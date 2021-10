Chuyện chưa kể về "tổ đi chợ giúp dân"

Thời gian qua, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) An Giang đã thực hiện tốt "nhiệm vụ kép", vừa quản lý, bảo vệ biên giới, vừa phòng, chống dịch Covid-19. Trong gian khó, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị tận tụy, sát cánh cùng nhân dân, chia sẻ yêu thương, giúp nhân dân khu vực biên giới vượt qua khó khăn, giữ vững niềm tin "chiến thắng" đại dịch.

Những chuyến xe "chia sẻ yêu thương"

Thượng tá Đặng Văn Khính, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình cho biết: "Trong thời điểm dịch bệnh bùng phát, đơn vị đã phối hợp với địa phương tổ chức nhiều phương án, triển khai các chốt kiểm soát người qua lại, tham gia các chốt cách ly y tế, bảo vệ khu cách ly y tế.

Ngoài nhiệm vụ phối hợp với địa phương phòng, chống dịch Covid-19, đơn vị còn trích quỹ tăng gia sản xuất, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ khẩu trang y tế và nhu yếu phẩm thiết yếu tặng người dân, đặc biệt là người dân trong khu vực phong tỏa.

Các hoạt động an sinh để hỗ trợ dân của Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình như: "Tổ đi chợ giúp dân", "Gian hàng 0 đồng", "Chuyến xe chia sẻ yêu thương",… Cán bộ, chiến sĩ đã cấp phát các nhu yếu phẩm, vật tư y tế với tổng giá vật chất khoảng 350 triệu đồng.

Ông Trần Thanh Tùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Long Bình cho biết: "Khi Thị trấn Long Bình bùng phát dịch bệnh, Chủ tịch UBND huyện An Phú đã ra quyết định phong tỏa ấp Tân Thạnh và Tân Khánh, Thị trấn Long Bình có 2.281 hộ/9.427 nhân khẩu.

Với nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình đã huy động cán bộ, chiến sĩ chung sức cùng các ngành chức năng tham gia quản lý, kiểm soát tại các chốt, đồng thời thu hoạch từ khu vực tăng gia sản xuất của đơn vị rau, củ, quả các loại; vận động các Nhà hảo tâm để hỗ trợ người nghèo, người dân trong các khu phong tỏa như: khẩu trang, gạo, mì tôm, cá, thịt heo, dầu ăn, bột ngọt, muối, đường,…"

"Chiến sĩ làm nhiệm vụ thay dân - Người dân hãy vì cộng đồng mà ở yên tại nhà"

Với phương châm "Chiến sĩ làm nhiệm vụ thay dân - Người dân hãy vì cộng đồng mà ở yên tại nhà", đồng thời đáp ứng nhu cầu mua lương thực, thực phẩm của người dân trong và ngoài khu phong tỏa thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình đã tổ chức "Tổ đi chợ giúp dân".

Tổ gồm có 8 thành viên. Vào mỗi buổi sáng, từ 7h đến 8h30 phút, người dân ở thị trấn Long Bình có nhu cầu mua lương thực, thực phẩm thì gọi đến số điện thoại "Tổ đi chợ giúp dân".

Sau khi nhận đơn hàng, tổ sẽ phân công từng thành viên mua và giao hàng tận nhà cho người dân. Từ đó người dân yên tâm ở nhà để phòng, chống dịch. Từ khi triển khai thực hiện (ngày 31-8) đến nay, "Tổ đi chợ giúp dân" đã nhận và hoàn thành hơn 2.000 đơn hàng đi chợ, chủ yếu là nhu yếu phẩm thiết yếu, thuốc tây, đồ gia dụng.

Trung úy Trần Dương Khang cho biết: "Nhiều người dân khu vực biên giới chưa có tủ lạnh để dự trữ lương thực, thực phẩm nên họ không thể mua dữ trự ăn nhiều ngày. Vì thế, công việc đi chợ giúp dân rất cần thiết, nhất là khi người dân ở yên trong nhà, phòng, chống dịch Covid-19".

Tiêu biểu trong công tác từ thiện, giúp đỡ người dân nghèo nơi biên giới, không thể không nhắc đến gia đình thiếu tá Hoàng Minh Tuấn, Trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu Khánh Bình (Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình).

Kể từ khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện, gia đình anh ủng hộ nhu yếu phẩm, vật tư y tế, trị giá khoảng 150 triệu đồng; vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ 250 triệu đồng cho lực lượng phòng, chống dịch và bà con nhân dân khu vực biên giới.

Theo Thượng tá Lê Hoàng Việt, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh An Giang đánh giá: Với nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình đã phát huy truyền thống của dân tộc "lá lành đùm lá rách" chung sức hỗ trợ cho người nghèo, người yếu thế để không ai bị bỏ lại phía sau, cùng nhau vượt qua khó khăn, giữ vững niềm tin "chiến thắng" đại dịch.

"Những hành động thiết thực, ý nghĩa đó góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, tô thắm thêm hình ảnh Anh "Bộ đội Cụ Hồ" với chính quyền và nhân dân nơi biên giới", Thượng tá Việt cho biết.

Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Chỉ huy trưởng BĐBP An Giang trao quà hỗ trợ đồng bào Chăm xã Khánh Bình, An Phú, An Giang (Ảnh: Chiến Khu).

Ngày 2/10/2021, Đoàn Công tác của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang do Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Chỉ huy trưởng dẫn đầu đã tổ chức hỗ trợ các nhu yếu phẩm thiết yếu cho đồng bào Chăm thuộc xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Đoàn công tác đã vận động các nhà hảo tâm được 2.000 kg gạo, 200 chai dầu ăn, 200 chai nước tương, 200 kg đường, 100 kg bột ngọt và 10.000 khẩu trang y tế.

Thay mặt Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Chỉ huy trưởng đã trao tặng 200 phần quà cho các hộ gia đình là người dân tộc Chăm thuộc xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Tổng trị giá quà tặng khoảng 55 triệu đồng.