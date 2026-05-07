Phẫn nộ vụ bé gái 4 tuổi ở Hà Nội bị bạo hành đến tử vong

Không thể nuôi thì đừng giữ con bên mình

Như Dân trí đã thông tin, bé B.T.H. (4 tuổi) bị mẹ đẻ và cha dượng bạo hành đến tử vong.

Cơ quan chức năng xác định Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình) và Bàn Thị Tâm (20 tuổi, trú tỉnh Tuyên Quang) thường xuyên bạo hành, đánh đập cháu H., con riêng của Tâm.

Ngày 7/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Hiệp về tội Giết người.

Nguyễn Minh Hiệp và Bàn Thị Tâm (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo tài liệu điều tra, trong ngày 3/5, Hiệp và Tâm đã có hành vi đánh cháu H. vì những lý do nhỏ trong sinh hoạt. Sau đó, hai người rời phòng trọ, bỏ mặc cháu bé ở lại một mình. Khi về nhà, hai đối tượng tiếp tục bạo hành cháu bé ở mức nghiêm trọng hơn. Phát hiện cháu không còn phản ứng, Hiệp và Tâm mới tìm cách sơ cứu rồi gọi cấp cứu.

Sự việc đau lòng đã dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Các ý kiến của cộng đồng mạng lên án mạnh mẽ hành vi của Hiệp và Tâm, mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nhiều người cho rằng việc dạy dỗ con cái là cần thiết, nhưng hành hạ một đứa trẻ đến mức mất mạng là hành vi không thể dung thứ. Không ít ý kiến bày tỏ nỗi ám ảnh khi đọc thông tin về quãng thời gian bé gái bị bạo hành kéo dài.

Điều khiến nhiều người day dứt hơn cả là đứa trẻ không chỉ chịu đòn roi từ cha dượng mà còn thiếu đi sự che chở từ chính mẹ ruột của mình.

“Không nuôi được thì đừng giữ con bên mình. Đọc thông tin mà rùng mình vì vẫn có những con người hành xử còn hơn thú tính. Điều đau lòng nhất là người mẹ lại để mặc con mình bị hành hạ. Một đứa trẻ mới 4 tuổi nhưng phải sống trong sợ hãi, bị bỏ đói, không dám khóc, không dám kêu cứu”, tài khoản Kiều Loan chia sẻ.

Cùng quan điểm, tài khoản Anh Trai cho rằng, việc một bé gái phải chịu sự tàn nhẫn từ chính những người thân yêu nhất là điều khó chấp nhận.

“Không thể chấp nhận lối sống vô trách nhiệm, thiếu đạo đức của một bộ phận cha mẹ hiện nay. Có thể còn nhiều vụ việc khác mà chúng ta chưa biết”, tài khoản Anh Trai cho hay.

Nhiều ý kiến khác lo lắng trước thực trạng trẻ em bị bạo hành trong các gia đình có cha dượng, mẹ kế. Theo cộng đồng mạng, trong những vụ việc xảy ra thời gian qua, sự thờ ơ, buông lỏng hoặc thậm chí tiếp tay của người mẹ đã vô tình đẩy con mình vào bi kịch.

“Nếu cha mẹ không đủ khả năng chăm sóc, bảo vệ con thì nên để trẻ sống cùng ông bà hoặc người thân đáng tin cậy, thay vì để các em lớn lên trong môi trường độc hại, tiềm ẩn nguy cơ bạo hành. Bé gái mới 4 tuổi chưa kịp cảm nhận cuộc sống đã phải ra đi trong đau đớn, rất xót xa”, tài khoản Anh Khoa bình luận.

Căn phòng nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Hải Nam).

Bên cạnh sự phẫn nộ, nhiều người đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm khắc, ở mức cao nhất đối với các hành vi bạo hành trẻ em. Một số ý kiến cũng đề xuất tăng cường kiểm tra, giám sát tại các khu nhà trọ, đặc biệt với những trường hợp trẻ nhỏ sống cùng cha dượng hoặc mẹ kế, nhằm kịp thời phát hiện nguy cơ bị ngược đãi.

Ngoài ra, không ít người cho rằng cần tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động để cảnh tỉnh, răn đe những người có hành vi bạo hành, ngược đãi trẻ em.

“Trẻ em không có khả năng tự bảo vệ mình nên rất cần sự quan tâm từ gia đình, hàng xóm và chính quyền địa phương. Chỉ một chút thờ ơ cũng có thể dẫn đến bi kịch không thể cứu vãn”, một người dùng mạng xã hội bình luận.

Nhiều người trẻ không có kỹ năng làm cha mẹ

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chuyên gia giáo dục Tiến sĩ Vũ Thu Hương chia sẻ, bà cảm thấy rất đau lòng khi đọc thông tin về vụ việc.

“Tôi có cảm giác đau xót vì những câu chuyện như thế này đã được nhắc tới không ít lần nhưng vẫn tái diễn trong cộng đồng, lần nào cũng đau đớn”, bà Hương nói.

Nhà vệ sinh, nơi được cho là một trong những nơi bé gái bị hành hạ (Ảnh: Hải Nam).

Theo nữ chuyên gia, ở các quốc gia phát triển, chẳng hạn như Đức, việc bảo vệ trẻ em được giám sát chặt chẽ. Nhà trường, cơ quan xã hội và chính quyền phối hợp theo dõi đời sống của trẻ, kể cả khi các em sống trong chính gia đình mình.

“Nếu phát hiện trẻ có dấu hiệu bị bạo hành, cơ thể thâm tím, bất ổn tâm lý hay rối loạn giấc ngủ, cơ quan chức năng sẽ lập tức can thiệp. Cha mẹ có thể bị xử lý hình sự, thậm chí mất quyền nuôi con”, bà Hương cho biết.

Bà kể, khi bà sinh sống và học tập tại Đức, con gái bà thường xuyên được giáo viên, nhân viên xã hội hỏi han quan tâm, bản thân bà thường được hỏi về quá trình nuôi dạy trẻ, thời gian cho con xem ti vi hay những khó khăn trong việc chăm sóc con.

Theo TS Vũ Thu Hương, nhiều người vẫn lầm tưởng rằng, làm cha mẹ là bản năng tự nhiên, nhưng thực tế nuôi dưỡng một đứa trẻ là công việc rất khó khăn, đòi hỏi kiến thức và kỹ năng. Nhiều người trẻ ngày nay chưa được trang bị kỹ năng nuôi dạy, chăm sóc con cái.

“Ban đầu có thể họ không phải người xấu hay muốn làm hại con trẻ. Nhưng trong quá trình nuôi dạy, khi không có phương pháp, không hiểu tâm lý trẻ, mọi cảm xúc tiêu cực dâng lên sẽ được giải quyết theo cách bạo lực”, bà phân tích.

Theo nữ chuyên gia, trẻ nhỏ vốn hành động theo bản năng, dễ quấy khóc, chống đối hoặc đòi hỏi sự quan tâm liên tục. Khi cha mẹ thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc, thiếu sự hỗ trợ và chịu áp lực bởi cuộc sống, sự kiên nhẫn dần cạn kiệt.

“Đứa trẻ càng bị đối xử tiêu cực thì càng rối loạn, càng phản ứng mạnh hơn. Điều đó tiếp tục khiến người lớn mất kiểm soát và vòng xoáy bạo lực cứ thế leo thang”, bà nói.

TS Vũ Thu Hương cho rằng, những vụ trẻ bị bạo hành đến tử vong thường không xảy ra chỉ trong một thời điểm, mà là kết quả của quá trình tích tụ căng thẳng, thiếu hiểu biết và thiếu can thiệp từ bên ngoài.

Tuy nhiên, bà nhấn mạnh việc phân tích nguyên nhân không đồng nghĩa với bao biện cho hành vi phạm tội.

“Họ đã là người trưởng thành thì phải biết hành vi bạo hành trẻ đến tử vong là tội ác nghiêm trọng. Không ai có thể biện minh cho điều đó”, bà nói.

Theo chuyên gia, điều quan trọng là phải tìm ra căn nguyên để ngăn chặn những bi kịch tương tự tái diễn. Bà cho rằng, trẻ em cần được bảo vệ từ giai đoạn mang thai, sinh nở cho đến quá trình nuôi dưỡng và phát triển.

Bên cạnh đó, cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, y tế và cơ quan xã hội nhằm phát hiện sớm dấu hiệu trẻ bị bạo hành hoặc sống trong môi trường nguy hiểm. Đặc biệt, cần phổ cập kiến thức làm cha mẹ, hỗ trợ tâm lý cho phụ huynh và có chế tài nghiêm khắc hơn với những trường hợp bạo hành trẻ.

“Ở nhiều nước, nếu cha mẹ từng bạo hành con, đứa trẻ có thể được đưa ra khỏi gia đình để đảm bảo an toàn. Cha mẹ muốn gặp lại con phải chứng minh mình đủ năng lực và tư cách nuôi dạy trẻ”, bà nói.

Theo chuyên gia, bảo vệ trẻ em không thể chỉ dừng ở những lời kêu gọi đạo đức hay sự phẫn nộ sau mỗi vụ án. Điều cần thiết hơn là hành động cụ thể và đủ mạnh để can thiệp sớm, hỗ trợ gia đình và bảo vệ trẻ trước khi bi kịch xảy ra.