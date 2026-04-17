“Cứu” cây xoài cổ hơn 300 năm tuổi có dấu hiệu lão hóa, suy kiệt
(Dân trí) - Trải qua hàng trăm năm, cây xoài cổ thụ hơn 300 năm tuổi ở Cà Mau đã có dấu hiệu bị lão hóa, suy kiệt. Địa phương và ngành chuyên môn đã phải vào cuộc "cứu" cây di sản này.
Ngày 17/4, lãnh đạo UBND phường Hiệp Thành (tỉnh Cà Mau) cho biết, địa phương đã phối hợp với ngành chuyên môn triển khai việc khắc phục tạm thời, chăm sóc, bảo tồn cây xoài cổ thụ hơn 300 năm tuổi trên địa bàn.
Theo Bảo tàng tỉnh Cà Mau, tuổi đời của cây xoài cổ thụ này được xác định dựa vào lịch sử vùng đất Bạc Liêu.
Cây xoài cao 15m, tán rộng hàng chục mét vuông, thân cây to có thể 4-5 người ôm. Hơn 10 năm trước, cây xoài cổ thụ này được công nhận là cây di sản Việt Nam.
Đây được xem là cây cổ thụ có tuổi đời nhiều nhất ở vùng đất này.
Gần đây, qua khảo sát của địa phương, trải qua hàng trăm năm (biến đổi khí hậu, sâu bệnh, dịch hại tấn công,…), cây xoài cổ bị sâu bệnh, mục rỗng ruột từ bên trong thân cây, có dấu hiệu bị lão hóa, cằn cỗi và suy kiệt.
Để “cứu” cây, ngành chuyên môn đã triển khai một số giải pháp như cắt tỉa cành, tỉa tán và cắt bỏ những cây xung quanh, phun xịt bằng vòi áp lực mạnh để rửa cây, xịt thuốc, quét vôi xung quanh, cung cấp lượng nước tưới và bổ sung phân bón,…
Hiện cây xoài cổ phát triển tốt, đã có trái.
Lãnh đạo UBND phường Hiệp Thành cho biết, sau khi “cứu” cây, phường đã giao các cơ quan chức năng có liên quan thường xuyên theo dõi sự phát triển của cây và cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, đảm bảo cây phát triển tốt quanh năm.
Theo dự báo của địa phương, những tháng đầu năm từ tháng 1 đến tháng 3, nắng nóng kéo dài xen kẽ với mưa trái mùa làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của cây.
Từ tháng 4 đến tháng 7, những cơn mưa đầu mùa xuất hiện, cây bắt đầu ra hoa, đậu trái. Thời gian này, cây rất cần dinh dưỡng và cùng thời điểm sâu bệnh thường tấn công. Vì vậy, việc thường xuyên theo dõi, chăm sóc, phun thuốc và bổ sung chất dinh dưỡng, tưới nước định kỳ cho cây là rất quan trọng.
Từ tháng 8 đến tháng 12 là thời điểm mưa nhiều, cây rất dễ bị sâu bệnh và dịch hại tấn công bộ rễ. Do đó, cán bộ kỹ thuật phải thường xuyên theo dõi tình hình, từ đó có giải pháp phòng, trị kịp thời và bổ sung chất dinh dưỡng cho cây phù hợp.
Ngoài ra, vào những tháng đầu năm phải tưới nước định kỳ cho cây, mùa mưa bão cần khơi thông chống ngập cục bộ; thường xuyên làm vệ sinh xung quanh khuôn viên không để cỏ dại tấn công và cạnh tranh dưỡng chất của cây; nghiêm cấm hành vi tiêu cực của con người ảnh hưởng đến phát triển của cây di sản.