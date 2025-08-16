Bo’s house - giấc mơ ngôi nhà đầu tiên trước tuổi 30 với ngân sách 3 tỷ đồng

Với diện tích 4x14m và ngân sách 3 tỷ đồng, bài toán đặt ra không đơn giản: nhà có garage ô tô, 3 phòng ngủ, không gian làm việc, đủ sáng - thoáng - xanh, lại phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ.

Mặt tiền linh hoạt cho không gian bên trong, hài hòa kiến trúc bên ngoài (Ảnh: OMS home solutions).

Cùng đồng hành, đội ngũ OMS home solutions đã đưa ra những giải pháp thiết kế thực tế, tối ưu công năng và ngân sách, biến ước mơ thành hiện thực.

Mặt bằng nhỏ, ý tưởng lớn

Trên diện tích hẹp, KTS. Trịnh Đăng Khoa đề xuất tổ chức không gian theo chiều cao, kết hợp giếng trời, cây xanh, hồ nước ở các tầng để tăng đối lưu không khí, ánh sáng và tạo sự kết nối tự nhiên giữa các thành viên.

Giếng trời kết nối không gian, thông gió và phân bổ ánh sáng (Ảnh: OMS home solutions).

Các không gian sinh hoạt được bố trí liên thông để tạo cảm giác rộng rãi hơn và nuôi dưỡng sự gắn kết trong gia đình.

Thiết kế ý tưởng cùng không gian hai chiều và ba chiều (Ảnh: OMS home solutions).

Hóa giải mặt tường hướng Tây đón nắng gắt và nhiễm ồn

Vị trí lô góc gần ngã ba, vách tường hướng Tây không được che chắn, dễ hấp nhiệt và ồn. Giải pháp: bố trí một dải không gian đệm gồm cầu thang, nhà vệ sinh, kho,… chạy dọc theo tường để cách nhiệt, cách âm hiệu quả mà không tốn thêm diện tích xây dựng.

Kết nối vật liệu và công năng một cách hài hòa (Ảnh: OMS home solutions).

“Chạm” vào thiên nhiên ngay khi bước vào nhà

Ngay tầng trệt, sảnh đón kết hợp hồ cá và cây xanh tại đầu hướng gió tạo dòng khí mát tự nhiên, cải thiện tiểu vi khí hậu, tạo cảm giác thư giãn ngay khi mở cửa. Mọi chi tiết đều nhằm mang lại cảm giác “được trở về” - nhẹ nhàng, gần gũi, dễ chịu.

Lối vào nhà mang đến cảm giác thân thuộc, ấm áp, tự nhiên (Ảnh: OMS home solutions).

Nội thất thông minh - đẹp, bền, tiết kiệm cho gia đình trẻ

NTK. Đặng Minh Dương lựa chọn vật liệu theo tiêu chí: thẩm mỹ hiện đại, thân thiện với trẻ nhỏ, bền, dễ vệ sinh, dễ bảo trì, phù hợp ngân sách.

Tất cả lựa chọn đều nhằm tạo nên không gian sống chất lượng cao nhưng phù hợp ngân sách dự chi.

Lựa chọn vật liệu mang lại sự tiện nghi và thẩm mỹ (Ảnh: OMS home solutions).

Từ bản vẽ đến tổ ấm - hoàn thành chỉ trong 4 tháng

Dưới sự dẫn dắt của các kiến trúc sư và kỹ sư OMS, toàn bộ công trình được thi công hoàn chỉnh chỉ trong 4 tháng, đúng tiến độ, đúng ngân sách, đúng kỳ vọng, mang lại sự an tâm cho gia chủ trong hành trình sở hữu ngôi nhà đầu tiên.

Các không gian không cần lớn để trở nên tiện nghi và sang trọng (Ảnh: OMS home solutions).

Một tổ ấm đầu đời - đầy đủ, hiện đại, và vừa túi tiền

Bo’s House không chỉ là một ngôi nhà, đó là bản tuyên ngôn của một thế hệ gia đình trẻ: dám mơ lớn, dám lên kế hoạch, và biến ước mơ thành hiện thực một cách thông minh.

Sản phẩm mang lại giá trị từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhà của kiến trúc sư và nhà thiết kế (Ảnh: OMS home solutions).

Bo’s house - ngôi nhà nhỏ gọn, hiện đại, tiện nghi.

Nếu bạn đang ấp ủ giấc mơ có nhà trước tuổi 30, đừng chỉ nghĩ về diện tích hay ngân sách, từ bây giờ, bạn có thể bắt đầu với kế hoạch thông minh và đội ngũ thiết kế hiểu mình.