Những ngày gần đây, cái tên Isak Andic tiếp tục thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế sau khi con trai cả của ông, Jonathan Andic, bị nêu tên trong cuộc điều tra liên quan tới cái chết của cha mình.

Tỷ phú Isak Andic và con trai, Jonathan Andic (Ảnh: Getty).

Tỷ phú Isak qua đời hồi tháng 12/2024 sau khi rơi từ vách đá cao hơn 100m trong lúc đi leo núi cùng con trai gần Barcelona (Tây Ban Nha). Ban đầu, vụ việc được xác định là tai nạn.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng sau đó mở rộng điều tra do xuất hiện nhiều tình tiết bất thường.

Dù đại diện gia đình khẳng định không có bằng chứng cho thấy Jonathan liên quan tới cái chết của cha ruột, vụ việc vẫn khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Trong bối cảnh đó, hành trình lập nghiệp đầy thăng trầm của Isak Andic một lần nữa được nhắc tới như câu chuyện huyền thoại của giới kinh doanh châu Âu. Nhiều tờ báo gọi ông là “doanh nhân tự thân kiểu mẫu” khi xây dựng khối tài sản hàng tỷ USD từ hai bàn tay trắng.

Từ cậu bé nhập cư nghèo đến doanh nhân tự thân nổi tiếng

Isak Andic sinh năm 1953 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) trong một gia đình Do Thái Sephardic. Cuối những năm 1960, gia đình ông chuyển tới Barcelona (Tây Ban Nha) để tìm kiếm cuộc sống ổn định hơn.

Khi đó, Isak mới 14 tuổi. Không xuất thân giàu có, cũng không có nền tảng kinh doanh lớn, ông phải làm nhiều công việc khác nhau để thích nghi với cuộc sống nơi đất khách.

Theo nhiều tài liệu tiểu sử, Isak bắt đầu buôn bán từ khi còn là thiếu niên. Ông thường mang quần áo và phụ kiện tới các khu chợ địa phương để bán. Ở tuổi 17, Isak đã tự kiếm sống bằng việc bán áo sơ mi hippie, guốc Hà Lan và quần jeans nhập khẩu.

Isak Andic xây dựng đế chế kinh doanh tỷ USD từ việc buôn bán nhỏ lẻ ở các khu chợ (Ảnh: Mango).

Khoảng thời gian bươn chải tại các khu chợ ở Barcelona giúp Isak hiểu rõ tâm lý khách hàng trẻ tuổi, đồng thời hình thành tư duy kinh doanh thời trang đại chúng sau này.

Ông thường xuyên sang Pháp và nhiều quốc gia châu Âu khác để tìm nguồn hàng mới. Có thời điểm, Isak tự lái xe hàng trăm cây số để vận chuyển quần áo về Tây Ban Nha bán kiếm lời.

Dù khởi đầu rất khiêm tốn, Isak nhanh chóng cho thấy sự nhạy bén với thị trường. Ông hiểu khách hàng cần những sản phẩm hợp xu hướng nhưng giá cả phải chăng. Chính khả năng phát hiện xu hướng tiêu dùng và xây dựng mối quan hệ bền chặt với khách hàng giúp Isak dần tạo dựng được lượng khách trung thành.

Hành trình xây dựng đế chế Mango

Năm 1984, Isak Andic cùng anh trai - Nahman Andic - thành lập Mango tại Barcelona. Cửa hàng đầu tiên được mở trên đại lộ Passeig de Gràcia - một trong những tuyến phố mua sắm nổi tiếng nhất thành phố.

Thời điểm đó, ngành thời trang châu Âu đang chứng kiến sự bùng nổ của xu hướng “fast fashion” - thời trang nhanh với giá bán hợp lý nhưng liên tục cập nhật xu hướng mới.

Không đi theo hướng xa xỉ như nhiều nhà mốt truyền thống, Mango tập trung vào nhóm khách hàng trẻ tuổi yêu thời trang nhưng có ngân sách vừa phải. Thương hiệu xây dựng hình ảnh hiện đại, tối giản và mang tinh thần Địa Trung Hải đặc trưng.

Isak Andic thành công nhờ tư duy kinh doanh nhạy bén và sự thấu hiểu khách hàng (Ảnh: Getty).

Điểm khác biệt lớn của Isak Andic là khả năng kết hợp giữa thời trang hợp xu hướng với mô hình bán lẻ đại chúng. Ông hiểu rằng khách hàng không chỉ muốn quần áo đẹp mà còn cần trải nghiệm mua sắm hiện đại, tốc độ cập nhật nhanh và mức giá dễ tiếp cận.

Từ một cửa hàng nhỏ ở Barcelona, Mango nhanh chóng mở rộng ra toàn Tây Ban Nha rồi tiến vào thị trường quốc tế trong thập niên 1990. Đến giữa những năm 2000, Mango trở thành đối thủ đáng gờm của Inditex - công ty sở hữu thương hiệu Zara của tỷ phú Amancio Ortega.

Theo Reuters, trước khi Isak Andic qua đời, Mango sở hữu khoảng 3.000 cửa hàng trên toàn cầu và đạt doanh thu hàng tỷ euro mỗi năm, tương đương hàng chục nghìn tỷ đồng.

Người góp phần thay đổi ngành thời trang đại chúng

Giới chuyên môn đánh giá Isak Andic là một trong những doanh nhân góp phần định hình mô hình thời trang nhanh tại châu Âu bên cạnh Amancio Ortega của Zara hay Stefan Persson của H&M.

Ông là một trong những người sớm nhận ra sức mạnh của toàn cầu hóa trong ngành bán lẻ thời trang. Thay vì chỉ tập trung thị trường nội địa, Mango được xây dựng ngay từ đầu theo định hướng quốc tế.

Tỷ phú Isak Andic và siêu mẫu Kate Moss tại một sự kiện thời trang (Ảnh: Getty).

Dưới sự lãnh đạo của Isak, Mango liên tục hợp tác với các siêu mẫu và ngôi sao nổi tiếng để quảng bá thương hiệu. Những chiến dịch có sự xuất hiện của các siêu mẫu hàng đầu thế giới như Claudia Schiffer, Kate Moss hay Penélope Cruz giúp Mango trở thành một trong những thương hiệu thời trang phổ biến nhất châu Âu trong nhiều năm.

Khác với nhiều nhà mốt cao cấp chỉ phục vụ tầng lớp giàu có, Mango hướng tới việc đưa thời trang hiện đại đến gần hơn với số đông khách hàng.

Theo những cộng sự thân cận, Isak nổi tiếng là người cầu toàn, làm việc kỷ luật và đặc biệt nhạy bén với xu hướng tiêu dùng. Dù đã trở thành tỷ phú, ông vẫn dành nhiều thời gian trực tiếp theo dõi hoạt động cửa hàng và các dòng sản phẩm mới.

Những phát ngôn nổi tiếng của tỷ phú tự thân

Khác với nhiều tỷ phú thường xuyên xuất hiện trước truyền thông, Isak Andic sống khá kín tiếng. Tuy nhiên, trong các cuộc phỏng vấn hiếm hoi, ông nhiều lần nhấn mạnh triết lý kinh doanh xoay quanh sự kiên trì và khả năng thích nghi.

Một trong những câu nói nổi tiếng nhất của ông là: “Thành công không đến từ việc đi nhanh hơn người khác, mà là hiểu khách hàng tốt hơn”.

Isak cũng từng chia sẻ rằng thời trang là lĩnh vực thay đổi liên tục và doanh nghiệp chỉ có thể tồn tại nếu biết lắng nghe thị trường.

Ông Isak Andic sở hữu khối tài sản 4,5 tỷ USD khi qua đời (Ảnh: Getty).

Theo nhiều nhân viên cũ, ông là người đòi hỏi cao trong công việc nhưng luôn tôn trọng đội ngũ cộng sự. Tại Mango, Isak xây dựng văn hóa doanh nghiệp đề cao đổi mới, sáng tạo và tinh thần quốc tế hóa.

Ông cũng là một trong những doanh nhân Tây Ban Nha sớm quan tâm tới xu hướng phát triển bền vững trong ngành thời trang - lĩnh vực thường bị chỉ trích gây tác động lớn tới môi trường.

Bi kịch cuối đời của ông trùm thời trang

Dù thành công rực rỡ trong kinh doanh, cuộc sống gia đình của Isak Andic được cho là tồn tại nhiều áp lực phía sau đế chế tỷ USD.

Ông có 3 người con gồm Jonathan, Judith và Sarah. Trong đó, con trai cả Jonathan Andic là người tham gia sâu nhất vào hoạt động điều hành Mango và từng được xem là người kế nhiệm tiềm năng của cha.

Năm 2012, Jonathan được bổ nhiệm làm CEO Mango sau khi Isak tuyên bố rút khỏi vai trò điều hành. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của công ty sau đó không đạt kỳ vọng, buộc Isak quay lại nắm quyền. Jonathan cuối cùng bị loại khỏi vị trí CEO vào năm 2020.

Theo nhiều nguồn tin truyền thông Tây Ban Nha, mối quan hệ giữa hai cha con dần trở nên căng thẳng từ giai đoạn này.

Cuối năm 2024, Isak Andic qua đời trong chuyến leo núi cùng Jonathan. Ban đầu, vụ việc được xác định là tai nạn, nhưng đến đầu năm nay, cảnh sát Tây Ban Nha mở lại điều tra theo hướng nghi án mạng khi xuất hiện nhiều tình tiết bất thường.

Dù Jonathan Andic phủ nhận mọi cáo buộc và vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, bi kịch gia đình đã phủ bóng lên di sản kinh doanh đồ sộ mà Isak Andic để lại.

Sau hơn 40 năm xây dựng Mango, Isak Andic để lại dấu ấn không chỉ ở những cửa hàng thời trang phủ khắp thế giới mà còn ở câu chuyện vươn lên của một cậu bé nhập cư nghèo.

Hành trình của ông trở thành biểu tượng cho khát vọng đổi đời bằng sự kiên trì và nhạy bén kinh doanh.