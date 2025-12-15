Cách đơn giản hóa việc nhà dành cho chị em

Để niềm vui ấy không vô tình tạo áp lực dọn dẹp mỗi tối, dưới đây là những cách đơn giản hóa việc nhà đơn giản mà hiệu quả được nhiều người áp dụng.

Giữ quy tắc “một chạm” để không gian như sẵn sàng đón khách

Một nguyên nhân khiến không gian nhanh chóng bừa bộn và làm bạn mệt mỏi ngay khoảnh khắc mở cửa nhà chính là thói quen để đồ tạm bợ. Chiếc áo khoác vắt tạm lên ghế; hộp hàng hóa đã mở còn nằm tạm trên giường; ly nước uống xong đang để tạm phía trên tủ lạnh… Tất cả những chi tiết tưởng chừng là nhỏ ấy lại có thể lấp đầy không gian bằng sự ngột ngạt và khiến bạn không tự tin chào đón những vị khách bất ngờ ghé qua.

Muốn đơn giản lại thói quen này, chị em có thể áp dụng quy tắc “một chạm”. Với bất cứ món đồ nào bạn đang cầm, cần xác định “điểm đến” dành cho chúng và dứt khoát đặt chúng vào đúng chỗ, không để quá trình bị gián đoạn.

Nếu bạn vừa cầm vào nhà các hộp hàng mua sắm, hãy nhanh chóng mở chúng ra, cất hàng vào tủ và vứt ngay phần giấy gói, vỏ thùng vào nơi chứa rác thay vì để tạm chúng vào một góc nhà và nhiều ngày sau cũng chưa xử lý.

Đừng chạm vào một món đồ đến 2 lần chỉ để dọn dẹp chúng (Ảnh: Shutterstock).

Mạnh tay loại bỏ bớt đồ thừa để không gian sống được “thở”

Một trong những gánh nặng vô hình khiến việc nhà trở nên mệt mỏi chính là thói quen tích trữ của nhiều chị em. Tâm lý “giữ lại nhỡ có lúc cần” hay sự gắn bó với những món đồ kỷ niệm khiến các ngăn tủ, hộc bàn ngày càng chật chội. Nhiều người thường không nhận ra rằng, chính sự “tiếc của” này đang vô tình biến ngôi nhà thành một kho chứa đồ khổng lồ, tạo thêm áp lực nặng nề mỗi khi phải lau dọn hay tìm kiếm vật dụng.

Đã đến lúc các chị em cần thực hành lối sống tối giản bằng sự dứt khoát trong việc sàng lọc. Mỗi người cần dành một khoảng thời gian yên tĩnh để đối thoại với đồ đạc của mình. Những bộ quần áo đã hai năm không mặc, những món đồ bếp núc mua về chỉ dùng một lần hay xấp tạp chí cũ kỹ... tất cả đều cần được cân nhắc để thanh lý hoặc quyên góp. Quy tắc ở đây là: Nếu món đồ không còn mang lại niềm vui hay giá trị sử dụng trong hiện tại, hãy mạnh dạn bỏ chúng đi.

Khi số lượng đồ đạc giảm xuống, bạn sẽ nhận được một phần thưởng xứng đáng: đó là sự “dễ thở” của không gian sống. Ngôi nhà trở nên thông thoáng, rộng rãi hơn hẳn, và quan trọng là gánh nặng dọn dẹp được trút bỏ đáng kể. Bạn sẽ không còn phải mất thời gian lau bụi cho những vật dụng thừa, và việc sắp xếp nhà cửa sẽ trở thành niềm vui nhẹ nhàng thay vì cuộc chiến không hồi kết.

Đừng để sự tiếc nuối biến ngôi nhà thành kho chứa đồ, bạn có thể tập thói quen thanh lọc định kỳ những vật dụng không tên để việc chăm sóc tổ ấm trở nên nhẹ nhàng hơn (Ảnh: Shutterstock).

Tối thiểu thời gian, tối đa hiệu suất bằng các giải pháp đa năng

Hòa nhịp cùng xu hướng sống xanh và tối giản, nhiều phụ nữ hiện đại dần chuyển dịch tư duy mua sắm từ chuyên biệt hóa - mỗi món đồ là một công dụng - sang lối mua sắm tối ưu hóa, ưu tiên các giải pháp tích hợp nhiều lợi ích trong một lần dùng giúp việc mua sắm đỡ lỉnh kỉnh và quá trình sử dụng ngày càng nhanh gọn, hiệu quả.

Để giữ cho tổ ấm lúc nào cũng ở trạng thái ngăn nắp và tươm tất là cả một quá trình xây dựng và duy trì những thói quen sắp xếp thông minh cũng như áp dụng cách đơn giản hóa việc nhà phù hợp. Những gợi ý trên tuy nhỏ nhưng lại dễ làm và có thể tạo nên sự thay đổi cho chốn nghỉ ngơi của bạn.