảng sầm uất.

Con tàu gỗ này được phát hiện lần đầu vào ngày 26/12/2023, sau đó bị cát biển vùi lấp. Đến ngày 8/11/2025, mưa lũ và sóng lớn gây sạt lở bờ biển đã làm phần thân tàu lộ diện trở lại.

Nghiên cứu ban đầu của cơ quan chức năng cho thấy con tàu có kích thước lớn, mang đặc trưng kỹ thuật đóng tàu Đông Nam Á và Trung Quốc, sử dụng gỗ bằng lăng, kiền kiền và thông. Các nhà khoa học cho rằng niên đại con tàu thuộc khoảng cuối thế kỷ XIV đến XVI.

Các nhà khoa học nhận định đây có thể là một bảo vật tàu gỗ cổ vì được phát hiện trong trạng thái gần như nguyên vẹn.

Ngày 20/11/2025, UBND thành phố Đà Nẵng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các chuyên gia khảo cổ, đơn vị bảo tồn đã tổ chức tọa đàm bàn phương án khai quật, trục vớt hiện vật nêu trên.