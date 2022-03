Chuyện bất ngờ đằng sau hình ảnh đại gia lái Mercedes đi nhặt rác

Đã thành thói quen, cứ sau bữa sáng và bữa tối, ông Zhong Congrong (sống ở Trùng Khánh, Trung Quốc) lại mặc chiếc áo phông màu cam, lái xe Mercedes-Benz đi vào trung tâm thành phố để làm công việc vì cộng đồng quen thuộc mấy năm qua.

Trong 1-2 tiếng, ông đi bộ trên đường để nhặt rác, trò chuyện với mọi người về chuyện xả rác không đúng nơi quy định và ý thức bảo vệ môi trường. Nhiều người còn đặt cho ông biệt danh "triệu phú nhặt rác".

Nếu nhìn thoáng qua, người qua đường cứ ngỡ ông là công nhân thu gom rác chuyên nghiệp, nhưng Zhong Congrong là doanh nhân giàu có, sở hữu 3 công ty trong đó có một công ty bất động sản. "Nhiệm vụ của tôi là thay đổi thói quen xấu của mọi người, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường", ông chia sẻ.

Ngoài tìm các chai, lọ hay túi nilon, ông còn liên tục đọc lời tuyên truyền kêu gọi mọi người không vứt rác qua loa. Ban đầu, Zhong Congrong có chút lo lắng và tự ti khi đứng trước đám đông đọc lời kêu gọi không xả rác bừa bãi. Tuy nhiên, theo thời gian, ông dần quen với công việc có ý nghĩa này.

Doanh nhân Zhong Congrong cho biết sẽ tiếp tục công việc nhặt rác suốt phần đời còn lại. (Ảnh: SCMP).

Hành động ý nghĩa với cộng động của Zhong Congrong được nhiều người khen ngợi. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến xì xào cho rằng, Zhong Congrong đang đánh bóng bản thân. Tuy nhiên, vị doanh nhân này khẳng định, mục đích của bản thân là chân chính và không nên đánh giá chỉ vì nhìn vào sự giàu có.

Việc làm của nam doanh nhân được lấy cảm hứng từ chuyến du lịch cùng gia đình đến Hải Nam, Trung Quốc dịp Tết Nguyên đán năm 2015. Thời điểm đó, ông Zhong Congrong có dịp chứng kiến giáo sư từng công tác tại đại học Thanh Hoa, Trung Quốc cần mẫn nhặt rác dọc bờ biển suốt 4 năm trời. Hành động đẹp đã thức tỉnh ông Zhong cần phải làm điều gì đó góp phần bảo vệ môi trường sống.

Lúc đầu, vợ con ông không ủng hộ nhưng sau này đã chung tay nâng cao ý thức của mọi người trong việc bảo vệ môi trường. (Ảnh: SCMP).

Sau khi kết thúc kỳ nghỉ, nam doanh nhân bắt đầu cầm dụng cụ nhặt rác xung quanh nhà để giữ cho môi trường sống luôn sạch sẽ.

Ông chi tiền may hàng ngàn chiếc áo màu cam có in dòng chữ nhằm kêu gọi mọi người không vứt rác bừa bãi cho nhân viên, khách hàng và người thân mặc lên người. Bên cạnh đó, Zhong Congrong còn in hơn 5000 tờ rơi để phát ở công viên hay các khu dân cư nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường.

Tại văn phòng, ông còn đưa ra quy định phạt nhân viên 10 tệ/người nếu xả rác không đúng quy định nơi làm việc. Nhân viên nào để lãng phí thực phẩm sẽ bị phạt rất nghiêm túc. Tất cả những quy định này của nam doanh nhân cũng mong muốn mỗi một người trong công ty sẽ có ý thức hơn vì cộng đồng thông qua mỗi việc làm của mình. Tuy nhiên, ông Zhong Congrong cho rằng, vấn đề này không thể khắc phục trong một sớm một chiều mà cần phải thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ hơn nữa.

Ban đầu, nhìn thấy nam doanh nhân thành đạt đi nhặt rác, vợ và con ông cảm thấy xấu hổ. Thế nhưng, nhờ nhận thấy khu phố ngày càng sạch sẽ hơn, vợ và con dần thay đổi cách nhìn. Trong khi đó, những người hàng xóm hết lời khen ngợi về hành động tốt đẹp vì cộng đồng của ông.

Niềm vui lớn nhất sau những nỗ lực là nam doanh nhân nhận thấy môi trường ngày càng sạch sẽ, không còn tình trạng vứt rác bừa bãi, ý thức của mọi người ngày càng được nâng cao.

Nhiều năm đã trôi qua, nhưng ông Zhong Congrong vẫn chưa dừng công việc thầm lặng của mình. Nam doanh nhân cho biết sẽ tiếp tục công việc nhặt rác này trong suốt phần đời còn lại.

Theo SCMP/Sixthtone