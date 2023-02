Bất ngờ cuộc sống hiện tại của siêu lừa Anna từng khiến ngân hàng "sập bẫy"

Anna Sorokin là người từng bị bắt, nhận án tù vì lừa đảo nhiều người dưới cái mác "nữ thừa kế" giàu có đến từ Đức.

Bước ra khỏi quá khứ lầm lỗi, Anna Sorokin đang chuẩn bị cuộc diễn thuyết với một lớp MBA (Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh) tại đại học Harvard danh tiếng vào ngày 14/2 tới.

Hé lộ với trang Insider, Anna Sorokin cho biết, cô sẽ nói chuyện với các thành viên trong lớp của giáo sư ngành quản trị kinh doanh Eugene Soltes ở trường Harvard. Nội dung cuộc diễn thuyết tập trung vào quản trị rủi ro và đạo đức kinh doanh của công ty.

Anna Sorokin sẽ có cuộc diễn thuyết với sinh viên ở Havard vào ngày 14/2 tới (Ảnh: People).

Trước đó, hồi năm 2022, Anna Sorokin cũng trở thành diễn giả, nói chuyện với sinh viên ngành báo chí của đại học Columbia, Mỹ bằng hình thức online từ cơ sở giam giữ của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải Quan Mỹ.

Hiện, cô gái này vẫn bị quản thúc tại căn nhà ở New York. Anna Sorkin thuê căn hộ 1 phòng ngủ ở khu East Village với mức giá hơn 4000 USD/tháng (hơn 92 triệu đồng/tháng). Cô có thể tiếp khách vào thứ 5 hàng tuần, từ sau 13h30.

Hồi tháng 12/2022, Anna Sorokin giới thiệu về các tác phẩm nghệ thuật trong chương trình có tên "Art Basel Miami" từ nơi cô đang sống. Chương trình này có trưng bày các tác phẩm nghệ thuật mà cô sáng tạo ra trong thời gian bị quản thúc. Vì không thể đi ra ngoài, nên cô gái trẻ trao đổi với các khách mời thông qua Zoom.

Hiện, cô gái này vẫn đang bị quản thúc tại gia (Ảnh: New York).

Được biết, một tác phẩm nghệ thuật có tên "Prowling in Prada" do cô thực hiện đã được bán với giá 15.000 USD (350 triệu đồng). Các tác phẩm do Anna Sorokin vẽ có giá rẻ nhất là 50 USD (1,1 triệu đồng), thậm chí đắt nhất lên đến 10.000 USD - 15.000 USD (250 triệu đồng - 350 triệu đồng).

Câu chuyện lừa đảo của Anna Sorokin đã được dựng thành phim "Inveting Anna". Bộ phim này giúp đưa về cho Anna Sorokin số tiền 320.000 USD (7,6 tỷ đồng) từ phía Netflix vì chuyển thể cuộc đời cô lên phim.

Việc Anna tham ra diễn thuyết hay nhiều hãng truyền thông đưa đẩy câu chuyện của cô để kiếm tiền nhận về tranh cãi trái chiều. Nhiều người cho rằng, hành động lừa đảo của cô gái này không có gì đáng tự hào.

Anna Sorokin là ai?

Anna Sorokin còn có tên là Anna Delvey, sinh ngày 23/1/1991 tại Domodedovo, ở ngoại ô Moscow, Nga. Tuy nhiên, thời gian cô và gia đình sống chủ yếu là ở Đức. Trước đây, gia đình của cô gái này thuộc tầng lớp trung lưu, có cha làm nghề lái xe tải còn mẹ là chủ một cửa hàng tiện lợi.

Năm 19 tuổi, Anna Sorokin rời Đức đến Paris, Pháp theo học ngành thời trang. Mùa hè năm 2013, đại diện cho tạp chí Purple, cô gái trẻ tham dự Tuần lễ Thời trang New York. Sau khi tham dự sự kiện, Anna Sorokin đã chọn ở lại New York để theo đuổi ngành thời trang.

Khi ở New York, Anna Sorokin tự nhận mình là một người thừa kế của gia đình giàu có ở Đức. Cô lừa đảo nhiều người, khách sạn và ngân hàng.

Dưới cái mác nữ thừa kế giàu có, Anna Sorokin từng lừa rất nhiều người (Ảnh: Daily Mail).

Theo đó, cô gái này đã nói dối và thuyết phục các ngân hàng để được vay hàng chục ngàn USD nhằm xây dựng một câu lạc bộ và quỹ nghệ thuật tư nhân. Anna Sorkin dùng thẻ tín dụng giả mạo hoặc đưa ra các bảng sao kê không có thật để khiến người khác nghĩ cô sống xa hoa, vương giả. Nhờ vậy, cô sống ở các khách sạn hạng sang nhưng không chịu thanh toán tiền.

Thậm chí, Anna Sorokin còn tạo ra ý tưởng về quỹ Anna Delvey - câu lạc bộ tư nhân và quỹ nghệ thuật để lôi kéo các nhà tài trợ giàu có, phát triển thương hiệu cá nhân.

Ngày 25/4/2019, Anna Sorokin bị kết án với 8 tội danh và lĩnh mức án 4-12 năm tù giam, bị phạt 24.000 USD và phải bồi thường 199.000 USD.

Tháng 2/2021, Anna Sorokin được tha tù trước thời hạn. Tuy nhiên, chỉ 1 tháng sau, cô bị cơ quan di trú Mỹ bắt giữ, do ở lại nước này quá hạn trên visa. Tuy nhiên, tháng 10/2022, cô được tại ngoại nhờ khoản bảo lãnh 10.000 USD (230 triệu đồng). Đây là số tiền mà Anna Sorkin kiếm được từ bán các tác phẩm nghệ thuật trực tuyến.

Sau khi con gái bị bắt, cha mẹ của Anna Sorokin không liên lạc và không tham dự phiên xét xử. Người cha từng chia sẻ một cách dứt khoát: "Tôi chẳng có bất cứ tác động nào tới cuộc sống con gái. Những gì con bé làm là do bản thân con gái thôi".