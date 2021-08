Phiên chợ 0 đồng đặc biệt tại Hội An: Mua hàng tùy thích

Dân trí Nhận được những món quà 0 đồng, người lao động khó khăn tại thành phố Hội An vui mừng, xúc động vì bữa cơm sẽ có thêm tôm, cá.

Xách theo túi đồ đầy ắp rau củ, tôm cá, gạo và các loại nước mắm, dầu ăn…, bà Võ Thị Bốn (phường Sơn Phong, Hội An) không giấu được niềm vui mừng, xúc động. Bà Bốn bán vé số nuôi cháu nhỏ khuyết tật bẩm sinh. Ba mẹ cháu đi làm ăn xa tận Đắk Nông, gia cảnh cũng rất khó khăn nên gửi cháu cho bà nuôi.

Chợ phiên 0 đồng có khoảng 1.500 suất, tổng trị giá 500 triệu đồng. Dự kiến diễn ra từ 16/8-20/8/2021.

"Nhận được những phần quà này tôi rất vui. Dịch Covid-19 nên công việc bán vé số rất khó khăn, bữa ăn cũng tiết kiệm hơn. Có được những phần quà này tôi thấy may mắn quá, tình người Hội An rất đáng quý, đã cưu mang bà cháu tôi qua những khó khăn của dịch bệnh", bà Bốn bùi ngùi nói.

Chợ được chia ra các khu vực để từng loại nhu yếu phẩm riêng để người dân dễ lựa chọn. Mỗi cá nhân sẽ nhận được phiếu đi chợ, thực hiện nghiêm quy tắc 5K phòng, chống dịch.

Sau khi được tổ dân phố, phường thông báo phát phiếu đi chợ phiên 0 đồng, bà Nguyễn Thị Đường (phường Minh An, TP Hội An) vui mừng khôn xiết. Ngay từ sáng sớm, bà đã tới địa điểm, ngồi xếp hàng và chờ tới lượt đi mua sắm.

Các mặt hàng tươi ngon, phong phú hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19…

Hôm nay bà chọn mua các loại gia vị nước mắm, dầu ăn, rau củ… sau đó sẽ được tặng thêm bao gạo 5kg và bánh mỳ. Số hàng này có thể giúp bà tiết kiệm chi phí mua sắm, trang trải cuộc sống gia đình khi đang thất nghiệp dài hạn vì dịch Covid-19.

Bà Đường trước làm buồng phòng khách sạn lương cũng đủ sống, nhưng dịch bệnh, khách sạn đóng cửa, bà cũng thất nghiệp. Hơn một năm qua, mọi chi phí trong gia đình đều lấy dần từ khoản tiết kiệm ít ỏi đã cạn kiệt, chồng bà làm phụ hồ nhưng việc cũng không nhiều, lại thêm dịch bệnh bùng phát lại nên càng khó khăn.

"Hai vợ chồng phải rất tiết kiệm. Từ ăn uống, học hành con cái, đủ thứ phải lo, tiền tiết kiệm cũng đã hết. May có sự quan tâm của chính quyền thành phố, các mạnh thường quân giúp chúng tôi trong lúc hoạn nạn này. Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn", bà Đường xúc động bày tỏ.

Phiên chợ 0 đồng do UBMTTQ Việt Nam TP Hội An và các Đoàn thể của thành phố tổ chức; là sự kết nối của các nhà hảo tâm gửi tới người dân TP Hội An gặp nhiều khó khăn vì dịch Covid-19.

Sau khi lựa chọn những thực phẩm cần thiết cho gia đình, người dân sẽ được tặng thêm 5kg gạo và bánh mỳ.

Theo ban tổ chức, phiên chợ phiên 0 đồng dự kiến sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ 16/8-20/8. Chương trình chuẩn bị 1.500 suất quà gửi tặng bà con với tổng kinh phí 500 triệu đồng (mỗi suất trị giá khoảng 330.000 đồng).

Chương trình "Phiên chợ 0 đồng" ở Hội An thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, không một ai bị bỏ lại phía sau.

Ông Trần Tấn Dũng - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Hội An cho biết, qua 2 năm chống chọi với dịch bệnh, cộng hưởng với thiên tai, bão lũ, nhiều hộ dân của TP Hội An rơi vào cảnh khó khăn, thiếu thốn nghiêm trọng, nhất là các hộ cận nghèo, các hộ lao động mất việc làm do ảnh hưởng dịch Covid-19.

"Đã có nhiều nhà hảo tâm, nhóm thiện nguyện đã đến tặng hàng nghìn suất quà, hàng chục tấn gạo, sự hỗ trợ kịp thời, thiết thực đối với người dân địa phương có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Hội An. Thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, để không một ai bị bỏ lại phía sau của người dân TP Hội An", ông Trần Tấn Dũng chia sẻ.

Ngô Linh