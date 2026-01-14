Bảo Châu Elec cung cấp nhiều lựa chọn dàn karaoke gia đình dịp Tết

Bảo Châu Elec sở hữu hệ thống 18 cửa hàng trên toàn quốc, nhiều dàn karaoke được giảm giá lên đến 50%, kèm nhiều quà Tết hấp dẫn và trả góp từ 0%, giá từ 15 triệu đồng. Đây là cơ hội để cả nhà cùng vui xuân, hát karaoke đón năm mới.

Dàn karaoke thiết kế đẹp, đa dạng phân khúc (Ảnh: Bảo Châu Elec).

Những dàn karaoke gia đình được ưa chuộng

Trong bối cảnh hàng giả, hàng nhái vẫn còn xuất hiện tràn lan trên thị trường, việc lựa chọn một đơn vị cung cấp uy tín - minh bạch - chính hãng là điều quan trọng.

Bảo Châu Elec là đơn vị phân phối sản phẩm có đầy đủ CO - CQ, hóa đơn VAT, nguồn gốc rõ ràng, cam kết chất lượng và quyền lợi lâu dài cho khách hàng.

Một số dàn karaoke được mua nhiều như:

Dàn karaoke gia đình JBL: JBL là thương hiệu Mỹ quen thuộc tại Việt Nam. Dàn karaoke gia đình JBL chơi tốt nhiều thể loại nhạc, phù hợp không khí Tết rộn ràng. Các dòng loa được ưa chuộng gồm loa JBL MTS12, JBL CV1270, JBL XS12, JBL CV1052T… từ 17 triệu đồng là bạn đã có một bộ dàn karaoke gia đình ưng ý.

Dàn karaoke gia đình RCF: Với 75 năm phát triển tại Italy, loa RCF là một trong những dòng loa hàng đầu hiện nay. Các model tiêu biểu gồm loa RCF X-Max, G-Max, C-Max, Acustica… với giá từ 30 triệu đồng cho một bộ dàn karaoke RCF cao cấp.

Lắp đặt dàn karaoke RCF cao cấp cho biệt thự tại nhà khách (Ảnh: Bảo Châu Elec).

Dàn karaoke gia đình BIK: Đến từ Nhật Bản với hơn 50 năm phát triển và mức giá hợp lý, loa BIK là lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình Việt. Dàn karaoke BIK phù hợp phòng khách vừa và nhỏ, đáp ứng tốt nhu cầu giải trí dịp lễ, Tết. Các loa karaoke mẫu tiêu biểu gồm Bass 25, Bass 30, BJ S886II, CS-625, BSP 412 II… với giá từ 15 triệu đồng.

Dàn karaoke BIK được lắp tại nhà khách hàng (Ảnh: Bảo Châu Elec).

Dàn karaoke gia đình dBTechnologies: dBTechnologies là thương hiệu âm thanh đến từ Ý, nổi bật về công nghệ và hiệu suất. Các model phổ biến gồm loa dBTechnologies VIO X12, Opera Reevo 212, LVX P12, Loa cột ES503… với giá từ 30 triệu đồng.

Dàn karaoke dBTechnologies được lắp tại nhà khách (Ảnh: Bảo Châu Elec).

Dàn karaoke gia đình Audiocenter: Audiocenter là thương hiệu âm thanh đến từ Đức cũng được khách hàng khá yêu thích. Các model (mẫu) tiêu biểu gồm GT512A, MA12, SA315+, L65 MK2, L83 MK2… với giá từ 30 triệu đồng.

Dàn karaoke loa cột Audiocenter được lắp tại nhà khách (Ảnh: Bảo Châu Elec).

Dàn karaoke gia đình Alto: Alto được nhiều gia đình lựa chọn nhờ thiết kế gọn nhẹ, hiện đại và dễ sử dụng. Các mẫu phổ biến tại Bảo Châu Elec gồm loa Alto TS415, TX412B, TX410 các dòng loa cột TS112C, TS108C… với giá từ 14 triệu đồng.

Ngoài ra, Bảo Châu Elec còn phân phối nhiều thương hiệu uy tín trên thị trường như Bose, Yamaha, Denon, Electro-Voice, BMB, Paramax, Wharfedale… với dải cấu hình karaoke đa dạng, từ dưới 10 triệu đồng đến các bộ dàn cao cấp trị giá hàng trăm triệu đồng, đáp ứng nhu cầu giải trí của nhiều gia đình.

Chương trình “Vạn quà Tết” tại Bảo Châu Elec - nhiều ưu đãi, giá giảm sâu, sắm Tết trọn niềm vui (Ảnh: Bảo Châu Elec).

Bảo Châu Elec - Hệ thống cửa hàng âm thanh lớn tại Việt Nam

Bảo Châu Elec là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp, thi công và lắp đặt hệ thống âm thanh - ánh sáng tại Việt Nam. Với kinh nghiệm triển khai hàng nghìn dự án trên toàn quốc, doanh nghiệp cung cấp giải pháp đồng bộ cho karaoke gia đình, nghe nhạc - xem phim cao cấp, âm thanh hội trường, sân khấu, hội nghị, công cộng, kết hợp hệ thống ánh sáng và màn hình LED hiện đại.

“Bảo Châu Elec cam kết sản phẩm chính hãng, đầy đủ CO, CQ, giao hàng - lắp đặt toàn quốc, đúng kỹ thuật, cùng chính sách bảo hành theo tiêu chuẩn hãng, mang lại sự an tâm cho khách hàng”, đại diện thương hiệu khẳng định.