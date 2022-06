"Bí mật hậu trường" đằng sau chuỗi nhà hàng "xanh" Warning Zone

Ý tưởng táo bạo luôn bắt đầu từ điều nhỏ nhất

Warning Zone từ lâu đã nổi lên như một làn gió mới, mang chất lạ, phá cách trong làng "nhậu" vì không gian cực "chất", bặm bụi và phá cách cùng chất lượng mồi xịn, bia thủ công dịu mát.

Vậy nhưng ít ai biết rằng, Warning Zone có một-không-hai như vậy được thành lập do những founder lúc đó chẳng thể tìm được một chỗ tụ tập mang đậm nét riêng để ngồi sau mỗi buổi chơi nhạc. Và từ đó, sự quyết tâm sau những tháng ngày nghiên cứu của 2 người bạn đã cho ra đời Warning Zone (Cơ sở đầu tiên ở 72 Lý Tự Trọng) với mong muốn mang lại một nét khác biệt trong món ăn, thiết kế và đặc biệt là một không gian mang đậm cá tính để giới trẻ có thể tụ tập.

… đến tạo ra sự khác biệt

Warning Zone từ ngày đầu thành lập đã ngay lập tức "nổi như cồn" bởi không gian cá tính, món ăn độc lạ chưa từng thấy ở bất kỳ quán nhậu nào trước đó tại Sài Gòn.

Ở nơi đây, khách hàng không chỉ cảm nhận được một bầu không khí tươi trẻ và đầy tự do sau những giờ làm việc căng thẳng nhờ sự kết hợp giữa không gian nhà hàng và quán pub, mà còn được tận hưởng chất nghệ sĩ và phóng khoáng mỗi thứ 6 và thứ 7 hàng tuần với những bữa tiệc nhạc sống ở một số chi nhánh của Warning Zone.

Không hổ danh là chốn lai rai của dân văn phòng sau giờ làm việc, điểm mới lạ của quán còn là những món signature như: Tôm sống, Bò Warning Zone, Dồi sả Warning Zone, Chả ram tôm đất,.. Mỗi một món ăn mang một câu chuyện, một sự tâm huyết và hơn hết, đó còn là sự giao thoa giữa cảm hứng các món ăn đến từ Campuchia, Thái Lan,...được nghiên cứu mang đến hương vị trọn vẹn nhất.

Không dừng lại ở mồi xịn, Warning Zone còn có cả vị bia thủ công được làm dựa trên công thức độc đáo, vừa dịu mát mà vẫn đủ làm đắm say cuốn hút thực khách, cùng những cái tên nghe là "ngầu" như: Yêu hòa bình - Ghét ô nhiễm - Quá tải.

Quán nhậu với lối sống xanh

Warning Zone nêu rõ kim chỉ nam "No toxic, No Plastic, No Pollution", quán sử dụng nhiều đồ tái chế, hạn chế lượng rác thải bằng việc thay thế những loại nhựa một lần thành những vật dụng thân thiện và phân hủy hoàn toàn nhanh chóng như ống hút giấy, hộp giấy, chai thủy tinh túi bột ngô.

Cộng với đó, lối sống xanh cũng được áp dụng triệt để với nguồn nguyên liệu hoàn toàn hữu cơ. Warning Zone đã kết hợp cùng Kanai Farm tại Lâm Đồng, nuôi dưỡng nguồn nông sản ngọt lành đến với người tiêu dùng với tiêu chí đảm bảo sức khỏe cộng đồng; đồng thời thông qua việc ứng dụng mô hình chuyển đổi chất thải và nông nghiệp tuần hoàn bảo vệ môi trường đất - nước - không khí, khách hàng sẽ chẳng phải lo lắng đến chất lượng món ăn hay sức khỏe dù là ăn ngoài.

Hành trình 9 năm bền bỉ trên chặng đường phát triển

Dù đã đến năm thứ 9 thành lập, Warning Zone vẫn bảo toàn nguyên vẹn được chất riêng của mình, chính là phong cách thiết kế industrial (phong cách thiết kế công nghiệp) đơn sơ mà gai góc. Chỉ có khác là lúc này, "quán nhậu của giới văn phòng" đã vươn mình thành một hệ thống thêm nhiều mặt tiền đắc địa hơn, nâng cấp chất lượng dịch vụ và đang phát triển từng ngày phục vụ thị hiếu của khách hàng.

Trên hành trình dài 9 năm, Warning Zone vẫn luôn giữ vững tinh thần, giá trị cốt lõi của mình và phát triển ngày càng bền vững. Cùng đến thử Warning Zone, trải nghiệm và tận hưởng những điều thú vị tại nơi này nhé!

Địa chỉ hệ thống nhà hàng Warning Zone:

TP HỒ CHÍ MINH:

- 72 Lý Tự Trọng, Quận 1

- 33 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1

- 99-101 Võ Văn Tần, Quận 3

- Tầng 5 & 6, 31 Lê Thị Riêng, Quận 1

- Tầng 3, 39 Lê Duẩn, Quận 1

- 283 Quang Trung, Gò Vấp

- 76 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1

- 173 Hai Bà Trưng, Quận 3

- Rooftop lầu 9, 159 Đề Thám, Quận 1

ĐÀ LẠT

01 Lê Thị Hồng Gấm, P1, Đà Lạt

ĐÀ NẴNG

B8-9 Đường 2/9, Quận Hải Châu, Đà Nẵng