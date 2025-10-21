BITEX đạt danh hiệu “Nơi làm việc xuất sắc” - Dấu ấn sau hơn 4 thập kỷ phát triển

Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp đạt được danh hiệu này, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình hơn 43 năm phát triển và khẳng định vị thế của BITEX không chỉ trong kinh doanh mà còn trong văn hóa doanh nghiệp.

Chứng nhận quốc tế khẳng định môi trường làm việc nhân văn

Great Place To Work™ là chứng nhận uy tín toàn cầu, được trao cho những doanh nghiệp sở hữu văn hóa xuất sắc và đội ngũ nhân viên hạnh phúc, nơi niềm tin - sự gắn kết - và tinh thần phát triển bền vững cùng song hành.

Hàng năm, hơn 10.000 công ty từ hơn 60 quốc gia tham gia đăng ký để đạt được chứng nhận này. Để được công nhận là nơi làm việc xuất sắc nhất, doanh nghiệp phải có sự khảo sát độc lập từ tổ chức Great Place To Work và đạt 90% chỉ số tích cực trở lên. Theo đó, 95% nhân sự BITEX cho biết đây là một nơi làm việc tuyệt vời, so với con số 59% cho một công ty điển hình có quy mô toàn cầu.

Tập thể BITEX đón nhận danh hiệu “Nơi làm việc xuất sắc - Great place to work” (Ảnh: BITEX).

Tại BITEX, kết quả khảo sát năm 2025 ghi nhận nhiều chỉ số nổi bật:

99% nhân viên cho rằng được đối xử công bằng, tôn trọng và ghi nhận bằng năng lực.

98% nhân viên sẵn sàng cống hiến nhiều hơn để cùng tập thể chinh phục mục tiêu chung.

98% nhân viên cảm nhận BITEX là nơi làm việc an toàn, bền vững, là điểm tựa để gắn bó lâu dài.

97% nhân viên cho biết được đối xử công bằng và xem mình là một phần của đại gia đình BITEX.

96% nhân viên tự hào khi nói mình làm việc tại BITEX.

Theo đại diện GPTW Việt Nam, những con số này vượt mức trung bình của nhiều doanh nghiệp trong cùng ngành, cho thấy BITEX đã xây dựng được một môi trường làm việc bền vững, đề cao con người và tính gắn kết nội bộ.

Hơn 4 thập kỷ phát triển với triết lý “lấy con người làm trung tâm”

BITEX là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực phân phối thiết bị giáo dục và là nhà phân phối chính thức máy tính Casio, độc quyền phân phối thương hiệu bút Pilot tại Việt Nam. Hơn bốn thập kỷ qua, công ty gắn kết phát triển kinh doanh với sứ mệnh nâng tầm tri thức và chăm lo đời sống người lao động.

Bà Trần Thanh Thảo - CEO BITEX nhấn mạnh việc xây dựng tổ chức có bản sắc, văn hóa riêng sẽ tạo nên sức mạnh (Ảnh: BITEX).

BITEX hiện có nhà tập thể dành cho nhân viên, giúp người lao động xa quê có nơi ở ổn định, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động nội bộ nhằm tăng cường gắn kết như du lịch hằng năm, họp mặt hàng quý, thể dục giữa giờ… Bên cạnh đó là các chính sách phúc lợi toàn diện, bao gồm bảo hiểm sức khỏe, thưởng hiệu quả công việc, đào tạo nội bộ và chương trình phát triển nghề nghiệp dài hạn.

Mỗi quý, BITEX sẽ tổ chức town hall (cuộc họp) và đào tạo văn hóa doanh nghiệp (Ảnh: BITEX).

Bà Trần Thanh Thảo - Tổng giám đốc BITEX chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng, văn hóa doanh nghiệp là nền móng của sự phát triển bền vững. Khi mỗi nhân viên được lắng nghe, trao cơ hội và truyền cảm hứng, họ sẽ cùng nhau tạo nên giá trị lớn hơn cho tổ chức và cộng đồng”.

Hoạt động tập thể dục của nhân viên BITEX vào mỗi thứ 4 hàng tuần (Ảnh: BITEX).

Tự hào với những đóng góp cho cộng đồng và xã hội

Không chỉ nổi bật trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp, BITEX còn được trao Huân chương Lao động hạng Ba và hạng Nhì vì những đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và giáo dục Việt Nam. Danh hiệu “Nơi làm việc xuất sắc - Great Place to Work” không chỉ là sự ghi nhận từ tổ chức quốc tế, mà còn là tiếng nói từ tập thể BITEX.

Khánh thành nhà tập thể BITEX (Ảnh: BITEX).

Bước sang giai đoạn mới, BITEX cho biết đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao chính sách phúc lợi, đẩy mạnh đào tạo, và nâng cao trải nghiệm nhân viên. Công ty cũng hướng đến việc duy trì chứng nhận “Great Place to Work” trong các năm tới, góp phần lan tỏa giá trị tích cực về văn hóa doanh nghiệp Việt Nam.

“Chúng tôi tin rằng sự phát triển bền vững phải bắt đầu từ hạnh phúc của người lao động. Khi nhân viên cảm thấy được trân trọng, họ sẽ toàn tâm đồng hành cùng tổ chức chinh phục mọi mục tiêu lớn", bà Thảo nhấn mạnh.

Ngoài thương hiệu toàn cầu như Casio, Pilot, BITEX còn sở hữu các thương hiệu văn phòng phẩm, ba lô nổi tiếng như Smartkids, BITEX. Với sứ mệnh “Đồng hành cùng giáo dục”, BITEX cũng là đơn vị phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Sở GD&ĐT tổ chức Kỳ thi Giải toán trên máy tính cầm tay trong hơn 30 năm qua.