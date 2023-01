Bí mật giấu tài sản hơn 500 triệu đồng, người đàn ông đau khổ vì cháy sạch

Những ngày cuối năm 2022, anh Mario (sống ở Italia) không vui vẻ vì toàn bộ số trái phiếu trị giá 20.000 Euro (hơn 500 triệu đồng) mà người đàn ông này cất giấu đã bị cháy hoàn toàn.

Được biết, Mario đã giấu số trái phiếu trong ống khói trên lò sưởi nhiều năm. Vì anh không tiết lộ, nên vợ cũng không hề hay biết.

Vợ của Mario dùng lò sưởi bất ngờ nên anh không kịp lấy số trái phiếu đã giấu ra ngoài (Ảnh minh họa)

Mới đây, dù nhiệt độ ở Rome, Italia không rét nhưng vợ anh vẫn đốt lửa để sưởi ấm cho căn nhà. Khi nhìn lửa bập bùng trong lò sưởi, Mario mới nhớ ra số trái phiếu ở phía trên. Tuy nhiên, mọi chuyện đã quá muộn màng. Dưới sức nóng của lửa, các tờ trái phiếu đã bị đốt cháy.

Nói về lý do giấu số trái phiếu ở nơi không ai ngờ, Mario cho hay, do sợ trộm đột nhập và lấy cắp. "Khi nhìn thấy lửa trong lò sưởi, tôi gần như ngất đi. Tôi nghĩ đó sẽ là nơi an toàn, những tên trộm không thể tìm thấy. Ngay cả vợ tôi cũng không biết tôi giấu ở đó", người đàn ông này nói.

Tuy vậy, anh Mario có thể không bị mất sạch số tài sản của mình. Theo quy định, ở Italia, mỗi trái phiếu có một số sê-ri. Nếu như người đàn ông này nhớ hoặc ghi lại được các dãy sê-ri, anh có thể được cơ quan chức năng phát hành lại tờ trái phiếu đó. Tuy nhiên, chưa rõ, anh Mario có ghi lại hay nhớ được các dãy số se-ri trên tờ trái phiếu hay không.

Câu chuyện của anh Mario là lời cảnh tỉnh cho mọi người khi cất giấu các tài sản có giá trị. Tốt nhất bạn nên chọn tủ có khóa hoặc két sắt, tránh giấu ở nơi thiếu an toàn. Nếu không cẩn thận có thể xảy ra cháy nổ, thất lạc hoặc khi bán đồ cũ có thể bị quên dẫn đến mất sạch tài sản đã tích góp được.