Bi hài chuyện ông lão 70 tuổi đi làm đẹp để "chiều" vợ trẻ

Nỗi niềm của ông lão từng bị cắt một quả thận

Trước đây, đa phần chỉ có những nam thanh niên làm trong lĩnh vực giải trí mới quan tâm đến việc chăm chút ngoại hình, sắc đẹp. Tuy nhiên, mấy năm gần đây, ngày càng có nhiều nam giới thuộc các ngành nghề khác nhau muốn mình được đẹp hơn.

Ngoài ra, không chỉ có người trẻ mà ngay cả những bậc trung niên, thậm chí các ông lão 60 -70 tuổi cũng muốn gương mặt hay body của mình trẻ trung hơn.

Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương những năm qua đón tiếp rất nhiều nam giới ở đủ mọi ngành nghề, lứa tuổi đến làm đẹp. Họ có thể làm trong ngành tài chính, ngân hàng, họ là những nhân viên kinh doanh thậm chí cả giáo viên, kỹ sư…

TS. BS Nguyễn Hữu Quang chuẩn bị thẩm mỹ vùng bụng cho một quý ông. (Ảnh: P. H.H)

Chia sẻ với PV Dân trí, TS. BS Nguyễn Hữu Quang, khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương kể lại rằng, anh từng thăm khám cho một quý ông khoảng 70 tuổi.

Vị này chia sẻ rằng, ông có một cô vợ trẻ. Mỗi lần hai vợ chồng gần gũi, ông cảm thấy khá tự ti vì chiếc bụng to gây khó khăn trong quá trình ân ái. Tình yêu với người vợ trẻ đã thôi thúc ông đi làm đẹp để hâm nóng tình cảm của hai vợ chồng.

Tuy nhiên, vì bản thân từng bị cắt một quả thận nên ông băn khoăn không biết mình có đủ sức khỏe để thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ vùng bụng hay không.

Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm, bác sĩ Quang nhận thấy, bệnh nhân này đảm bảo đủ các tiêu chí sức khỏe để có thể thực hiện phẫu thuật hút mỡ bụng nên đã giúp ông toại nguyện.

"Sau khi hồi phục, bệnh nhân cảm thấy rất vui. Bụng gọn thon hơn, hoạt động nhẹ nhàng hơn và ông cũng tự tin gần vợ hơn", bác sĩ Quang cho hay.

Thanh niên bụng to lần nào đi xem mắt cũng bị "ế"

Một nam thanh niên ngoài 20 tuổi thì bày tỏ với bác sĩ rằng, anh cứ đi xem mắt là bị từ chối vì chiếc bụng tròn chình ình trước mắt. Thanh niên này kể, bản thân đã gặp gỡ nhiều cô gái với mong muốn tiến đến quan hệ lâu dài.

Tuy nhiên, vì cơ thể mất cân đối, lần nào anh cũng bị mất điểm trước mặt đối phương và "thất bại" quay về. Quá buồn bã, anh quyết định đi thẩm mỹ vùng bụng với hi vọng "sau khi vẻ ngoài khá lên mình sẽ có người yêu".

Nam giới ở nhiều ngành nghề, lứa tuổi sẵn sàng chi tiền để làm đẹp gương mặt và body. (Ảnh: P. H. H)

Bác sĩ Quang cho biết, ngày càng có nhiều nam giới gặp phải tình trạng béo bụng hay còn gọi là "bụng bia" như những bệnh nhân trên. Những chiếc "bụng bia" khiến cơ thể mất cân đối, gây trở ngại trong giao tiếp xã hội hay quan hệ yêu đương. Vì vậy, họ thường có nhu cầu làm đẹp vùng thân mình như hút mỡ bụng, tạo bụng 6 múi.

"Nếu thừa mỡ nhẹ thì nam giới sẽ được chỉ định dùng phương pháp không xâm lấn, phá hủy các vùng mỡ, tạo sự săn chắc. Nếu thừa quá nhiều mỡ thì bệnh nhân sẽ được hút mỡ, chỉ định này rộng rãi hơn, có thể can thiệp với tất cả các mức độ thừa mỡ khác nhau", bác sĩ Quang cho hay.

Không chỉ thẩm mỹ vùng bụng, nhiều nam giới còn muốn làm đẹp khuôn mặt. Khi chỉnh sửa các điểm trên khuôn mặt, các đấng mày râu thường đưa ra yêu cầu cao về độ nam tính, khuôn mặt cần có sự sắc cạnh, đường viền hàm rõ nét, manly. Các bác sĩ thường sẽ dùng filler để tiêm vào viền hàm.

Một số ít lại muốn khuôn mặt thon gọn, săn chắc, không bị chảy xệ, v-line. Ai khuôn mặt gầy gò, hốc hác lại có nguyện vọng mặt mình đầy đặn hơn. Nam giới ở độ tuổi trung niên thường có nhu cầu chỉnh sửa mắt bởi ở tuổi này, mí mắt của nam giới bị sụp hoặc xuất hiện bọng mỡ, lều phều da thừa….

Không chỉ thẩm mỹ vùng bụng, nhiều nam giới còn muốn làm đẹp khuôn mặt. (Ảnh: P. H. H)

Cũng theo bác sĩ Nguyễn Hữu Quang, xu hướng chung bệnh nhân thường chuộng những phương pháp thẩm mỹ ít xâm lấn (tiêm chất làm đầy, căng chỉ da mặt…). Phương pháp này đơn giản, thời gian phục hồi ngắn. Nam giới vì thế không thấy việc phẫu thuật thẩm mỹ là chuyện gì đó quá cồng kềnh, phức tạp.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Quang cho hay: "Cách đây ít hôm tôi có căng da mặt cho một anh giảng viên tiếng Anh. Buổi sáng anh ấy đến làm thì buổi chiều đã có thể giảng dạy bình thường. Nhiều bệnh nhân làm đẹp xong vẫn có thể đi làm, đi học ngay như vậy".

Vẻ đẹp mở ra cơ hội

Bác sĩ Nguyễn Hữu Quang cho hay, nam giới ngày càng có xu hướng chú trọng hơn về ngoại hình. Nhiều người không ưng ý về vẻ bề ngoài đã tìm đến các bệnh viện để khắc phục các nhược điểm hoặc những điểm mà cho rằng chưa được hoàn hảo trên gương mặt hay hình thể của mình.

Theo bác sĩ Quang, tỷ lệ nam giới làm đẹp tuy không cao như nữ giới nhưng đều tăng nhẹ qua hàng năm từ 5-10%/năm (bao gồm cả thẩm mỹ nội khoa lẫn thẩm mỹ ngoại khoa). Cũng như nữ giới, họ có nhu cầu chỉnh sửa, làm đẹp mọi điểm trên khuôn mặt từ mắt, mũi, da, tai, đến cằm, má, thái dương,…

Theo bác sĩ Quang, tỷ lệ nam giới làm đẹp tuy không cao như nữ giới nhưng đều tăng nhẹ qua hàng năm từ 5-10%/năm. (Ảnh: P. H. H)

Trong quá trình thăm khám, bác sĩ Quang gặp không ít trường hợp khách hàng than phiền rằng, những trục trặc trong công việc mà họ gặp phải một phần liên quan đến lý do ngoại hình. Vẻ ngoài tuy không phải là lý do chính nhưng cũng nằm trong các yếu tố khiến công việc của họ không được như ý.

Lý giải về xu hướng ngày càng có nhiều nam giới làm đẹp, bác sĩ Quang phân tích: Ngoài nhu cầu của bản thân thì sự phát triển về công nghệ thẩm mỹ cũng thúc đẩy nam giới mạnh dạn làm đẹp. Sự thay đổi về ngoại hình giúp nhiều người tự tin. Sự tự tin khiến họ giao tiếp trôi chảy, suôn sẻ hơn, đồng nghĩa với việc công việc sẽ thay đổi theo hướng tích cực hơn.

"Bản thân bệnh nhân sau khi làm đẹp, tinh thần của họ cũng vui vẻ hơn. Điều này mang đến năng lượng tích cực trong công việc và cuộc sống", bác sĩ Quang nhấn mạnh.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Quang gặp không ít bệnh nhân nam than phiền rằng, họ thường gặp phải trục trặc trong cuộc sống do vấn đề về ngoại hình. (Ảnh: P. H. H)

Tuy nhiên, vị bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ cũng cho hay, làm đẹp phải tuân theo tự nhiên và không quá đà. Đặc biệt, vẻ đẹp tâm hồn mới là quan trọng nhất.

Nam giới nói riêng và những bệnh nhân có nhu cầu thẩm mỹ nói chung không nên chỉ chú trọng đến việc chăm chút về ngoại hình, bởi bất cứ trong hoàn cảnh nào, năng lực mới là bản lề và là thứ tồn tại bền vững, lâu dài. Ngoại hình có thể chỉ mở ra cơ hội, còn quan trọng bản thân phải có năng lực thì mới tạo được bệ phóng trong công việc và tình cảm.