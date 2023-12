70 người chơi trúng giải thưởng tiền tỷ qua Vietlott SMS

Kênh điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS) ra mắt vào ngày 23/12/2020. Qua 3 năm hình thành và phát triển, kênh điện thoại đã có hơn 1,3 triệu tài khoản tham gia dự thưởng và trả hàng triệu giải thưởng đến người chơi trên toàn quốc, đặc biệt trong đó có đến 70 người chơi trúng giải thưởng tiền tỷ của các sản phẩm xổ số tự chọn.

Vietlott SMS cũng liên kết với nhiều ứng dụng như Momo, ZaloPay, Vnpay, ứng dụng của các ngân hàng, để thuận tiện hơn cho người chơi trong việc tiếp cận với kênh mua xổ số chính thống.

Vừa qua, Vietlott cũng tổ chức lễ kỷ niệm 3 năm phát triển của kênh điện thoại với sự tham gia của đại diện 3 nhà mạng: MobiFone, VinaPhone, Viettel, các ngân hàng: Vietcombank, Vpbank, MBBank, đại diện các ứng dụng: Momo, ZaloPay, VNPAY…

Đại diện Vietlott vinh danh đại lý kênh điện thoại (Ảnh: Vietlott).

Ứng dụng hỗ trợ mua vé qua điện thoại - Vietlott SMS có tính năng chủ động gửi tin nhắn SMS thông báo mua vé thành công lẫn thông báo trúng thưởng (nếu trúng) cho người chơi.

Hàng chục người chơi xổ số Vietlott đã biết mình thật sự trở thành "tỷ phú" chỉ sau những tin nhắn như vậy. Theo thống kê của Vietlott, với kênh Vietlott SMS trong 3 năm qua, đã có 10 trường hợp trúng Jackpot của sản phẩm Mega 6/45, 22 người trúng Jackpot 1 và Jackpot 2 của Power 6/55, lần lượt 19 người và 12 người trở thành "tỷ phú" nhờ trúng xổ số Max 3D Pro và Max 3D+.

Sáng 10/5/2022, ông P.T.S - một thuê bao Viettel tại TPHCM đã nhận Jackpot - Mega 6/45 trị giá hơn 36,5 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân hơn 3,6 tỷ đồng vào ngân sách TPHCM, người này thực lĩnh gần 33 tỷ đồng qua hình thức chuyển khoản một lần.

Chủ nhân giải thưởng cho biết mua tấm vé trúng Jackpot trong thời gian chờ con tan học. Kết quả, bộ số may mắn mang đến Jackpot hàng chục tỷ cho ông S. Với thao tác mua vé đơn giản nhưng mang lại tài sản lớn, ông S. đã vui khôn tả.

Xem điện thoại chờ con tan học, ông P.T.S đã "ẵm" cả một gia tài lớn (Ảnh: Vietlott).

Hay sau đó không lâu, vào tháng 9/2022, tại kỳ quay #00942 của sản phẩm Mega 6/45, ông N.Đ.N - chủ một thuê bao Viettel - cũng trúng Jackpot hơn 43 tỷ đồng nhờ một tin nhắn SMS mua vé qua điện thoại. Với giải thưởng hàng chục tỷ đồng như vậy, theo quy định, vị tỷ phú này đã tới trực tiếp chi nhánh của Vietlott để nhận giải trong niềm hân hoan, hạnh phúc.

Đầu năm 2023, ông P.L.H - chủ thuê bao MobiFone 0934xxxxxx nhận Jackpot 1 của sản phẩm Power 6/55 trị giá hơn 92,5 tỷ đồng. Ông H. cho biết thường mua vé đôi ba lần trong một tuần và để cho máy chọn. Ông chủ động dò số ngay sau phiên quay số mở thưởng. Với Jackpot nói trên, ông chỉ thật sự chắc chắn khi mình đã trúng Jackpot khi nhận được tin nhắn SMS thông báo từ tổng đài Vietlott.

Sau khi trúng thưởng, ông H. đã chia sẻ niềm vui với người thân trong gia đình. Ông cũng lên kế hoạch dùng một phần số tiền trúng thưởng để giúp đỡ người thân có vốn làm ăn. Ngay tại buổi lễ trao thưởng, với tinh thần trách nhiệm xã hội của người chơi Vietlott, ông H. đã ủng hộ số tiền 500 triệu đồng cho các hoạt động an sinh xã hội.

Ông N.D.P - chủ một thuê bao VinaPhone - trúng Jackpot trị giá hơn 73 tỷ đồng của sản phẩm Mega 6/45 tại kỳ quay #0001028. Theo chia sẻ của ông P., khi nhận tin nhắn của Vietlott, ông nghĩ chỉ trúng 30.000 đồng hay 50.000 đồng nên thản nhiên lướt web tiếp. Đến khi đọc tin thuê bao VinaPhone trúng 73 tỷ đồng, ông mới mở tin nhắn ra đọc và vô cùng bất ngờ vì mình chính là người chơi may mắn đó.

Khi chính thức nhận thưởng, ông P. đã thông qua Vietlott để ủng hộ 700 triệu đồng cho các hoạt động an sinh xã hội.

Gần đây, ông H. đến từ tỉnh Gia Lai đã nhận Jackpot trị giá hơn 256 tỷ đồng của sản phẩm Power 6/55. Đây là Jackpot "nổ" tại kỳ quay #00917 (mở thưởng tối 12/8), lớn nhất trên kênh Vietlott SMS cho tới hiện tại.

Jackpot cao nhất trên Vietlott SMS tính tới hiện tại là hơn 256 tỷ đồng (Ảnh: Vietlott).

Ông H. (đeo mặt nạ) trích 3 tỷ đồng ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội (Ảnh: Vietlott).

"Hôm đó, tôi đã mua vé như thói quen thường ngày. Khi nhận được tin nhắn trúng thưởng, tôi nghĩ chắc chỉ trúng giải nhỏ thôi. Nhưng khi mở tin nhắn ra, thấy con số quá lớn, tôi rất bất ngờ", ông H. đã chia sẻ như vậy khi nhận giải.

Theo quy định, ông H. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký mở thưởng là tỉnh Gia Lai, với tổng giá trị hơn 25,6 tỷ đồng và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng. Ngoài ra, ông H. còn tự nguyện đóng góp 3 tỷ đồng thực hiện các hoạt động an sinh.

Bên trên chỉ là một vài trong gần 70 trường hợp đã trở thành "tỷ phú" Vietlott sau một tin nhắn SMS mua vé số. Theo đó, người chơi may mắn thực lĩnh số tiền đáng mơ ước, trong khi ngân sách nhà nước cũng được nhận một khoản tiền lớn (10% phần vượt 10 triệu đồng của giải thưởng), và nhiều người yếu thế trong xã hội cũng được hưởng một phần hỗ trợ từ khoản tiền làm an sinh do chính chủ nhân Jackpot sẻ chia.

Để mua vé số Vietlott trên điện thoại, người chơi tham khảo thêm và xem hướng dẫn cài đặt tại https://vietlott-sms.vn.