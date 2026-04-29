80 con hà mã của trùm ma túy bị tiêu hủy, con trai tỷ phú châu Á muốn cứu

Những con hà mã này là hậu duệ của đàn động vật được trùm ma túy khét tiếng Pablo Escobar đưa vào Colombia từ những năm 1980, khi ông xây dựng một trong những sở thú tư nhân lớn nhất khu vực Mỹ Latinh.

Những con hà mã của trùm ma túy khét tiếng (Ảnh: AFP).

Sau nhiều thập kỷ, số lượng hà mã đã tăng vọt lên khoảng 160 cá thể, gây đe dọa nghiêm trọng đến hệ sinh thái bản địa. Vài tuần trước, Colombia thông báo kế hoạch tiêu hủy 80 con, làm dấy lên nhiều tranh cãi.

Đề xuất đưa hà mã sang Ấn Độ

Trước quyết định này, Anant Ambani - con trai tỷ phú giàu nhất châu Á - đã kêu gọi chính phủ Colombia xem xét lại, đồng thời đề xuất tiếp nhận số hà mã tại khu bảo tồn động vật hoang dã của mình.

“80 con hà mã này không lựa chọn nơi sinh ra, cũng không tạo ra hoàn cảnh mà chúng đang phải đối mặt”, Anant Ambani viết trên trang cá nhân.

Con trai tỷ phú Ấn Độ đề nghị nhận nuôi 80 con hà mã trong đàn (Ảnh: Reuters).

Tại thành phố Jamnagar, bang Gujarat, Ambani sáng lập trung tâm bảo tồn Vantara, nơi đang chăm sóc hơn 150.000 cá thể thuộc hơn 2.000 loài động vật.

Theo đề xuất, toàn bộ 80 con hà mã tại khu vực quanh điền trang Hacienda Nápoles sẽ được chuyển tới đây.

Trong thư gửi Bộ trưởng Môi trường Colombia Irene Vélez Torres, Giám đốc điều hành Vantara Vivaan Karani cho biết, trung tâm sẵn sàng tạo môi trường sống “được thiết kế đặc biệt, đảm bảo phúc lợi động vật và mô phỏng điều kiện tự nhiên hiện tại”.

Ông cũng khẳng định nếu được chấp thuận, việc di dời sẽ tuân thủ đầy đủ các quy định quốc tế, yêu cầu an toàn sinh học và quy trình pháp lý, đồng thời cam kết chăm sóc trọn đời cho các cá thể này theo nguyên tắc không gây hại.

Đàn hà mã của trùm ma túy khét tiếng

Vào cuối những năm 1980, tỷ phú tội phạm giàu nhất lịch sử đồng thời là trùm ma túy khét tiếng Pablo Escobar đã mua trái phép những con hà mã chuyển về trang trại của mình, nơi cách thủ đô Colombia chừng 200km.

Năm 1991, khi Escobar bị chính quyền bắt giữ, toàn bộ phần đất trang trại cũng bị tịch thu. Hầu hết vật nuôi trong vườn thú tư nhân này đều được chuyển đi, trong đó có cả voi, hươu cao cổ, linh dương. Chỉ riêng 4 con hà mã đã trốn thoát.

Nhưng chính sự lơ là của chính quyền địa phương đã biến hệ sinh thái khu vực lâm vào cuộc khủng hoảng chỉ sau vài chục năm.

Chỉ với 3 con cái và một con đực ban đầu, đến nay, đàn hà mã của trùm ma túy Escobar đã nhân số lượng lên gấp hàng chục lần. Truyền thông địa phương cho biết, hà mã không có nguồn gốc ở Nam Mỹ. Chúng không có kẻ thù ngoài tự nhiên.

Bản thân chúng là động vật hung dữ. Với tập tính và số lượng lớn như vậy, chúng đang gây nhiều tác động xấu tới môi trường xung quanh lưu vực sông Magdalena, miền trung Colombia.

Những con hà mã đang đe dọa tới hệ thực vật, giành thức ăn của loài bản địa, thậm chí đe dọa tính mạng con người. Chất thải của chúng chứa vi khuẩn gây bệnh, gây ô nhiễm nguồn đất, nước.

Theo Bộ trưởng Irene Vélez Torres, nếu không có biện pháp mạnh, đến năm 2030 số lượng hà mã có thể lên tới 500 con, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các loài bản địa như lợn biển và rùa sông.

Trước đó, Colombia từng cân nhắc phương án di dời hà mã sang các quốc gia như Ecuador, Peru, Philippines, Ấn Độ, Mexico, Cộng hòa Dominica, Nam Phi và Chile. Tuy nhiên, các kế hoạch này chưa thể triển khai do rào cản pháp lý và hạn chế về vận hành.

Theo số liệu thống kê từ giới chuyên môn, khoảng 500 người thiệt mạng mỗi năm liên quan tới những cuộc tấn công từ hà mã. Chúng là một trong những động vật nguy hiểm nhất thế giới, có khả năng giết chết người chỉ bằng một vết cắn.