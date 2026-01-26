Cách gia đình hiện đại tiết kiệm thời gian, công sức khi dọn nhà đón Tết

Nhiều người cho rằng không dành quá nhiều thời gian cho việc dọn dẹp ngày Tết. Tuy nhiên, nếu cộng gộp lại các khoảng thời gian dọn dẹp trong ngày, tổng thời gian có thể lên tới 3-4 giờ: 30 phút mỗi buổi sáng để quét dọn, lau nhà trước khi bắt đầu ngày mới, trung bình 20 phút dọn dẹp sau mỗi bữa ăn, 15-20 phút lau dọn phòng khách và hành lang sau mỗi lượt khách đến hoặc ra về.

Với những gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi, nhu cầu giữ nhà cửa sạch sẽ càng cao, khiến việc dọn dẹp trở thành công việc lặp lại liên tục.

Thiết bị gia dụng thông minh giúp tiết kiệm thời gian

Trước áp lực việc nhà tăng cao dịp Tết, nhiều gia đình lựa chọn các thiết bị gia dụng thông minh nhằm giảm bớt công việc thủ công. Khi các tác vụ lặp lại như hút bụi, lau sàn được giao cho thiết bị công nghệ xử lý, người dùng có thể giảm đáng kể thời gian và công sức dọn dẹp mỗi ngày.

Theo đó, robot hút bụi trở thành lựa chọn phổ biến nhờ khả năng vận hành tự động, giúp duy trì không gian sạch sẽ ngay cả trong những ngày sinh hoạt cao điểm.

Cửa hàng Roborock Flagship store đầu tiên của hãng tại Việt Nam (Ảnh: O-Tech Việt Nam).

Robot hút bụi Roborock và xu hướng sử dụng dịp Tết

Những năm gần đây, robot hút bụi Roborock được nhiều gia đình Việt lựa chọn nhờ lực hút mạnh, khả năng chống rối tóc và trải nghiệm sử dụng đơn giản. Công nghệ điều hướng LiDAR kết hợp AI giúp robot lập bản đồ chính xác và di chuyển ổn định trong không gian nhiều đồ đạc.

Bên cạnh đó, các dòng robot từ tầm trung đến cao cấp của Roborock đều được trang bị trạm sạc đa năng tự giặt - sấy giẻ lau, giúp giảm đáng kể các thao tác sau mỗi lần dọn dẹp.

Gian hàng Roborock tại triển lãm điện tử tiêu dùng IFA 2026 - Đức (Ảnh: O-Tech Việt Nam).

Từ 14 triệu đồng, người dùng có thể tiếp cận các mẫu robot hút bụi Roborock tầm trung như Qrevo 5AE hay Qrevo C Pro, sở hữu nhiều tính năng cận cao cấp. So với thời gian và công sức phải bỏ ra mỗi ngày cho việc dọn dẹp, robot hút bụi được nhiều gia đình xem là khoản đầu tư dài hạn nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống.

Robot hút bụi Qrevo C Pro quét bản đồ, kiểm tra cảm biến chống rơi (Ảnh: O-Tech Việt Nam).

Khách hàng trải nghiệm sản phẩm tại cửa hàng Roborock Flagship store (Ảnh: O-Tech Việt Nam).

Dịp Tết, nhiều gia đình lựa chọn mua robot hút bụi Roborock như một giải pháp dọn dẹp thông minh, giúp tiết kiệm thời gian và giảm áp lực việc nhà trong những ngày cao điểm cuối năm. Bởi robot hút bụi có thể giúp tiết kiệm khoảng 2-3 giờ mỗi ngày trong dịp Tết, để các thành viên có thể dành thời gian nhiều hơn cho nghỉ ngơi và sum họp gia đình.