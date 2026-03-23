Cô bé bán rau nghèo khó và "phép màu" từ những tấm lòng xa lạ

Những ngày qua, câu chuyện về một cô bé bán rau với gương mặt sáng, đáng yêu nhưng hoàn cảnh éo le ở Hà Tĩnh khiến cộng đồng mạng xúc động.

Người chia sẻ câu chuyện là anh Phạm Song Hà (SN 1974), quê tại thị trấn Phố Châu cũ, nay thuộc xã Hương Sơn, Hà Tĩnh. Anh Hà kể, chiều 17/3, sau khi gửi hàng tại bưu điện, anh ghé chợ Phố Châu mua ngô luộc. Ánh mắt anh chợt dừng lại ở một góc vỉa hè ngoài chợ, nơi một bé gái đang ngồi bên vài thau nhôm đựng rau củ.

Bé Diệu Anh phụ bà bán rau tại chợ (Ảnh: Song Hà).

Cô bé nhìn lanh lợi, đôi mắt sáng nhưng nét mặt buồn hiện rõ. Những mớ rau mà bé bán vẫn còn nguyên, không có khách hỏi mua.

Hỏi thăm một tiểu thương bán hàng gần đó, anh Hà được biết bé tên Diệu Anh (6 tuổi, học lớp 1), quê ở xã Sơn Tiến. Gia đình bé thuộc diện đặc biệt khó khăn khi bố vừa mất năm 2025, mẹ làm công nhân nuôi 3 con nhỏ, ông nội đang chạy thận.

Thương cảm, anh Hà ghé lại mua 1kg dưa chuột. Cô bé lúi húi nhặt đầy túi nilon rồi ngây thơ nói: "Cháu chưa biết cân ạ!". Bà nội đứng gần đó vội chạy lại báo giá 12.000 đồng/kg.

Trong túi quần còn 50.000 đồng, anh Hà rút ra đưa cho Diệu Anh và dặn không cần trả lại. Một người đàn ông lớn tuổi đang đi chợ sau khi biết hoàn cảnh cũng gửi thêm cho cô bé 20.000 đồng dù không mua hàng.

Bé Diệu Anh dù mới 6 tuổi đã biết làm việc nhà, giúp ông bà cho bò ăn (Ảnh: Đức Trung).

Trước khi rời đi, anh chụp lại khoảnh khắc cô bé bên hàng rau và chia sẻ lên mạng, kèm những dòng tâm sự, trong đó có câu: "Con gái tôi 15 tuổi, đến bữa vẫn phải gỡ xương cá, xé thịt gà cho ăn. Nhìn hoàn cảnh bé mà thương quá mọi người ạ!".

Bài viết nhanh chóng lan tỏa, thu hút hàng chục nghìn lượt quan tâm. Hai ngày sau, anh Hà cùng vài người bạn quay lại tận nhà Diệu Anh để thăm hỏi. Căn nhà nhỏ nằm sâu trên đồi keo, đường vào quanh co, cách trở.

Anh Song Hà (áo trắng) trở lại thăm gia đình bé Diệu Anh (Ảnh: Đức Trung).

Chị Lê Thị Thương (34 tuổi, mẹ bé) cho biết chị quê Nghệ An và nên duyên với chồng khi cùng làm công nhân. Họ chưa có nhà riêng, sống cùng bố mẹ chồng. Năm trước, chồng chị mất vì tai nạn giao thông, để lại khoản nợ xây nhà bếp cho bố chưa trả hết, nay một mình chị gồng gánh nuôi 3 con nhỏ. Gia đình còn có bố chồng suy thận, phải chạy thận 3 lần mỗi tuần.

Về phần Diệu Anh, dù mới 6 tuổi, cô bé đã biết phụ giúp ông bà và mẹ nhóm bếp, quét nhà, rửa bát, cho bò ăn. Những buổi chiều không đến lớp, bé theo bà ra chợ cách nhà hơn 6km để bán rau, củ quả trồng được từ vườn nhà.