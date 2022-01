CNG Việt Nam: Lan tỏa xu thế xanh hóa nguồn nhiên liệu cho phát triển

Dân trí Với sứ mệnh kiến tạo tương lai xanh mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng xã hội, Công ty cổ phần CNG Việt Nam đã tận dụng hiệu quả mọi nguồn lực để vươn lên mạnh mẽ, phát triển bền vững, tiên phong trong sự nghiệp xanh hóa nhiên liệu tại Việt Nam.

Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (mã CNG) chuyên sản xuất - kinh doanh khí nén thiên nhiên - CNG, nhằm cung cấp cho các nhà máy, khu công nghiệp có sử dụng nhiệt năng trong quá trình sản xuất, chế biến và phương tiện giao thông sử dụng CNG thay thế cho xăng, dầu - một xu thế xanh hóa nguồn nhiên liệu đang được thế giới quan tâm và phát triển. Mục tiêu lâu dài của CNG Việt Nam là tiếp tục hướng tới cung cấp nhiều giải pháp trọn gói nhiên liệu sạch CNG, LNG cho khách hàng trong cả nước.

Slogan và mục tiêu phấn đấu doanh nghiệp của CNG Việt Nam đã được khẳng định.

Vượt qua giai đoạn đầy khó khăn và thách thức, CNG Việt Nam đã kịp thời điều chỉnh Chiến lược kinh doanh phù hợp, vừa ứng phó với dịch bệnh vừa hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra với sản lượng tiêu thụ khí duy trì mức tăng trưởng bình quân 17,4%/năm, chiếm 70% thị phần tiêu thụ khí CNG cả nước, tỷ lệ tăng trưởng doanh thu thuần duy trì ở mức cao 27,3% trong 5 năm gần đây. Việc đầu tư mua lại hệ thống CNG tại miền Bắc đã giúp sản lượng tại khu vực này tăng mạnh, chiếm tỷ trọng 22% trong tổng lượng khí tiêu thụ toàn công ty, tạo tiền đề quan trọng để đẩy mạnh phát triển thị trường theo định hướng mở rộng mạng lưới khách hàng trên phạm vi cả nước.

Tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, năm 2021 CNG đảm bảo cấp khí an toàn, liên tục cho khách hàng, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ SXKD năm 2021. CNG Việt Nam đạt doanh thu thuần 2.168 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 47,4 tỷ đồng, tăng lần lượt 31%, 152% so với cùng kỳ năm 2020. Bên cạnh việc tăng trưởng sản lượng, khách hàng, giá dầu trong nước và giá dầu thế giới tăng cao cũng là một trong những thuận lợi để CNG Việt Nam có đà tăng mạnh về lợi nhuận thời gian qua. CNG đã đảm bảo sản lượng khí và chất lượng khí cung cấp cho khách hàng, sản lượng khí đạt mốc 270 triệu m3 khí, chiếm gần 70% thị phần cả nước, đạt 119% so với năm 2020 và đạt 111% kế hoạch năm 2021; Tỷ lệ khách hàng thỏa mãn với chất lượng, dịch vụ Công ty cung cấp năm 2021 đạt 92,3%, tăng 10,32 % so với năm 2020, không có khiếu nại khách hàng liên quan đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp.

Đại hội đồng cổ đông tham gia quyết định Chiến lược phát triển CNG Việt Nam.

Năm 2021, CNG cũng đã hoàn thành các mục tiêu AT-CL-MT với những con số ấn tượng: Ngăn ngừa sự cố trong hoạt động vận hành, BDSC và xây lắp trên công trình khí; cấp khí an toàn, liên tục, ổn định cho khách hàng với tỷ lệ giờ vận hành an toàn/giờ vận hành công trình khí đạt 99,86%; Tiếp tục duy trì và cải tiến liên tục Hệ thống quản lý AT-CL-MT phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, tuân thủ các yêu cầu pháp luật và đáp ứng nhu cầu của các bên quan tâm.

Bước sang năm 2022, CNG Việt Nam thống nhất nhiệm vụ, phương hướng thực hiện công tác năm, tìm kiếm các cơ hội cải tiến, nâng cao công tác quản trị hệ thống doanh nghiệp, làm tiền đề cho việc thực hiện Chiến lược phát triển Công ty đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.

Trong tương lai, CNG Việt Nam sẽ tiên phong trong việc phân phối sản phẩm khí LNG cho PV GAS khi Dự án Kho chứa LNG Thị Vải đi vào khai thác trong năm 2022, góp phần kiến tạo tương lai xanh, mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng và xã hội - sứ mệnh mà CNG Việt Nam đang theo đuổi.

Trong cuộc Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết năm 2021, CNG Việt Nam được Hội đồng bình chọn đánh giá cao với nhiều nội dung được chấm điểm tuyệt đối và lọt Top 5 Smallcap của Báo cáo thường niên năm 2021.

Một trong những trụ sở của CNG Việt Nam duy trì hình ảnh thương hiệu vì môi trường.

Cổ phiếu CNG trên thị trường chứng khoán cũng thuộc nhóm được ưa thích cùng triển vọng tăng trưởng của nhóm Dầu khí. Tỷ lệ trả cổ tức cao, dòng tiền kinh doanh ổn định, ít vay nợ, CNG được nhà đầu tư lựa chọn để đầu tư giá trị và nắm giữ lâu dài. Tính từ đầu năm đến ngày 23/11/2021, cổ phiếu CNG đã tăng 56%, đang giao dịch với thị giá hơn 30.000 đồng/cổ phiếu. Giới phân tích nhìn nhận, đà tăng của cổ phiếu CNG sẽ còn tiếp tục thăng hoa trong thời gian tới khi diễn biến tích cực của giá dầu chưa có dấu hiệu dừng lại.

CNG Việt Nam trong nhiều năm qua đã kiến tạo những giải pháp an toàn, hiệu quả trên hành trình cung cấp nguồn năng lượng sạch, bảo vệ môi trường, góp phần mang đến những giá trị bền vững cho cộng đồng và xã hội. Trải qua 15 năm hình thành và phát triển, CNG Việt Nam đã khẳng định được vai trò quan trọng của mình trong ngành công nghiệp Khí Việt Nam.

Trường Thịnh