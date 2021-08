"Ai ở đâu ở yên đó", chiến sĩ áo xanh Đà Nẵng kiêm nhiệm "shipper"

Dân trí Sau khi nhận được thông tin một cháu bé đang cần sữa, một Trung úy công an đã tức tốc hóa thành "shipper" mang sữa đến cho cháu bé khiến nhiều người xúc động.

Trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại TP Đà Nẵng, lực lượng công an không chỉ làm nhiệm vụ giữ an ninh trật tự cho khu vực, các chiến sĩ áo xanh còn sẵn sàng giúp đỡ những người đang gặp khó khăn trong mùa dịch bệnh, như Trung úy Trần Thanh Quang - công an quận Thanh Khê "kiêm nhiệm" làm "shipper"

Trung úy Trần Thanh Quang trực tiếp đến nhận sữa từ chị Châu để mang đến cho cháu Hưng.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một chiến sĩ công an nhân dân đã hóa thân thành "shipper" để mang sữa đến cho cháu bé khi thành phố đang thực hiện giãn cách khiến nhiều người vô cùng cảm kích.

Trao đổi với PV Dân trí, Trung úy Trần Thanh Quang (cán bộ Công an phường Chính Gián, quận Thanh Khê), nhân vật chính của trong tấm hình cho biết, vào tối 17/8, sau khi nhận được thông tin "cầu cứu" từ chị Nguyễn Thị Ngọc Châu (người cho sữa cháu bé) về hoàn cảnh gia đình cháu Trần Quốc Hưng (7 tháng tuổi, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) đang khát sữa nhưng cháu lại bị dị ứng với sữa bột, cháu chỉ hợp và dùng mỗi sữa mẹ.

Những giọt sữa cho cháu Hưng trong lúc này thật sự là những món quà rất quý giá (Ảnh NVCC).

Nhưng vì mẹ cháu Hưng không đủ sữa cho bé, nên hàng ngày bố mẹ cháu phải đi xin sữa từ các bà mẹ khác trên địa bàn TP Đà Nẵng, nhưng nay do thành phố đang áp dụng Chỉ thị 16 nên gia đình cháu không thể di chuyển để đi xin sữa được.

Thấu hiểu hoàn cảnh của cháu, ngay lập tức Trung úy Quang và một chiến sĩ cùng đơn vị đã xin phép chỉ huy kiêm nhiệm làm "shipper" giao sữa từ nhà chị Châu đến cho cháu bé kịp thời. Quy trình "ship" sữa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

"Đây là nhiệm vụ và trách nhiệm của những người công an như chúng tôi. Dịch bệnh ai cũng khó khăn, nên mỗi việc làm nhỏ giúp được người dân thì bản thân tôi cũng cảm thấy vui vẻ", Trung úy Quang chia sẻ.

Chị Lê Thị Xuyên (mẹ cháu Hưng) cho biết, cháu Hưng không dùng được sữa bột, có lẽ do cơ địa của cháu. có lần cháu đã phải đi cấp cứu vì uống phải sữa hộp. Từ nhiều ngày nay, cháu Hưng khát sữa, bản thân chị lại thiếu sữa nên cháu hay khóc vì đói.

"Sau khi nhận được sữa trên tay, tôi thật sự rất vui mừng và biết ơn các chiến sĩ công an. Với gia đình tôi, những giọt sữa mẹ cho cháu Hưng ngay lúc này thật sự rất quý giá", chị Xuyên xúc động nói.

