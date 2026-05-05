Ái nữ tỷ phú giàu nhất Ấn Độ diện sari dệt vàng, đeo 200 viên kim cương

Theo tạp chí InStyle, Isha Ambani diện bộ sari haute couture (thời trang may đo cao cấp) được thiết kế riêng bởi nhà thiết kế Gaurav Gupta.

Bộ cánh 1.200 giờ chế tác của ái nữ tỷ phú giàu nhất Ấn Độ (Video: Nhà thiết kế Gaurav Gupta).

Trang phục được dệt từ sợi vàng, kết hợp kỹ thuật thêu thủ công tinh xảo, lấy cảm hứng từ nghệ thuật truyền thống Ấn Độ, đặc biệt là tranh Pichwai (loại hình nghệ thuật tranh vẽ trên vải truyền thống Ấn Độ).

Quá trình hoàn thiện bộ trang phục kéo dài hơn 1.200 giờ, với sự tham gia của hàng chục nghệ nhân. Giới thời trang nhận định đây là một “tác phẩm nghệ thuật có thể mặc”, phù hợp với tinh thần đề cao tính sáng tạo và nghệ thuật của Met Gala năm nay.

Thông tin về “hơn 200 viên kim cương” được nhiều nguồn nhắc đến, song thực tế chỉ phản ánh một phần của tổng thể trang sức.

Theo tạp chí People, phần thân áo của bộ trang phục được đính hơn 200 viên kim cương kiểu old mine-cut (kiểu cắt kim cương cổ điển), nhiều trong số đó thuộc bộ sưu tập trang sức gia đình của mẹ cô là bà Nita Ambani.

Tổng thể trang sức mà Isha Ambani sử dụng bao gồm hơn 1.000 viên đá quý, với tổng trọng lượng ước tính vượt 1.800 carat. Bộ trang sức kết hợp kim cương, ngọc lục bảo và các loại đá quý truyền thống của Ấn Độ. Nhiều món trong số đó mang giá trị lịch sử và di sản.

Một trong những chi tiết gây bàn luận nhiều nhất là chiếc túi lưới đựng “quả xoài” mà Isha Ambani mang theo.

Theo People, đây không phải trái cây thật mà là tác phẩm nghệ thuật do nghệ sĩ Subodh Gupta thực hiện.

Hình ảnh quả xoài là biểu tượng quen thuộc trong văn hóa Ấn Độ, biểu trưng của sự giàu có, đủ đầy và may mắn, được đưa vào tổng thể trang phục nhằm nhấn mạnh yếu tố bản sắc và tính nghệ thuật.

InStyle nhận định chi tiết này góp phần kết nối thời trang với nghệ thuật đương đại, đúng tinh thần của Met Gala.

Ngoài trang phục và trang sức, Isha Ambani còn gây ấn tượng với các chi tiết phụ kiện được chế tác công phu.

Theo Town & Country, phần trang sức tóc lấy cảm hứng từ vòng hoa nhài truyền thống được thực hiện thủ công trong hơn 150 giờ.

Toàn bộ phong cách của cô được hoàn thiện dưới bàn tay của stylist Anaita Shroff Adajania.

Các tạp chí quốc tế nhận định, sự xuất hiện của Isha Ambani là một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất tại Met Gala năm nay. Không chỉ gây ấn tượng bởi độ xa xỉ, bộ trang phục còn được đánh giá cao nhờ cách kết hợp giữa thời trang cao cấp, nghệ thuật và bản sắc văn hóa.

Đây được đánh giá là một trong những bộ cánh thể hiện rõ tinh thần “thời trang là nghệ thuật”. Trang phục còn mang yếu tố cá nhân và di sản gia đình thông qua việc sử dụng trang sức truyền đời.

Isha Ambani là ai? Isha Ambani (SN 1991) là con gái của tỷ phú giàu nhất Ấn Độ Mukesh Ambani - Chủ tịch tập đoàn Reliance Industries. Cô tốt nghiệp Đại học Yale và Trường Kinh doanh Stanford, từng được đào tạo bài bản về kinh tế và quản trị. Hiện Isha Ambani giữ vai trò lãnh đạo trong mảng bán lẻ và thương mại điện tử của Reliance, đặc biệt là nền tảng Reliance Retail. Không chỉ nổi bật trong kinh doanh, cô còn được truyền thông quốc tế nhắc đến như một trong những gương mặt trẻ có ảnh hưởng trong giới thượng lưu Ấn Độ, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện lớn về thời trang và nghệ thuật toàn cầu.

