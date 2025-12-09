Chàng trai Việt gặp nạn ở Đức: Chưa thể về nước, trí nhớ bị ảnh hưởng nặng

Mới đây, Hoàng Trung Hiếu (27 tuổi) - được biết đến với tên thân mật Bốp - gây chú ý khi chia sẻ về tình trạng sức khỏe hiện tại sau vụ tai nạn kinh hoàng tại Đức. Từ giường bệnh, Trung Hiếu cho biết sức khỏe đã có dấu hiệu cải thiện sau ca phẫu thuật não phức tạp mà anh vừa trải qua.

Trung Hiếu cho hay, do phần đầu vừa trải qua đại phẫu, anh chưa thể trở về Việt Nam. Các bác sĩ yêu cầu anh tiếp tục ở lại Đức để điều trị theo phác đồ chuyên sâu, bởi sau vụ tai nạn, một số vấn đề khác mới phát sinh, trong đó đáng lo ngại nhất là tình trạng dập gan và mật.

Hình ảnh mới nhất của Trung Hiếu sau vụ tai nạn (Ảnh: Chụp màn hình).

Nam TikToker nói, việc phải liên tục thăm khám, ra vào bệnh viện khiến cơ thể mệt mỏi, nhưng anh vẫn cố giữ tinh thần ổn định.

"Nhưng không sao, tôi vẫn có mọi người ở đây. Tôi thật sự rất xúc động và biết ơn trước tất cả sự giúp đỡ, yêu thương và lời cầu nguyện mọi người đã dành cho mình suốt quãng thời gian khó khăn ấy", Trung Hiếu chia sẻ.

Chàng trai tâm sự, chính sự quan tâm đó đã giúp anh thêm vững vàng, đủ bình tĩnh để ngồi xuống và viết lại những dòng đầu tiên kể từ khi xảy ra biến cố.

"Tôi không biết phải làm gì để báo đáp hết ân tình đó. Chỉ có thể hứa rằng tôi sẽ cố gắng tập luyện, tập trung điều trị để sớm hồi phục và trở lại phiên bản tốt nhất của chính mình", Trung Hiếu viết.

Hoàng Trung Hiếu đăng ảnh kỷ niệm bên bạn gái Khánh Vân (Ảnh: Facebook nhân vật).

Anh cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến mẹ, gia đình, bạn gái và những người bạn luôn túc trực bên cạnh chăm sóc, động viên và nâng đỡ tinh thần mỗi ngày.

"Nhờ có mọi người mà mình cảm thấy cuộc sống này vẫn rất đáng để cố gắng", Trung Hiếu bày tỏ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí vào cuối tháng 10 vừa qua, Khánh Vân - bạn gái của Trung Hiếu - cho biết, anh đã được xuất viện, song vẫn trong giai đoạn phục hồi.

Hiện tại, Trung Hiếu và mẹ thuê một căn nhà nhỏ gần bệnh viện để tiện đi lại tái khám. Nhờ có mẹ và bạn gái luôn ở bên động viên, anh dần vượt qua cú sốc tâm lý, giữ tinh thần tích cực.

Theo Khánh Vân, sau vụ tai nạn và những tổn thương ở đầu, trí nhớ của Trung Hiếu bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

"Thời điểm mới tỉnh lại, anh quên rất nhiều chuyện. Nhưng điều đặc biệt là mọi thứ về tôi thì anh vẫn nhớ. Khi đó, anh gần như quên hết mặt chữ, việc đọc và viết trở nên vô cùng khó khăn.

Anh nhắn tin nhưng câu cú rời rạc, đọc không hiểu. Giờ thì tình trạng đã cải thiện hơn, nhưng anh vẫn chưa thể nhận diện và hiểu hết chữ viết. Mỗi ngày, tôi và mẹ đều ngồi cùng để giải thích, hỗ trợ anh tập viết, tập đọc lại từ đầu", Khánh Vân chia sẻ.

Trí nhớ của TikToker Bốp từng bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau vụ tai nạn (Ảnh: Facebook nhân vật).

Mỗi ngày, Trung Hiếu tập gõ tin nhắn ngắn gửi bạn gái, như một cách làm quen lại với mặt chữ. Nếu gặp khó khăn trong việc đọc hiểu, anh nhờ mẹ và bạn gái kiểm tra giúp. Cô cũng chia sẻ, Trung Hiếu hiện chưa thể về Việt Nam vì phải tái khám thường xuyên và tiếp tục điều trị tại Đức theo phác đồ riêng.

"Tình trạng hiện tại chưa cho phép anh di chuyển bằng máy bay. Dự kiến sang năm, bác sĩ sẽ tiến hành gắn chân giả cho anh", Khánh Vân nói thêm.

Thời gian đầu, Trung Hiếu khó chấp nhận cơ thể khiếm khuyết của mình. Anh tự ti, buồn tủi, nhưng nhờ sự động viên của mẹ và bạn gái, anh dần học cách đối diện với chính mình và bước tiếp.