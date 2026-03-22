Chung kết cuộc thi “Tóc Bạc Thanh Lịch 2026”

Chương trình do Viện Nghiên cứu Tóc bạc và Chăm sóc da - trực thuộc Hiệp hội Thiết kế Mẫu và Sáng tạo Mỹ thuật Việt Nam tổ chức. Cuộc thi hướng đến tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên của mái tóc bạc, đồng thời lan tỏa thông điệp sống khỏe, chăm sóc tóc và da đầu một cách khoa học ở phụ nữ trung niên.

Sân chơi giàu giá trị nhân văn

Khác với các cuộc thi nhan sắc thông thường, chương trình đề cao vẻ đẹp trưởng thành thông qua sự tự tin, phong thái thanh lịch và lối sống tích cực.

Nhà tạo mẫu tóc Dương Tây - đại diện ban tổ chức chia sẻ về tiêu chuẩn mái tóc bạc khỏe đẹp trong đêm chung kết (Ảnh: BTC).

Thí sinh được chia thành 4 nhóm tuổi (35-45, 46-55, 56-65, 65+) và tham gia các hoạt động như trình diễn áo dài, dạ hội, chia sẻ câu chuyện cá nhân, lan tỏa lối sống lành mạnh.

Các thí sinh tỏa sáng rực rỡ trong tà áo dài tại đêm chung kết (Ảnh: BTC).

Đêm chung kết không chỉ là phần thi mà còn là nơi những câu chuyện truyền cảm hứng được lan tỏa - từ hành trình nuôi tóc bạc tự nhiên đến tinh thần sống tích cực.

Kết quả chung cuộc

Thí sinh Đinh Thị Phương Thu (52 tuổi, Quy Nhơn) giành giải đặc biệt, ghi dấu ấn với hình ảnh người phụ nữ bản lĩnh, tự tin cùng mái tóc bạc khỏe đẹp và phong thái thanh lịch.

Thí sinh Đinh Thị Phương Thu giành giải đặc biệt (Ảnh: BTC).

Các thí sinh xuất sắc nhận giải cao nhất trong đêm chung kết (Ảnh: BTC).

Kết quả theo nhóm tuổi

Kết quả chung kết theo nhóm tuổi (Ảnh: BTC).

Các giải thưởng phụ - Tôn vinh những mái tóc bạc tỏa sáng

Bên cạnh danh hiệu đại sứ, ban tổ chức cũng trao nhiều giải thưởng nhằm tôn vinh phong cách và hành trình của thí sinh như: áo dài thanh lịch, chăm sóc tóc khoa học, tóc bạc trắng sáng, da khỏe - tóc xinh, tóc bạc phong cách, tóc bạc bản lĩnh, gia đình chăm sóc tóc khoa học, và giải truyền cảm hứng và hành động vì cộng đồng.

Các thí sinh nhận giải thưởng trong đêm chung kết (Ảnh: BTC).

Các giải thưởng này nhằm ghi nhận những cá nhân có hành trình chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng mái tóc bạc tự nhiên và lan tỏa lối sống tích cực tới cộng đồng.

Theo ban tổ chức, sau cuộc thi, các đại sứ và thí sinh sẽ tiếp tục tham gia nhiều hoạt động cộng đồng nhằm lan tỏa kiến thức về chăm sóc tóc và da đầu khoa học, khuyến khích phụ nữ trung niên tự tin với mái tóc bạc và sống khỏe mạnh hơn.

Một số hoạt động dự kiến bao gồm chuỗi workshop (trao đổi) chia sẻ kiến thức chăm sóc tóc và da đầu khoa học, các chương trình truyền cảm hứng dành cho phụ nữ trung niên và các hoạt động cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức về sức khỏe mái tóc và lối sống lành mạnh

Ban tổ chức cho biết cuộc thi “Tóc Bạc Thanh Lịch” sẽ được tổ chức thường niên, với mong muốn xây dựng một cộng đồng phụ nữ trưởng thành tự tin, khỏe mạnh và tích cực với vẻ đẹp tự nhiên của mình.

Cuộc thi mong muốn thay đổi góc nhìn về mái tóc bạc. Tóc bạc không chỉ là dấu hiệu của thời gian mà còn là biểu tượng của trải nghiệm, trí tuệ và sự tự tin của người phụ nữ hiện đại.