Người chồng là công an bất ngờ nổi tiếng khi phụ vợ trong đám cưới ở Hà Nội

Ngày 5/5, đoạn video ghi lại khoảnh khắc một chàng trai đứng đón khách tới dự lễ cưới với gương mặt nghiêm nghị và ánh mắt quan sát rất chăm chú bất ngờ gây sốt trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Nhân vật chính trong video khiến nhiều người bật cười và nói vui rằng còn gây chú ý hơn cả cô dâu, chú rể.

Người chồng là công an giúp vợ tổ chức đám cưới ở Hà Nội có ánh mắt gây sốt (Video: Nhân vật cung cấp).

Không ít người để lại bình luận hài hước, cho rằng biểu cảm của anh đậm chất nghề nghiệp dù đang hỗ trợ một buổi tiệc cưới thông thường.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Mai Văn Trung hiện công tác trong ngành công an cho biết, đây là khoảnh khắc vô tình được ê-kip chụp hình của buổi lễ hôm đó ghi lại.

Theo anh Trung, đây là đám cưới đầu tiên do vợ anh đảm nhận vai trò người lên kế hoạch và tổ chức sự kiện. Bởi vậy, anh có mặt từ sớm để hỗ trợ. Trong quá trình đón khách, anh giữ thói quen quan sát đặc trưng của công việc, nhưng không nhận ra.

Khoảnh khắc ánh mắt gây sốt vô tình lọt vào ống kính của ê-kíp chụp hình đám cưới (Ảnh cắt từ video).

Khoảnh khắc được ghi vào thời điểm trước khi cô dâu tiến vào lễ đường. Khi đó, ban tổ chức cần người hỗ trợ mở cửa, ổn định chương trình trong thời gian ngắn. Anh Trung không ngần ngại hỗ trợ mọi việc.

Sau khi video lan truyền trên mạng xã hội, cô dâu cũng gửi tin nhắn cảm ơn vợ chồng anh Trung vì đã hỗ trợ rất nhiều trong ngày cưới.

Trong khi đó, anh Trung cho biết việc quan sát kỹ lưỡng mọi thứ xung quanh trở thành phản xạ tự nhiên, không xuất phát từ chủ ý. Anh bày tỏ nếu vô tình gây ra hiểu lầm trong ngày vui, mong được gia đình cô dâu chú rể thông cảm.

Anh Trung và vợ cho biết, họ luôn đồng hành và ủng hộ nhau cả trong công việc lẫn cuộc sống đời thường (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ thêm về cuộc sống cá nhân, anh Trung cho biết anh và vợ quen nhau từ năm 2022 trong một lần dự đám cưới bạn bè. Sau buổi gặp mặt sau tiệc cưới, cả hai bắt đầu nói chuyện và nảy sinh tình cảm.

Suốt nhiều năm qua, họ duy trì mối quan hệ yêu xa. Điều này mang lại cảm giác mới mẻ, nhưng cũng khiến cả hai trải qua không ít giai đoạn căng thẳng. Cuối cùng, cả hai tìm được tiếng nói chung và tổ chức lễ ăn hỏi vào tháng 7 năm ngoái. Họ luôn ủng hộ, đồng hành bên nhau từ cuộc sống tới công việc cá nhân.