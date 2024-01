Clip mẹ trẻ ở Đà Lạt tắm cho con bằng chân gây sốt mạng

Việc tắm cho con trong những tháng đầu đời đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn trọng. Nhiều bà mẹ trẻ vì thế không dám tự tay tắm cho con mà phải nhờ tới người thân bởi thấy con còn quá nhỏ, chưa có khả năng kiểm soát đầu và cổ.

Tuy nhiên đối với bà mẹ trẻ Phan Tường Vy (28 tuổi, sống ở Đà Lạt, Lâm Đồng), việc tắm cho con không quá khó khăn dù cô phải thao tác bằng đôi chân của mình.

Tường Vy trải qua cơn sốt co giật khi còn nhỏ nên hai bàn tay trở nên yếu ớt, co rút, teo dần lại, gần như không còn cảm giác. Các ngón tay co cứng khiến Vy không cầm nắm được nữa.

Cô gái vì thế sử dụng đôi chân cho mọi hoạt động, từ sinh hoạt cá nhân đến làm các công việc nhà như nấu ăn, thậm chí trang điểm bằng chân. Đôi chân cô vì thế cũng phản xạ nhạy hơn, thay thế cho đôi tay lúc nào không hay.

Chuyện xúc động sau clip mẹ trẻ ở Đà Lạt tắm cho con bằng chân

Đầu năm 2023, Tường Vy kết hôn với bạn trai Nguyễn Tấn Việt và chào đón thêm thành viên mới của gia đình là cô con gái xinh xắn cách đây hơn một tháng.

Sau khi sinh con, mẹ của cô thường phụ cô tắm cho cháu, còn tất cả các công đoạn chăm sóc khác như thay quần áo, thay bỉm, cho con ăn đều do Vy phụ trách. Cô thao tác tất cả các công đoạn chủ yếu bằng đôi chân.

"Tuy nhiên, mỗi khi mẹ tôi bận việc, tôi vẫn có thể tắm cho con một cách thành thạo ", Vy nói.

Cách đây ít hôm, khi mẹ đẻ đi vắng, Vy tắm cho con gái hơn một tháng tuổi và quyết định quay lại một thước phim làm kỷ niệm.

Clip được Vy đăng tải lên mạng xã hội và nhận về hàng trăm nghìn lượt xem, bình luận.

Theo Tường Vy, hôm đó, dù có chồng ở nhà nhưng Vy không yên tâm khi để anh tắm cho con. Trước đây, khi sinh con trai đầu lòng (cô từng là mẹ đơn thân), cô thường tắm cho con nên rất tự tin và có nhiều kinh nghiệm.

Clip "gây sốt" ghi lại cảnh Vy dùng chân cởi đồ cho con một cách thành thục, sau đó cô bế con vào phòng tắm, dùng chân rửa mặt, gội đầu…. Cũng bằng đôi chân, cô đưa con từ chiếc chậu nhỏ sang chậu lớn mà không hề gặp khó khăn gì.

Nhiều người xem clip lo lắng dõi theo các động tác của Vy, lo sợ bà mẹ trẻ sẽ làm rớt con. Tuy nhiên, cuối clip, ai nấy đều thở phào và bày tỏ sự thán phục bà mẹ trẻ.

Tường Vy và chồng bên con gái nhỏ ngày con đầy tháng (Ảnh: NVCC).

"Một số người cho rằng, tôi dùng chân tắm cho con như thế là không sạch sẽ. Tuy nhiên, là một người mẹ, tôi biết cách làm thế nào để giữ gìn vệ sinh và đảm bảo an toàn sức khỏe cho con. Tôi cũng thao tác chậm, cẩn thận và may là bé rất ngoan, hợp tác với mẹ", Tường Vy nói.

Tường Vy hiện làm kinh doanh, thợ trang điểm, đồng thời là một nhà sáng tạo nội dung. Những clip về cuộc sống thường ngày của bà mẹ trẻ được rất nhiều người yêu thích.

Vy từng trải qua chuyện tình trắc trở. Cô phát hiện mang bầu khi đã chia tay bạn trai và quyết định trở thành bà mẹ đơn thân.

Thời điểm đó, bác sĩ từng thông báo Vy sẽ sinh khó vì bị ảnh hưởng sau những lần phẫu thuật trị bệnh. Thế nhưng, vì quá thương đứa con trong bụng, Vy bất chấp sự nguy hiểm tính mạng, vẫn quyết định sinh con.

Sau thời gian dài nuôi con một mình, cô cũng tìm thấy một nửa hạnh phúc của riêng mình. Chàng trai Tấn Việt khi đó đang làm việc ở Nhật thường xuyên vào xem các ca livestream (tường thuật trực tiếp) của cô.

Tháng 7/2022, thông qua những cuộc trò chuyện và sự kết nối từ các thành viên trong nhóm chat, cả hai có cơ hội kết nối với nhau nhiều hơn.

Cặp đôi có một chuyện tình đẹp trước khi tiến đến hôn nhân (Ảnh: NVCC).

Sau 2 tháng tìm hiểu, Tấn Việt bày tỏ lòng mình với Vy. Từng một lần gặp tổn thương, Vy thẳng thắn nói hết về hoàn cảnh của mình cho đối phương nghe.

Đáp lại, Việt chia sẻ anh rất yêu thương và thấy tự hào về Vy vì dù đôi tay không lành lặn nhưng cô vẫn có thể làm được mọi việc. Không những vậy, anh còn rất yêu thương con trai riêng của Vy.

Cặp đôi tổ chức đám cưới vào tháng 4/2023 và sống ở Đà Lạt.