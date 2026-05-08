Danh tính cô gái xinh đẹp xuất hiện trên khán đài gây sốt dân mạng Việt Nam

Trong những ngày qua, trên nhiều nền tảng mạng xã hội ở các nước châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan xôn xao bởi bức ảnh chụp một nữ cổ động viên ngồi trên khán đài cổ vũ một trận đấu, vô tình lọt vào ống kính camera.

Bức ảnh gây sốt trên nhiều nền tảng mạng xã hội Việt Nam những ngày qua (Ảnh: Adrianna).

Cô gái gây chú ý với gương mặt sắc nét, nước da trắng và thần thái nổi bật. Sau đó, nhiều đoạn video cắt ghép về cô gái được chia sẻ trên các trang mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem.

Thậm chí, trước vẻ đẹp được mô tả quá hoàn hảo, không ít người đặt câu hỏi liệu đây có phải là sản phẩm do AI (trí tuệ nhân tạo) tạo ra hay không. Nhan sắc nổi bật của nữ cổ động viên trở thành chủ đề được bàn tán. Cùng với đó, không ít người dùng mạng xã hội ở Việt Nam đã tìm kiếm thông tin của cô gái trẻ.

Cô gái hiện là nhà sáng tạo nội dung, sinh sống và làm việc ở Hàn Quốc (Ảnh: Adrianna).

Sau đó, danh tính của nữ cổ động viên nhanh chóng được chia sẻ. Cô gái được xác nhận là Adrianna đến từ Ba Lan. Công việc chính của cô hiện nay là một Influencer (người có tầm ảnh hưởng), sinh sống và làm việc tại Seoul (Hàn Quốc). Trên các nền tảng mạng xã hội của cô thu hút hàng chục nghìn người theo dõi.

Ngày 6/5, Adrianna chia sẻ lại bức ảnh gây sốt của mình trên trang cá nhân kèm theo dòng trạng thái "Một trận đấu tuyệt vời". Bức ảnh nhận về hơn 45.000 lượt tương tác cùng hàng nghìn bình luận của người xem đến từ nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.

Bức ảnh thời thơ ấu của Adrianna cũng nhận được lượng tương tác cao (Ảnh: Adrianna).

Được biết, Adrianna đã chuyển tới Hàn Quốc sinh sống từ năm 2021 để học đại học và theo đuổi công việc người mẫu. Với gương mặt sắc nét, thân hình quyến rũ, cô định hình phong cách hiện đại, trẻ trung, thu hút lượng lớn người theo dõi trên các nền tảng.

Các nội dung của cô gái người Ba Lan đang theo đuổi chủ yếu xoay quanh lĩnh vực thời trang, làm đẹp, định hình phong cách sống. Đôi khi cô cũng chia sẻ những trải nghiệm du lịch ở một số nơi như Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Thái Lan...

Adrianna mặc áo cử nhân trong buổi lễ tốt nghiệp Đại học năm 2025 (Ảnh: Adrianna).

Tháng 2/2025, cô chia sẻ khoảnh khắc của bản thân trong lễ tốt nghiệp tại Đại Học Kwangwoon Hàn Quốc. Sau 4 năm học tập, cô đã hoàn thành chương trình thuộc ngành nghệ thuật.

"Nhiều chuyện đã xảy ra trong 4 năm qua. Tôi rất vui vì đã hoàn thành chương trình học và mong chờ giai đoạn tiếp theo", cô chia sẻ.

Trải nghiệm tới đảo Udo (đảo Bò) - nơi cách phía đông của đảo Jeju chừng 3,5km (Ảnh: Adrianna).

Sau khi tốt nghiệp, cô gái người Ba Lan hiện tập trung nhiều vào công việc sáng tạo nội dung. Nhờ bức ảnh trên khán đài cổ vũ trận đấu bất ngờ gây sốt giúp lượng người theo dõi Adrianna trên mạng xã hội tiếp tục tăng nhanh.