Bí quyết giặt giũ để quần áo trẻ sạch thơm

Giặt riêng quần áo của bé với người lớn

Da của trẻ non nớt, dễ bị tổn thương bởi nấm mốc và các tác nhân gây hại khác. Trong khi đó, quần áo của người lớn thường tiếp xúc với nhiều môi trường khác nhau, chứa nhiều vết bẩn. Do đó, việc giặt chung đồ có thể khiến vết bẩn từ quần áo của ba mẹ lan sang quần áo của con, gây ra các vấn đề về da như rôm sảy, dị ứng,... Vì vậy, ba mẹ nên giặt riêng trang phục của con để đảm bảo an toàn cho bé.

Phân loại riêng quần áo của bé mỗi lần giặt là điều ba mẹ nên ghi nhớ (Ảnh: Canva).

Xem kỹ hướng dẫn trên nhãn quần áo của bé

Mỗi loại vải sẽ có đặc tính riêng, cần được giặt ở chế độ phù hợp để tránh vải bị co rút và phai màu. Ví dụ, len cần giặt ở nhiệt độ thấp và vòng quay nhẹ, cotton có thể giặt máy ở chế độ thường,... Vì vậy trước khi giặt, mẹ cần xem kỹ hướng dẫn trên nhãn quần áo của bé để lựa chọn nhiệt độ nước, cách giặt và sấy phù hợp.

Xử lý trước các vết bẩn thô

Mẹ nên loại bỏ các vết bẩn thô như: vệt sữa, đồ ăn, tiểu tiện, đại tiện,... trên quần áo bé bằng nước giặt chuyên dụng trước khi đến bước giặt chính. Điều này sẽ giúp cho quần áo sau khi giặt sạch sẽ hơn, hạn chế tối đa những vết bẩn và mùi hôi tích tụ trong sợi vải.

Xử lý các vết bẩn thô trước khi vào bước giặt chính (Ảnh: Aoi).

Lựa chọn nước giặt chuyên dụng cho bé

Dùng chung nước giặt xả của người lớn (thường có chất làm sạch mạnh, chất tạo mùi từ hóa chất) sẽ khiến bé dễ mắc các bệnh về da và hô hấp. Do đó, lựa chọn sản phẩm giặt chuyên dụng cho quần áo của con trẻ là một điều quan trọng.

Một số đặc điểm mẹ cần lưu ý khi lựa chọn nước giặt riêng cho con:

Thành phần từ thiên nhiên: nước giặt có thành phần tự nhiên, có tác dụng làm sạch lành tính để loại bỏ bụi, vết bẩn trên quần áo của bé.

Nước giặt kết hợp với xả: thành phần làm mềm vải an toàn, giúp vải mềm mại, không bị khô ráp, giảm tình trạng ma sát gây kích ứng da của bé, tiết kiệm thời gian và công sức của ba mẹ.

Mùi hương dịu nhẹ: mùi hương có chứa tinh dầu thiên nhiên, an toàn và phù hợp với khứu giác của bé, thỏa mãn tiêu chuẩn khắt khe của tổ chức Hiệp hội nước hoa quốc tế (IFRA) dành cho sản phẩm trẻ em.

Thương hiệu uy tín: sản phẩm cần đến từ thương hiệu uy tín dành cho trẻ em, đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Ba mẹ cần lưu tâm lựa chọn nước giặt chuyên dụng cho bé (Ảnh: Aoi).

Nước giặt xả Aoi - bí quyết giặt giũ an toàn, sạch thơm cho bé

Thấu hiểu nỗi lo của ba mẹ về làn da nhạy cảm của con, thương hiệu mẹ và bé Aoi mang đến nước giặt xả Aoi chứa các hoạt chất hữu cơ lành tính, với sứ mệnh nâng niu làn da bé yêu bằng thành phần thiên nhiên.

Nước giặt xả Aoi được sản xuất với công thức thân thiện cho da trẻ nhỏ. Chất làm sạch có nguồn gốc từ tự nhiên như dầu cọ, cúc la mã có hàm lượng cao, giúp đánh bay vết bẩn cứng đầu mà vẫn dịu nhẹ với làn da nhạy cảm của bé.

Tổ hợp đa enzym có nguồn gốc từ thực vật (Protease và Amylase) nhập khẩu từ châu Âu có tác dụng làm sạch vệt sữa, đồ ăn, tiểu tiện, đại tiện,… dính trên quần áo bé. Những enzym này sẽ hoạt động trên bề mặt sợi vải và len lỏi sâu vào từng thớ vải, phân cắt các vết bẩn thành từng mảnh nhỏ, làm tăng hiệu quả vượt trội cho quá trình giặt.

Nước giặt xả Aoi với các hoạt chất hữu cơ lành tính được nhiều ba mẹ Việt tin dùng (Ảnh: Aoi).

Với chất làm mềm vải được nhập khẩu từ Đức, nước giặt xả Aoi hạn chế tình trạng khô cứng của vải sau khi giặt, tránh gây ma sát với làn da bé. Đối với giặt tay, Glycerin được bổ sung trong công thức còn giúp mẹ bảo vệ da tay mỗi khi giặt.

Bên cạnh đó, hương thơm có chiết xuất tinh dầu tự nhiên, sản phẩm giúp quần áo lưu hương lâu nhờ công nghệ đặc biệt, phù hợp khứu giác của trẻ. Không chỉ lành tính với làn da của các bé, nước giặt xả Aoi còn giúp làm sạch thơm quần áo, đồng hành cùng mẹ trong quá trình chăm sóc con.

Nước giặt xả Aoi có nhiều mùi hương đa dạng: hương ban mai, hương hoa anh đào và hương hoa vòi voi đang chờ ba mẹ khám phá tại các shop mẹ và bé hoặc các showroom Inochi trên toàn quốc.