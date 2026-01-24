Cô gái Hà Nội yêu cảnh sát Hàn Quốc, viết bài giới thiệu 18 trang khi cưới

Con ngõ nhỏ dẫn vào nhà Mỹ Linh (29 tuổi, ở Hà Nội) như bừng tỉnh sau đêm đông bởi tiếng bước chân rộn rã của đoàn đón dâu. Ngày đại hỷ mà cô gái mường tượng bấy lâu sống động hơn rất nhiều.

Đoàn nhà trai với những chiếc xích lô mộc mạc, chú rể Hàn Quốc Sangjik cùng người thân trong trang phục áo dài truyền thống Việt Nam rạng rỡ, tươi cười khiến Linh nghẹn ngào.

Hình ảnh ngọt ngào trong ngày trọng đại của Mỹ Linh và chú rể người Hàn Quốc.

Vượt qua rào cản ngôn ngữ, khoảng cách địa lý và những khác biệt về văn hóa, chuyện tình của Mỹ Linh và Sangjik đã đi đến một cái kết đẹp bằng đám cưới giao thoa văn hóa đầy xúc động giữa lòng Hà Nội.

“Nhìn thấy gia đình chồng trân trọng văn hóa Việt Nam, tôi càng hạnh phúc hơn trong ngày trọng đại”, Mỹ Linh chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Từ người lạ thành người thương nhờ sự tử tế

Mỹ Linh (được biết đến với tên gọi Rin Go, 29 tuổi) có 7 năm học tập và làm việc tại Hàn Quốc. Năm 2021, thông qua sự giới thiệu của bạn bè, Linh quen biết Sangjik - một chàng cảnh sát điềm đạm và sống khá nguyên tắc.

Ban đầu, cô gái không đặt quá nhiều kỳ vọng vào mối quan hệ này. Song dần dần, qua những lần trò chuyện, cô dần cảm nhận được sự chân thành và nghiêm túc ở Sangjik. Sự điềm đạm, tử tế và cảm giác an toàn mà chàng trai mang lại đã khiến cô muốn tìm hiểu về anh nhiều hơn.

Tình cảm nảy nở một cách tự nhiên và họ trở thành một cặp ít lâu sau đó. Linh cảm nhận rõ được sự khác biệt trong tính cách của mình và bạn trai. Cô là người thích nói chuyện và luôn quan tâm đến những chi tiết nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.

Cặp đôi Mỹ Linh và Sangjik.

Ngược lại, Sangjik là người trầm tính, lý trí và sống rất nguyên tắc, đúng với tính chất công việc cảnh sát của anh. Dẫu vậy, cả hai luôn biết cách dung hòa.

Do tính chất công việc, cả hai trải qua khoảng thời gian yêu xa suốt 2 năm. Chàng trai Hàn Quốc thường chỉ tranh thủ thời gian đến thăm người yêu vào dịp cuối tuần hay những ngày không có ca trực. Lần nào, anh cũng phải dậy sớm, di chuyển 2-3 tiếng. Khi ấy, Mỹ Linh càng thấm thía câu nói: “Nếu thật sự muốn, người ta sẽ tìm cách”.

Có những chuyện tình không vượt qua được trở ngại về địa lý, song với Mỹ Linh và Sangjik, họ vẫn giữ ngọn lửa tình cảm suốt 5 năm.

Cặp đôi có nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau.

Mỹ Linh cho hay, công việc của cả hai đều khá bận rộn. Mỗi người đều có cuộc sống riêng, công việc riêng và những áp lực riêng, nên họ không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ tiêu cực hay nghi ngờ. Quan trọng hơn, cả hai luôn tin tưởng và giữ sự rõ ràng trong mối quan hệ, nhờ đó mà có thể đồng hành cùng nhau suốt quãng thời gian yêu xa.

Thậm chí, trong suốt những năm ấy, cả hai chưa từng có một lần cãi nhau đúng nghĩa. Cặp đôi không đặt nặng chuyện ai đúng ai sai, mà luôn tôn trọng cảm xúc và suy nghĩ của đối phương.

Màn cầu hôn bất ngờ và bài thuyết trình đặc biệt trước lễ cưới

Đầu năm 2025, cặp đôi tất bật chuẩn bị cho cuộc sống chung. Dù bận rộn với việc chuyển nhà và mua xe, Sangjik vẫn âm thầm chuẩn bị một “món quà vô giá” cho bạn gái vào đúng ngày sinh nhật 12/3 khi cả hai cùng nhau đi xem phim.

Trong không gian rạp chiếu phim, khi màn hình bất ngờ chiếu đoạn video hành trình yêu nhau do chính tay Sangjik thực hiện, Linh đã vỡ òa hạnh phúc. Giữa những bộn bề cuộc sống, sự ưu tiên mà anh dành cho cô chính như một lời cam kết chân thành và đầy tin tưởng cho tương lai.

Tuy nhiên, con đường đến với hôn nhân của cặp đôi cũng ít nhiều gặp thử thách. Nếu như bố mẹ Sangjik quý mến Linh ngay từ đầu, thì gia đình cô gái Hà Nội lại phản đối chuyện tình cảm của cặp đôi vì lo con gái lấy chồng xa sẽ vất vả, chồng làm nghề cảnh sát có thể đối diện với hiểm nguy. Nhưng bằng tấm lòng chân thành, Sangjik đã dần xoay chuyển cục diện, khiến bố mẹ vợ từ lo lắng chuyển sang “bênh con rể vô điều kiện.

Nhà trai Hàn Quốc chuẩn bị sính lễ theo phong tục Việt Nam.

Trăn trở lớn nhất của Linh khi kết hôn là làm sao để gia đình chồng hiểu và trân trọng văn hóa Việt Nam. Thay vì chỉ nói suông, cô gái sinh năm 1997 đã kỳ công soạn thảo một bài thuyết trình dài 18 trang bằng tiếng Hàn, giải thích chi tiết từ ý nghĩa tráp lễ, trình tự ăn hỏi đến trang phục áo dài.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này khiến gia đình Sangjik khá bất ngờ. Nhà trai không chỉ lắng nghe mà còn chủ động đề xuất đưa những sản vật tinh túy của xứ Kim Chi như nhân sâm, táo tàu vào tráp cưới truyền thống của Việt Nam.

“Tôi muốn gia đình chồng chỉ đến dự lễ cưới ở nước ngoài mà muốn mọi người cùng tham gia chuẩn bị và thấu hiểu ý nghĩa của ngày trọng đại này ở Việt Nam, từ đó hiểu hơn về ý nghĩa hôn nhân trong đời sống người Việt”, Mỹ Linh cho hay.

Đôi bên gia đình Việt - Hàn kết tình thông gia.

Do điều kiện thời gian, hai bên gia đình đã thống nhất tổ chức lễ ăn hỏi buổi sáng và tiệc cưới buổi trưa vào một ngày cuối tháng 11/2025. Dù vậy, mọi nghi thức quan trọng đều được thực hiện đầy đủ.

Sangjik cùng bố mẹ và người thân mặc áo dài, ngồi trên 9 chiếc xích lô trong đoàn rước dâu. Nhà trai mang đến 9 tráp sính lễ có trầu cau, trà, bánh. Bên cạnh đó, gia đình Sangjik còn chuẩn bị thêm những lễ vật mang đậm dấu ấn Hàn Quốc gồm sâm và tháp táo tàu, vốn chỉ xuất hiện trong các lễ cưới truyền thống tại Hàn.

Theo Mỹ Linh, việc kết hợp lễ vật truyền thống của Hàn Quốc vào tráp cưới Việt là cách hai gia đình thể hiện sự tôn trọng văn hóa của nhau.

Bí quyết giữ lửa tình yêu và hôn nhân của Mỹ Linh là luôn tin tưởng và tôn trọng bạn đời.

Sau lễ ăn hỏi là lễ cưới với những khoảnh khắc tràn đầy hạnh phúc. Bố của Sangjik đã chuẩn bị một bài phát biểu trước quan viên hai họ. Trong giây phút trang trọng ấy, ông đã trìu mến gọi Mỹ Linh là “con gái”.

“Bố mẹ chồng vẫn coi tôi như con gái, song khi nghe lời bố nói trước đông đủ họ hàng, tôi cảm thấy vô cùng xúc động. Đó là sự đón nhận trọn vẹn, là cảm giác được che chở”, Mỹ Linh nhớ lại khoảnh khắc khóc trong hôn lễ. Cô cho biết, đó là giọt nước mắt của sự hạnh phúc khi tìm thấy một gia đình thứ hai yêu thương mình vô điều kiện.

Sau đám cưới, Mỹ Linh tiếp tục sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc. Cô chia sẻ, bí quyết để giữ lửa cho một cuộc hôn nhân đa quốc gia chính là sự tin tưởng, rõ ràng và trên hết là sự tôn trọng sâu sắc dành cho văn hóa của đối phương.