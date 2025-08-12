Bộ đôi thẻ xanh theo dõi dấu chân carbon từ Techcombank

Cùng với thẻ thanh toán Eco, bộ đôi thẻ xanh theo dõi dấu chân carbon đã góp phần thúc đẩy phong cách sống lành mạnh và bền vững trong cộng đồng, góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Bộ đôi thẻ xanh theo dõi dấu chân carbon Techcombank Visa Eco (Ảnh: Techcombank).

Kỷ nguyên hướng tới Net Zero

Kể từ sau COP26, Việt Nam, cũng như nhiều quốc gia khác, đã nghiêm túc chuyển đổi sang các giải pháp bền vững, từ năng lượng đến sản phẩm tiêu dùng đều thân thiện hơn với môi trường. Việc theo dõi dấu chân carbon cũng đã trở thành một công cụ hữu ích để các cá nhân, tổ chức hiểu rõ mức độ đóng góp của mình vào tổng lượng khí thải nhà kính, từ đó đưa ra các biện pháp giảm thiểu và bù đắp hiệu quả để hướng đến mục tiêu Net Zero.

Dấu chân carbon là tổng lượng khí thải nhà kính (chủ yếu là CO2, methane và các loại khí khác) do một cá nhân, tổ chức trực tiếp và gián tiếp phát thải ra môi trường khi thực hiện các hoạt động như đi lại, tiêu thụ quần áo và thực phẩm, sản xuất hàng hóa, tổ chức sự kiện…

Châu Âu là khu vực đi đầu với các chính sách nghiêm ngặt, yêu cầu công khai dữ liệu carbon. Sự ra đời của các ứng dụng như Klima (Đức) và WWF Footprint Calculator (Anh) đã trở thành những công cụ thiết thực giúp người dùng đo lường lượng phát thải từ chi tiêu, đi lại, và ăn uống.

Việt Nam đặt mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 (Ảnh: Shutterstock).

Theo Ngân hàng Thế giới, năm 2022, Việt Nam phát thải 344 triệu tấn CO2/năm, xếp thứ 17 trên toàn cầu. Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết một người Việt trung bình phát thải khoảng 2,5 tấn CO2 mỗi năm. Con số này bao gồm lượng khí thải từ các hoạt động sản xuất, tiêu dùng và sinh hoạt hàng ngày.

Tuy nhiên, không nhiều người nhận thức được rằng các quyết định chi tiêu - từ ly cà phê sáng, chuyến xe di chuyển, đến bộ quần áo thời trang - đều để lại dấu chân carbon. Trong báo cáo “Việt Nam 2045 - Tăng trưởng xanh hơn”, Ngân hàng thế giới cũng đưa việc triển khai các chương trình thay đổi hành vi người tiêu dùng vào danh sách các khuyến nghị quan trọng cho Việt Nam trong giai đoạn 2026-30.

Bà Nguyễn Vân Linh - Phó giám đốc Khối ngân hàng bán lẻ Techcombank - cho biết: "Techcombank đã tiên phong tích hợp công nghệ theo dõi lượng phát thải từ các giao dịch, dựa trên mô hình quy đổi của Visa đã được áp dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới, vào thẻ thanh toán và thẻ tín dụng Techcombank Visa Eco. Mục tiêu mà bộ đôi thẻ Eco hướng tới là giúp khách hàng tối ưu chi tiêu, khuyến khích lối sống bền vững, hỗ trợ bù đắp lượng carbon không thể tránh khỏi, từ đó, góp phần tích cực vào mục tiêu chuyển đổi xanh của Việt Nam.

Theo thông tin từ Techcombank, chỉ trong vòng 8 tháng, hơn 753.000 khách hàng sở hữu bộ đôi thẻ Techcombank Visa Eco đã bù đắp 157.000 kg CO₂ thông qua dự án năng lượng tái tạo, tương đương với việc trồng 2.670 cây xanh".

Giải pháp tài chính đồng hành trên hành trình “Sống xanh, tiêu sành”

Chị L.T.T. Nhàn (TPHCM), nhân viên văn phòng, chia sẻ: “Gia đình tôi đang hướng tới lối sống lành mạnh, bản thân tôi đã chuyển sang dùng sản phẩm hữu cơ, từ đồ vệ sinh nhà cửa đến mỹ phẩm. Nhờ thẻ tín dụng Eco của Techcombank mà tôi thoải mái mua sắm các sản phẩm thân thiện với môi trường, đặt mua đồ ăn chay, các món lành mạnh trên GrabFood. Nhưng điều tôi thích nhất là gói di chuyển Metro, nhà và công ty đều gần trạm nên bây giờ hai vợ chồng chuyển sang đi làm bằng Metro luôn”.

Anh L.V. Thông (Hà Nội), kinh doanh chuỗi Yoga & Fitness, cho biết: “Tôi chuyển từ thẻ Classic sang Eco vì thích thiết kế hiện đại và vật liệu tái chế của dòng thẻ mới này. Đồng thời, giao dịch trên Techcombank Mobile rất mượt mà và còn được nhiều ưu đãi ăn uống hay mua sắm ở các siêu thị. Một lần dùng thẻ thanh toán khi đi ăn cùng khách hàng là Giám đốc Nhân sự, chị ấy cũng đánh giá cao thiết kế truyền cảm hứng sống xanh của thẻ. Sau khi xem trực tiếp giao diện theo dõi dấu chân carbon và bù đắp phát thải ngay trên ứng dụng, chị rất ấn tượng và đã áp dụng ý tưởng này vào các hoạt động ESG của công ty”.

Người dùng có thể dễ dàng tra cứu lượng phát thải tại phần quản lý thẻ Eco trên ứng dụng Techcombank Mobile (Ảnh: Techcombank).

Với những người trẻ, làm các công việc sáng tạo như Ngọc Anh (Thủ Đức), thẻ tín dụng Techcombank Visa Eco đã truyền cảm hứng thay đổi cả lối sống: “Do thu nhập không ổn định, nên một chiếc thẻ tín dụng nhiều ưu đãi như Eco rất thiết thực đối với tôi. Ban đầu, tôi sử dụng thẻ để đăng ký khóa học UI/UX vì có thể tích điểm cho các giao dịch giáo dục, rồi lại sử dụng điểm đó đổi thành tiền cho các chi tiêu khác.

Tuy nhiên, từ khi dùng thẻ Eco, tôi bắt đầu thay đổi thói quen. Trước đây, tôi thường xuyên di chuyển để chụp ảnh và quay vlog và cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng bây giờ tôi ưu tiên đi Metro... Nhìn thấy trực quan số phát thải từ các hoạt động hàng ngày đã giúp tôi nhận ra: mỗi lựa chọn nhỏ đều có thể tạo ra sự khác biệt”.

Techcombank đồng hành cùng người tiêu dùng trong hành trình sống xanh (Ảnh: Techcombank).

Hành trình “chuyển đổi xanh” đôi khi chỉ đơn giản là thay đổi thói quen. Mỗi người, từ doanh nhân đến nhân viên văn phòng hay nhà sáng tạo nội dung đều có thể góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia thông qua những lựa chọn tiêu dùng có ý thức, dù nhỏ nhưng thiết thực, từ việc chọn một sản phẩm tuân theo quy trình sản xuất bền vững đến việc di chuyển bằng phương tiện ít phát thải và đóng góp vào các dự án bảo vệ môi trường được tuyển chọn.

Thêm vào đó, chủ nhân của bộ đôi thẻ còn được tận hưởng những đặc quyền ưu đãi từ Techcombank Rewards, Techcombank Inspire và các đối tác xanh như Metro, các quán ăn chay, đồ ăn healthy (tốt cho sức khỏe) trên ứng dụng GrabFood,…

Bộ đôi thẻ Techcombank Visa Eco có 2 phiên bản: thẻ vật lý với chất liệu 80% từ nhựa tái chế và phiên bản phi vật lý trên ứng dụng với trải nghiệm số tiện ích, dễ dàng và và liền mạch từ kích hoạt thẻ, cài đặt các tính năng thanh toán, truy vấn lịch sử giao dịch... giúp người dùng có thể sử dụng một cách linh hoạt và tiện lợi trong mọi giao dịch. Thẻ có thể tích hợp với các ví điện tử (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay) và hỗ trợ rút tiền không thẻ tại tất cả ATM Techcombank trên toàn quốc.

Tiên phong ứng dụng công nghệ đột phá để thay đổi thói quen tiêu dùng của khách hàng theo hướng xanh hơn, thẻ thanh toán Techcombank Visa Eco cũng đã được vinh danh là Thiết kế sản phẩm bền vững tại ESG Business Awards 2024.