Bé trai sống cùng mẹ kế kêu cứu: Người thân tiết lộ hoàn cảnh đáng thương

Như Dân trí đã thông tin, mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng gồm một video và một bức "tâm thư" nghi do bé trai viết.

Trong “tâm thư” có đoạn: “Thời gian gần đây, mẹ thường xuyên đánh con bằng điện thoại, chai thủy tinh, thìa, dao…”.

Về sự việc này, lãnh đạo Công an phường Kiến Hưng (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đang xác minh, làm rõ thông tin liên quan đến bài viết trên mạng xã hội, được cho là "lời kêu cứu" của bé trai đang sống cùng mẹ kế.

Video ghi lại cảnh một phụ nữ cầm điện thoại đánh vào đầu bé trai, bắt bé đứng (Ảnh: Q.L.).

Theo tìm hiểu, cháu bé trong sự việc này là Đ.C.H. (SN 2012) - con trai của anh Đ.V.H. (sống ở phường Kiến Hưng, Hà Nội).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh T.V.Q. (chồng của cô ruột cháu H.) bày tỏ xót xa sau khi đọc "tâm thư" và bức xúc trước hành vi trái với đạo lý làm người của mẹ kế.

Theo anh Q., bé H. mồ côi mẹ từ năm lên 2 tuổi sau khi cả nhà không may gặp tai nạn giao thông.

Nén đau thương, suốt nhiều năm, anh H. chấp nhận cảnh “gà trống nuôi con”. Mãi đến năm 2022, người đàn ông quyết định tái hôn với chị T., có thêm hai con chung.

Đi bước nữa, anh H. mong mỏi vợ hai sẽ che chở, yêu thương con trai giúp bù đắp nỗi đau mất mẹ của bé. Thế nhưng, gia đình không ai biết được chữ ngờ.

Anh Q. cho biết, nguồn cơn sự việc bắt đầu từ ngày mùng 5 Tết. Thời điểm đó, thấy con trai ôm đầu và mếu máo khóc, bố gặng hỏi nguyên nhân, bé H. tỏ vẻ sợ sệt, không dám nói.

Mùng 6 Tết, nam sinh được bố yêu cầu viết những điều không thể nói vào một tờ giấy. Trưa hôm đó, anh đến trường lấy bức thư và nghi ngờ con trai bị mẹ kế bạo hành.

"Sau khi đọc bức thư và kiểm tra dữ liệu hình ảnh camera, bố cháu H. mời ông bà nội đến nhà, tuyên bố sẽ ly hôn", anh Q. thông tin.

Từ học sinh thông minh, tài năng, bé H. có kết quả học tập sa sút, ít nói. Nhận thấy cháu có dấu hiệu sang chấn tâm lý, gia đình quyết định đưa nam sinh về nhà cô ruột sống tạm một thời gian.

"Cháu sống với gia đình tôi tới tháng 8. Trong thời gian này, bé hồi phục tâm lý, hoạt bát và vui vẻ, kết quả học tập kỳ 2 đạt học sinh giỏi. Hiện, tâm lý của cháu đã bình thường", người chú cho biết.

Anh Q. kể, ban đầu, bố cháu H. nghĩ thương các con, không muốn ly hôn. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, người đàn ông này và vợ hai đã ra toà, đường ai nấy đi hồi tháng 5.

Đầu tháng 9, cháu H. và bố chuyển về sống tại căn chung cư ở phường Kiến Hưng. Thời gian gần đây, mẹ kế có động thái không hay nên gia đình quyết định đăng tải các video lên mạng xã hội.

Được biết, sáng 13/9, bé H. và bố đã lên công an phường Kiến Hưng làm việc, tường trình sự việc với cơ quan chức năng.

"Đến thời điểm này, gia đình đang chờ kết luận của cơ quan chức năng", anh Q. cho biết.