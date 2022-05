Cách đơn giản để biến chiếc ghế thường thành ghế công thái học

Hiện nay, tính chất công việc và học tập khiến hầu hết chúng ta phải ngồi suốt nhiều giờ trong ngày. Đặc biệt ở người trẻ, việc sử dụng các thiết bị máy tính và điện thoại thông minh liên tục đã gắn liền với thói quen ngồi ì tại chỗ, hoặc thõng người nửa nằm nửa ngồi trên giường, trên ghế thư giãn… gây nên tình trạng nhức mỏi do ngồi sai tư thế, lâu ngày dẫn đến lệch lạc cột sống và nhiều biến chứng nguy hiểm khác. Một giải pháp đơn giản giúp khắc phục được vấn đề này đã ra đời và đang được đón nhận rộng rãi, đó là ghế chỉnh dáng ngồi đúng Roichen.

Ghế công thái học Roichen giúp chỉnh dáng ngồi đúng

Biến mọi chỗ ngồi thành ghế công thái học trong nháy mắt

Nếu có một ứng dụng tính được tổng thời gian ngồi mỗi ngày thì chắc nhiều người sẽ phải giật mình vì con số đó lớn hơn nhiều so với mình tưởng tượng. Tư thế ngồi đúng là thẳng lưng, mắt nhìn thẳng, hai chân không được chéo hay co lại mà phải song song đặt xuống đất. Tuy nhiên, ai cũng có xu hướng đổi thế liên tục khi phải ngồi quá lâu để phần lưng, gáy, xương chậu đỡ mỏi, trong khi hầu hết các tư thế thay đổi như chúi về phía trước, ngả người ra sau, gù lưng, ngồi nghiêng… lại là sai nên về lâu dài sẽ trở thành những thói quen xấu có hại, khiến cột sống bị cong thành hình chữ C.

Chiếc ghế công thái học nhỏ gọn giúp điều chỉnh tư thế ngồi sai.

Chúng ta vẫn thường được nhắc ngồi thẳng lưng lên để chỉnh lại dáng ngồi đúng, nhưng mấy ai tự ý thức được điều đó suốt một ngày dài làm việc? Vì vậy có thể nói ghế công thái học đa dụng Roichen giống như một trợ thủ đắc lực, luôn kề cận nhắc nhở và giúp điều chỉnh tư thế ngồi chuẩn xác nhất. Ghế Roichen được thiết kế không chân, rất nhỏ gọn, trọng lượng chưa tới 1kg, chỉ cần đặt vô bất cứ bề mặt nào từ ghế làm việc, ghế xe hơi, ghế đọc sách, sofa, thậm chí cả sàn nhà… thì chỗ ngồi đó lập tức sẽ trở thành ghế công thái học. Bất cứ ai cũng có thể dễ dàng tự làm được.

Ghế Roichen "hô biến" mọi bề mặt trở thành ghế công thái học trong chớp mắt.

Chất lượng quốc tế, giá thành Việt Nam

Ghế công thái học siêu nhỏ gọn Roichen là một phát minh của Roichen Hàn Quốc với chất lượng được các tổ chức uy tín kiểm định và công nhận. Sản phẩm đã xuất khẩu sang hơn 31 quốc gia trên toàn cầu.

So với các dòng ghế công thái học trên thị trường, ngoài sự gọn nhẹ nổi trội thì ghế chỉnh dáng ngồi đúng Roichen còn có ưu điểm tinh tế khác biệt với thiết kế riêng dành cho nam, nữ và trẻ em dựa trên nghiên cứu về đặc điểm cơ thể, nhờ đó có thể tối ưu hóa công năng của sản phẩm. Đặc biệt, ghế Roichen còn có mức giá khá dễ chịu, phù hợp với túi tiền của đa số người Việt. Cụ thể, ghế dành cho nam có độ mở xương chậu là 90 độ, trọng tâm được hạ thấp xuống để giảm áp lực cho cơ thể còn ghế dành cho nữ có độ mở xương chậu là 120 độ, trọng tâm được nâng cao để phù hợp với hình thể và khung xương chậu.

Thiết kế đặc biệt của ghế Roichen ôm sát hỗ trợ vùng eo, nâng đỡ xương cụt và giảm áp lực lên xương chậu.

Ghế Roichen được làm từ chất liệu nhựa Nilon nhẹ và bền bỉ, chịu tải lên tới 350kg. Ghế được thiết kế êm ái và thoải mái, cấu tạo ôm sát cơ thể, nâng đỡ tối đa cho phần eo, hông và xương chậu. Khi ngồi vào, cơ thể sẽ tự động được điều chỉnh đưa cột sống trở về đường cong sinh lý tự nhiên.

Ghế Roichen chất lượng cao, giá thành rẻ.

Tại Việt Nam, iMat (thuộc công ty cổ phần VIFAMI) là nhà phân phối chính hãng sản phẩm ghế chỉnh dáng ngồi đúng Roichen của công ty ROICHEN Co., LTD Hàn Quốc. Vẫn giữ nguyên các chính sách chăm sóc khách hàng tận tâm như khi phân phối dòng sản phẩm gia dụng tiện ích khác từ trước tới giờ, khách hàng mua ghế Roichen tại iMat sẽ được đảm bảo quyền lợi, cam kết chất lượng và chế độ bảo hành tốt nhất.

