Chuyện về người đàn ông miền Tây bất ngờ "sống lại" khi gia đình lo hậu sự

Tìm đến xã An Khánh ngụ ấp An Hòa, xã An Khánh, huyện Châu Thành, Đồng Tháp hỏi thăm về anh Lê Văn Minh (43 tuổi), người đàn ông từng gây xôn xao vào 4 năm trước khi chết đi sống lại một cách khó tin.

Anh Minh từng "chết đi sống lại" vào 4 năm trước (Ảnh: Bảo Kỳ).

Sự sống chỉ còn 1%

Tháng 8/2018, một ngày như mọi ngày anh Minh đến lò gạch gần nhà làm việc. Trong lúc leo lên mái nhà sửa lại mấy tấm tôn cũ, anh vô tình giẫm trúng miếng tôn sáng khiến anh Minh té từ mái nhà xuống đất và bất tỉnh.

Sau đó, anh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, qua chẩn đoán anh bị chấn thương sọ não, hôn mê sâu và bị tụ máu trong não cần phải phẫu thuật ngay mới có thể sống sót.

Tại đây, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật mở hộp sọ lấy máu tụ nhưng anh vẫn không tỉnh lại, sau đó gia đình xin chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) chạy chữa.

Cuộc sống vất vả của người đàn ông U50 từng chết đi sống lại (Clip: Bảo Kỳ).

Nằm viện được một ngày một đêm thì bác sĩ thông báo cho gia đình anh Minh biết, anh chỉ còn 1% và đề nghị làm thủ tục đưa về làm đám ma.

Bà Trương Thị Bảy (mẹ vợ anh Minh) kể, khi thấy con rể không còn hơi thở, gia đình đưa "thi thể" của anh về nhà an táng. Tuy nhiên, do anh Minh bị tai nạn lao động nên phải chờ pháp y đến khám nghiệm tử thi nhưng gia đình không đồng ý mổ vì sợ anh chết rồi còn phải chịu thêm đau đớn.

"Pháp y đề nghị mổ khám nghiệm tử thi nhưng thấy con chết rồi gia đình muốn cơ thể con được lành lặn. Một lúc sau đột nhiên Minh thở mạnh mấy cái, bác sĩ kiểm tra thì phát hiện Minh còn sống và gia đình tức tốc đưa con đến Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc", bà Bảy nói thêm.

Bác sĩ Hà Minh Quý, Phó khoa Hồi sức tích cực - chống độc Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc cho biết, anh Minh được đưa đến bệnh viện lần thứ hai trong tình trạng hôn mê sâu, phải thở bóp bóng, sốt cao liên tục, viêm phổi rất nặng, hy vọng cứu sống rất mong manh.

"Lúc nhận ca này, mọi hy vọng đều rất mong manh. Bệnh viện phải dùng kháng sinh mạnh phù hợp với tình trạng bệnh rồi truyền dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch... Rất may, trong thời gian điều trị, anh Minh có tiến triển tốt", bác sĩ Quý nói vào thời điểm năm 2018.

Phần đầu của anh bị khuyết lõm khi bị chấn thương sọ não, khiến anh rất hay bị nhức đầu (Ảnh: Bảo Kỳ).

Hàng xóm và là người trực tiếp đưa anh Minh từ bệnh viện về nhà làm đám tang, anh Phạm Hữu Đức (43 tuổi, ngụ ấp An Hòa) cho biết, khi bệnh viện trả về gia đình đưa xác anh Minh về tới nhà khoảng 1h sáng, lúc đó nghĩ rằng Minh đã chết nên người nhà chạy đến trại hòm nhưng kêu cửa mãi không ai trả lời.

"Lúc đưa anh Minh về đầu anh ta sưng phù, mặt trắng bệch chẳng còn hơi thở ai cũng nghĩ đã chết nhưng sau đó anh ấy thở mạnh sống lại khiến ai nấy đều sửng sốt khó tin", anh Đức kể.

Cuộc sống còn nhiều bộn bề

Do hoàn cảnh khó khăn nên xóm làng gom góp lo chi phí cho anh Minh phẫu thuật lắp hộp sọ. Ngày xuất viện, cơ thể anh Minh yếu ớt, cân nặng còn 30kg, nhờ có người thân chăm sóc sức khỏe của anh dần phục hồi.

Anh Minh cho biết: "Từ ngày ra viện mất đến hơn một năm cơ thể tôi mới bình phục và đủ sức khỏe để đi làm thuê lo cho con cái. Xưa nay tôi cũng chỉ làm việc tay chân nên thu nhập thấp và không ổn định, chỉ khoảng 150.000 đến hơn 200.000 đồng/ngày nhưng không phải lúc nào cũng có".

Trải qua trận tai nạn sức khỏe anh Minh không còn khỏe mạnh như xưa, khi làm việc nặng rất dễ thở dốc, hay nhức đầu. Nhưng do nghèo khó anh không có tiền chữa trị (Ảnh: Bảo kỳ).

Hiện anh Minh đang sống cùng vợ và 2 cô con gái đang học lớp 5 và lớp 9. Trước vợ anh làm nội trợ và đan giỏ lục bình gia công, mấy tháng nay vừa xin làm công nhân cho công ty gần Vĩnh Long, phụ anh lo cho các con.

Chia sẻ về vụ tai nạn năm xưa anh Minh trải lòng: "Ngày ấy nếu tôi có mệnh hệ gì chỉ sợ bỏ lại vợ và các con không ai chăm lo. Dù cuộc sống hiện tại còn nhiều vất vả, lo toan nhưng tôi luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng để lo cho 2 con ăn học tới nơi, tới chốn. Vì số phận của mình đặc biệt hơn những người khác".