Calie: Khi thời trang công sở trở thành ngôn ngữ của sự nữ tính và tự do

Tái định nghĩa thời trang công sở: Từ văn phòng đến cuộc sống thường nhật

Trong thế giới thời trang chuyển động không ngừng, dòng sản phẩm công sở thường bị đóng khung trong những thiết kế an toàn, ít đổi mới. Nhưng Calie đã chọn một lối đi khác, một lối đi mang tên “work and play”, nơi những bộ trang phục không chỉ phù hợp với môi trường làm việc mà còn có thể đồng hành cùng phụ nữ trong những khoảnh khắc đời thường: một buổi cà phê cuối tuần, một buổi tiệc nhẹ hay những chuyến đi ngắn ngày.

Ra đời với sứ mệnh kiến tạo phong cách công sở trẻ, Calie hướng đến những người phụ nữ hiện đại từ 22 đến 40 tuổi, những người vừa năng động, vừa tinh tế, vừa biết yêu thương bản thân.

Sau gần 5 năm phát triển, Calie đã ghi dấu ấn với 14 cửa hàng tại Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Bắc Ninh và Thanh Hóa. Calie hiểu rằng yếu tố quan trọng nhất để đến gần hơn với khách hàng chính là sự thấu hiểu cảm xúc và nhu cầu thực sự của người phụ nữ.

Calie lắng nghe thị trường, liên tục đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ để tối ưu vận hành và quản trị hiệu quả hơn (Ảnh: Calie).

“Ban đầu, rất nhiều khách hàng còn e dè, vì họ quen với những bộ đồ công sở gò bó. Nhưng tôi chọn cách chứng minh bằng sản phẩm thực tế, bằng những câu chuyện và phản hồi của khách hàng đã trải nghiệm sự khác biệt. Nhờ sự kiên nhẫn và lắng nghe, từng bước khách hàng bắt đầu đồng cảm và đón nhận.

Nhiều người còn chia sẻ rằng trang phục Calie giúp họ thoải mái hơn, tiết kiệm thời gian hơn để cân bằng giữa công việc và cuộc sống”, Lê Nhật Ly, nhà sáng lập thương hiệu thời trang công sở Calie, chia sẻ.

Việc gặp gỡ trực tiếp khách hàng, lắng nghe tâm tư và mong muốn của họ giúp từng thiết kế của Calie không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn chứa đựng sự đồng cảm, sự tôn trọng và sự nâng niu dành cho phái nữ.

Khi thời trang kể chuyện và hành trình hướng đến thị trường quốc tế truyền cảm hứng

Không đơn thuần là những thiết kế đẹp mắt, Calie luôn tin rằng thời trang có thể kể chuyện, những câu chuyện về sự dịu dàng, bản lĩnh và vẻ đẹp nội tâm của người phụ nữ hiện đại. Mỗi bộ sưu tập được tạo ra không chỉ để mặc, mà để truyền cảm hứng và chạm đến cảm xúc.

Nhân dịp 20/10, Calie ra mắt bộ sưu tập “Hoa nở là vì…”. Lấy cảm hứng từ hành trình yêu thương của cặp đôi nghệ sĩ Bình An và Á hậu Phương Nga, Calie gửi gắm thông điệp: Mỗi người phụ nữ là một đóa hoa và hoa chỉ nở khi được sống trong sự thấu hiểu, sẻ chia và tôn trọng.

Thông điệp của Calie được lan tỏa qua mạng xã hội, qua các KOL, KOC và cộng đồng khách hàng trung thành - những người cùng đồng điệu về một phong cách sống (Ảnh: Calie).

Với chất liệu len cashmere cao cấp, gam màu xanh/ghi trầm chủ đạo, bộ sưu tập “Hoa nở là vì…” mang đến cảm giác vừa cổ điển vừa hiện đại, như chính những nỗ lực thầm lặng mà bền bỉ của phụ nữ.

Từng chi tiết thắt nơ mềm mại, form dáng tôn đường cong, độ bền cao và khả năng thích ứng với thời tiết giao mùa… Tất cả tạo nên một thiết kế thời trang tinh tế và cảm xúc.

Calie ghi nhận mức tăng trưởng gấp ba lần trong 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước, phản ánh sự tin yêu của khách hàng và hiệu quả từ chiến lược phát triển bền vững.

“Trong ba năm tới, tôi dự định mở 50 cửa hàng trong nước, đi vào các trung tâm thương mại và bắt đầu mở rộng ra thị trường Đông Nam Á qua kênh online. Chúng tôi đang chuẩn hóa hệ thống cửa hàng, đào tạo đội ngũ nhân sự bài bản”, nữ doanh nhân Lê Nhật Ly chia sẻ.

Để hiện thực hóa tầm nhìn ấy, Calie đang chuẩn hóa hệ thống vận hành, đào tạo đội ngũ nhân sự bài bản và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Mỗi sản phẩm Calie mang đến không chỉ mang giá trị sử dụng, mà còn là món quà tinh thần, với mức giá hợp lý, chất lượng may mặc cao, dịch vụ chăm sóc cá nhân hóa và những quà tặng đi kèm đầy ý nghĩa.

Dịp 20/10, Calie dành tặng mỗi đơn hàng sẽ đi kèm một khăn lụa và hộp quà thiết kế giới hạn như một lời tri ân dành cho phái đẹp trong ngày Phụ nữ Việt Nam.