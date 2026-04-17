“Cứu” cây xoài cổ hơn 300 năm tuổi có dấu hiệu lão hóa, suy kiệt

Ngày 17/4, lãnh đạo UBND phường Hiệp Thành (tỉnh Cà Mau) cho biết, địa phương đã phối hợp với ngành chuyên môn triển khai việc khắc phục tạm thời, chăm sóc, bảo tồn cây xoài cổ thụ hơn 300 năm tuổi trên địa bàn.

Cây xoài cổ thụ hơn 300 năm tuổi là cây di sản Việt Nam ở Cà Mau (Ảnh: Huỳnh Hải).

Theo Bảo tàng tỉnh Cà Mau, tuổi đời của cây xoài cổ thụ này được xác định dựa vào lịch sử vùng đất Bạc Liêu.

Cây xoài cao 15m, tán rộng hàng chục mét vuông, thân cây to có thể 4-5 người ôm. Hơn 10 năm trước, cây xoài cổ thụ này được công nhận là cây di sản Việt Nam.

Đây được xem là cây cổ thụ có tuổi đời nhiều nhất ở vùng đất này.

Hiện trạng cây xoài cổ thụ hơn 300 năm tuổi sau khi được "cứu" (Video: Nhật Linh Đan).

Gần đây, qua khảo sát của địa phương, trải qua hàng trăm năm (biến đổi khí hậu, sâu bệnh, dịch hại tấn công,…), cây xoài cổ bị sâu bệnh, mục rỗng ruột từ bên trong thân cây, có dấu hiệu bị lão hóa, cằn cỗi và suy kiệt.

Để “cứu” cây, ngành chuyên môn đã triển khai một số giải pháp như cắt tỉa cành, tỉa tán và cắt bỏ những cây xung quanh, phun xịt bằng vòi áp lực mạnh để rửa cây, xịt thuốc, quét vôi xung quanh, cung cấp lượng nước tưới và bổ sung phân bón,…

Một chỗ thân cây bị mục rỗng bên trong (Ảnh: Huỳnh Hải).

Hiện cây xoài cổ phát triển tốt, đã có trái.

Lãnh đạo UBND phường Hiệp Thành cho biết, sau khi “cứu” cây, phường đã giao các cơ quan chức năng có liên quan thường xuyên theo dõi sự phát triển của cây và cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, đảm bảo cây phát triển tốt quanh năm.