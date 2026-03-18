Bê 2 đầu, 4 mắt vừa sinh ra đã chết, người dân vội đi chôn

Chiều 18/3, ông Hồ Anh Tiến, Chủ tịch UBND xã Đại Huệ, cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận trường hợp bê con dị tật 2 đầu, không thể sống sót sau khi chào đời.

Theo thông tin ban đầu, con bê là của gia đình ông C. (xóm 6, xã Đại Huệ), có hình dạng bất thường với 2 đầu dính liền, mỗi đầu đầy đủ mắt, tai và lưỡi. Ngay khi sinh ra, con vật đã rất yếu và chết chỉ sau ít phút.

Bê con dị tật hai đầu, bốn mắt, bốn tai vừa được sinh ra tại Nghệ An (Ảnh cắt từ clip).

Ông Tiến xác nhận sự việc và cho biết gia đình đã nhanh chóng đưa con vật đi chôn cất.

“Do hình thù con vật kỳ lạ nên người dân cảm thấy lo sợ và đã mang đi chôn cất ngay sau đó”, ông Tiến nói.

Con bê sau đó đã tử vong (Ảnh cắt từ clip).

Cũng theo lãnh đạo địa phương, nguyên nhân ban đầu được xác định là do quá trình chuyển dạ kéo dài, khó sinh. Khi gia đình hỗ trợ đưa con bê ra ngoài, con vật đã trong tình trạng quá yếu nên không thể duy trì sự sống.

Sau khi chôn cất, khu vực này đã được gia đình xử lý, đảm bảo vệ sinh môi trường.