Cô gái Trung Quốc xinh đẹp hút 10 triệu người theo dõi trong 1 ngày là ai?

Theo tờ Sina, nữ blogger từng sử dụng tài khoản với tên gọi chengshian và sở hữu tổng cộng khoảng 30 triệu người theo dõi trên nhiều nền tảng lớn ở Trung Quốc trước khi ngừng đăng video từ tháng 5/2023.

Chân dung nữ blogger trong lĩnh vực làm đẹp của Trung Quốc (Ảnh: Sina).

Mới đây, cô gái đã xuất hiện trở lại với tên gọi thật của mình - Khương Thừa Lan. Cô từng là một trong những nữ KOL nổi bật nhất trong lĩnh vực làm đẹp của quốc gia tỷ dân.

Ba năm trước, cô bất ngờ ngừng đăng tải video nhưng không kèm theo lời giải thích, khiến người hâm mộ tò mò.

Trong video đầu tiên sau khi trở lại, Khương cho biết cô vắng bóng suốt 3 năm qua do tranh chấp với công ty quản lý cũ với tên gọi Shanghai Jin Jia Company.

Cô giải thích, tên tài khoản trước đó của cô thuộc về công ty quản lý và được đăng ký thương hiệu. Vì vậy, tài khoản mạng xã hội và những cửa hàng trực tuyến gắn liền với tên gọi này hiện không còn liên quan tới cô sau tranh chấp.

Nữ blogger cũng lên tiếng kêu gọi người hâm mộ không tiếp tục mua hàng tại những cửa hàng cũ chỉ vì dành niềm tin cho mình. Cũng trong cuộc trò chuyện, Khương nhấn mạnh trong thời gian tới, cô tiếp tục chia sẻ các khóa học trang điểm cũng như suy nghĩ về cuộc sống và sự trưởng thành.

Cô được ví như Lý Tử Thất trong lĩnh vực làm đẹp (Ảnh: Sohu).

Trong một video khác đăng tải gần đây, Khương hướng dẫn toàn bộ quy trình cách trang điểm đơn giản hàng ngày. Video nhanh chóng nhận về hơn 4,4 triệu lượt yêu thích.

Cô mô tả đây là video tổng hợp những bước quan trọng cho từng phần trên khuôn mặt. Nữ KOL tin rằng video sẽ giúp các cô gái có thêm nhiều kiến thức trong việc trang điểm, dù có kinh nghiệm hay chưa.

Trước đó, Khương Thừa Lan từng gây ấn tượng với phong cách hướng dẫn nhẹ nhàng, điềm tĩnh khi trực tiếp dùng gương mặt mình để minh họa các bước trang điểm.

Nhóm khách hàng của cô thường ở độ tuổi 9X và gen Z (sinh từ năm 1997 đến 2012).

Khương trở thành gương mặt được giới trẻ hâm mộ nhờ cách quảng bá các sản phẩm có giá thành hợp lý nhưng chất lượng tốt. Cô cũng không vướng bê bối lớn liên quan tới hàng kém chất lượng, nhờ đó nhận được sự tin tưởng lớn từ người theo dõi.

Sau màn tái xuất của Khương, hàng loạt thương hiệu mỹ phẩm trong và ngoài Trung Quốc đã để lại bình luận dưới tài khoản của cô để chào mừng và ngỏ ý hợp tác.

Sự trở lại của cô cũng nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc đại lục. “Tuổi trẻ của tôi đã quay trở lại. Tôi vẫn đang dùng mẹo đánh nền mà cô ấy dạy từ nhiều năm trước”, một cư dân mạng bình luận trên Weibo.

Theo truyền thông Trung Quốc, Khương được ví như Lý Tử Thất ở lĩnh vực trang điểm, làm đẹp.

Lý Tử Thất vốn nổi tiếng với các video mang phong cách đồng quê thơ mộng, thu hút lượng người theo dõi khổng lồ trên mạng xã hội Trung Quốc.

Cô từng ngừng đăng video vào năm 2021 cũng vì tranh chấp pháp lý với công ty quản lý. Cuối năm 2024, cô tái xuất ngắn ngủi với 3 video mới nhưng sau đó tiếp tục không cập nhật thêm nội dung nào.